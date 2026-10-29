Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τη νέα του εφαρμογή για τους φιλάθλους

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε μία σημαντική κίνηση εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του, παρουσιάζοντας τη νέα επίσημη εφαρμογή του για κινητά. Με αυτή την ενέργεια, οι «πράσινοι» εγκαινιάζουν μία νέα εποχή στην επικοινωνία και την αλληλεπίδραση με τους φιλάθλους τους. Στόχος είναι η αναβάθμιση της ψηφιακής εμπειρίας των υποστηρικτών της ομάδας, φέρνοντάς τους πιο κοντά στην καθημερινότητα του συλλόγου.

Συνεργασία με κορυφαία εταιρεία παγκοσμίως

Η ανάπτυξη της εφαρμογής αποτελεί προϊόν συνεργασίας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με την YinzCam, μία εταιρεία που αναγνωρίζεται παγκοσμίως στον χώρο των αθλητικών εφαρμογών. Η YinzCam συνεργάζεται με περισσότερους από 200 κορυφαίους αθλητικούς οργανισμούς και συλλόγους σε όλο τον κόσμο, φέρνοντας την τεχνογνωσία της στην υπηρεσία του «τριφυλλιού».

Ενδεικτικά, το πελατολόγιο της YinzCam περιλαμβάνει ονόματα όπως οι Μπόστον Σέλτικς και οι Ντένβερ Νάγκετς από το NBA, καθώς και οι Νιου Γιορκ Τζάιαντς από το NFL. Στο χώρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, συνεργάζεται με ομάδες της Premier League, όπως η Τότεναμ και η Μπράιτον. Επιπλέον, η εταιρεία δραστηριοποιείται και στον κόσμο της Formula 1, παρέχοντας υπηρεσίες σε διοργανώσεις όπως τα Grand Prix του Λας Βέγκας και του Μαϊάμι.

Ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία για τους «πράσινους»

Ο βασικός στόχος του Παναθηναϊκού με αυτή την πρωτοβουλία είναι να προσφέρει στους φιλάθλους του μία ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία. Αυτή η εμπειρία επιδιώκεται να είναι αντίστοιχη με εκείνη που απολαμβάνουν οι υποστηρικτές κορυφαίων συλλόγων του εξωτερικού, θέτοντας νέα πρότυπα στην επικοινωνία με το κοινό.

Το εγχείρημα αυτό αναπτύχθηκε τους τελευταίους μήνες και εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του συλλόγου για τον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών του υπηρεσιών. Η βασική επιδίωξη είναι η δημιουργία ενός σταθερού σημείου καθημερινής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τους φιλάθλους, ενισχύοντας τη σχέση τους με την ομάδα.

Πλούσιο περιεχόμενο και άμεση ενημέρωση

Μέσα από τη νέα εφαρμογή, οι φίλοι του «τριφυλλιού» θα έχουν άμεση και εύκολη πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα περιεχομένου. Αυτό περιλαμβάνει την ειδησεογραφία της ομάδας, αποκλειστικές συνεντεύξεις με ποδοσφαιριστές και μέλη του τεχνικού επιτελείου, καθώς και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό.

Συγκεκριμένα, οι χρήστες θα μπορούν να παρακολουθήσουν βίντεο, στιγμιότυπα αγώνων και παρασκηνιακό υλικό από την καθημερινότητα των ποδοσφαιριστών. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην εμπειρία της ημέρας του αγώνα, όπου η εφαρμογή θα προσφέρει ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο, αποτελέσματα, συνθέσεις ομάδων και αναλυτικά στατιστικά. Όλο αυτό το διαδραστικό περιεχόμενο θα είναι διαθέσιμο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

Διαδραστικότητα και εξατομίκευση

Πέρα από την ενημέρωση, η νέα εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να απολαμβάνουν εξατομικευμένο περιεχόμενο, προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντά τους. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στους φιλάθλους να λαμβάνουν ακριβώς τις πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν περισσότερο.

Επιπλέον, η εφαρμογή ενισχύει τη διαδραστικότητα, καθώς οι φίλαθλοι θα μπορούν να συμμετέχουν ενεργά σε διαγωνισμούς, κληρώσεις, ψηφοφορίες και διαδραστικά παιχνίδια. Παράλληλα, παρέχεται άμεση πρόσβαση στο ανανεωμένο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΠΑΕ, διευκολύνοντας την αγορά προϊόντων της ομάδας.

Διαθεσιμότητα της εφαρμογής

Η νέα εφαρμογή του Παναθηναϊκού είναι ήδη διαθέσιμη για λήψη στην Αττική. Οι χρήστες συσκευών iOS μπορούν να την κατεβάσουν μέσω του App Store, ενώ οι κάτοχοι συσκευών Android μπορούν να την βρουν στο Google Play Store.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε η ΠΑΕ, μέσα στις προσεχείς ώρες αναμένεται να επεκταθεί η δυνατότητα λήψης της εφαρμογής και σε άλλες περιοχές, καθιστώντας την προσβάσιμη σε ένα ευρύτερο κοινό φιλάθλων του συλλόγου.

Με πληροφορίες από: Athletiko