Ο Τσους Μπουένο για NBA Europe: «Ανοιχτές οι γραμμές μας για προτάσεις, αλλά...»

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Euroleague, Τσους Μπουένο, μίλησε πρόσφατα για το NBA Europe και τις προσπάθειες συνεργασίας με το NBA, παραχωρώντας συνέντευξη στο EFE. Ο Μπουένο παραδέχθηκε ότι η επίτευξη συμφωνίας είναι δύσκολη, καθώς τα δύο μοντέλα έχουν πλέον πολύ μεγάλες διαφορές. Τόνισε ότι οι γραμμές επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτές για πιθανές προτάσεις από το NBA, αλλά η Euroleague θα συνεχίσει να εργάζεται πάνω στο δικό της μοντέλο.

Οι δυσκολίες στην επίτευξη συμφωνίας

Ο Τσους Μπουένο εξέφρασε την επιθυμία του να είχε φτάσει νωρίτερα στη θέση του, ώστε να είχε συνεργαστεί με το NBA από την αρχή της διαμόρφωσης του μοντέλου. Όπως ανέφερε, πλέον υπάρχουν δύο πολύ διαφορετικά μοντέλα λειτουργίας, γεγονός που καθιστά την προσπάθεια επίτευξης μιας συμφωνίας πιο περίπλοκη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Euroleague υπογράμμισε ότι εάν το NBA επιθυμεί να εισέλθει στην Ευρώπη και να σχηματίσει συμμαχία, οι σύλλογοι θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά σε αυτό το μοντέλο. Παράλληλα, τόνισε ότι τα ποσά που θα διατεθούν αποτελούν ένα σημαντικό σημείο συζήτησης.

Η θέση των συλλόγων και η αξία της Euroleague

Οι ομάδες της Euroleague εμφανίζονται ανοιχτές στο ενδεχόμενο να ενταχθούν σε μια τέτοια συνεργασία, ωστόσο επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να βρεθούν οι καλύτεροι τρόποι ώστε να αποφευχθούν μεγάλες επενδύσεις εκ μέρους τους. Αυτή η συζήτηση βρίσκεται ήδη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Ο Μπουένο αναφέρθηκε στην αξία της Euroleague, επισημαίνοντας ότι οι δεκατρείς ιδρυτικοί σύλλογοι έχουν αφιερώσει 26 χρόνια επενδύοντας και δημιουργώντας ένα προϊόν. Αυτό το προϊόν διαθέτει σήμερα 94 εκατομμύρια οπαδούς και έχει καταστήσει την Ευρωλίγκα μια ισχυρή μάρκα, κάτι που, όπως υποστήριξε, «έχει αξία». Ο Διευθύνων Σύμβουλος επικαλέστηκε την εμπιστευτικότητα για να μην συζητήσει τα στοιχεία της αρχικής προσφοράς του NBA.

Τα πλεονεκτήματα του NBA και της Euroleague

Ο Τσους Μπουένο αναγνωρίζει ότι το NBA διαθέτει εκτεταμένη γνώση στο μάρκετινγκ, στη δημιουργία αξίας επωνυμίας και έχει μεγάλη παγκόσμια εμπειρία. Αυτά τα στοιχεία, όπως δήλωσε, θα μπορούσαν να «βοηθήσουν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης της Euroleague».

Ωστόσο, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η Euroleague διαθέτει μια «υποδομή» στην ευρωπαϊκή ήπειρο, η οποία λείπει από το NBA. Συγκεκριμένα, η Euroleague έχει την ικανότητα και την εμπειρία να λειτουργεί σε ένα ποικιλόμορφο οικοσύστημα, με τους καλύτερους συλλόγους και οπαδούς.

Η απάντηση στον Μαρκ Τέιτουμ και τα οικονομικά μοντέλα

Ο Μπουένο απάντησε επίσης στις πρόσφατες δηλώσεις του Αναπληρωτή Επιτρόπου του NBA, Μαρκ Τέιτουμ. Ο Τέιτουμ είχε υποστηρίξει ότι το οικονομικό μοντέλο του NBA Europe προβλέπει τη διανομή τριπλάσιων χρημάτων στους συλλόγους σε σύγκριση με τα δεκαετή επιχειρηματικά σχέδια της Euroleague. Τα σχέδια της Euroleague προβλέπουν τη διανομή 3,4 δισεκατομμυρίων ευρώ μεταξύ των ιδιοκτητών, εκ των οποίων τα 2,2 δισεκατομμύρια προέρχονται από έσοδα και τα 1,2 δισεκατομμύρια από νέα τέλη franchise.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Euroleague αντέκρουσε αυτή την άποψη, δηλώνοντας: «Δεν είναι έτσι». Εξήγησε ότι αν με το NBA Europe οι ομάδες επενδύσουν 500 εκατομμύρια και σε δέκα χρόνια κερδίσουν 240 εκατομμύρια, τότε χάνουν 260 εκατομμύρια. Αντίθετα, στην περίπτωση της Euroleague, οι σύλλογοι δεν χάνουν χρήματα, καθώς δεν βάζουν αρχικά τίποτα. Ό,τι κερδίσουν, είτε 100 είτε 200 εκατομμύρια, αυτό είναι το κέρδος τους.

Η ξεκάθαρη θέση των συλλόγων

Ο Τσους Μπουένο επανέλαβε ότι οι σύλλογοι έχουν μια πολύ σαφή θέση όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις. Εξέφρασε ότι οι ομάδες επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς έχουν συμβάλει στη δημιουργία του προϊόντος της Euroleague.

Με πληροφορίες από: Gazzetta