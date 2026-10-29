Η νίκη του ΠΑΟΚ επί της ΑΕΚ και οι αντιδράσεις του Λίσι

Ο ΠΑΟΚ σημείωσε μία σημαντική νίκη απέναντι στην ΑΕΚ, σε έναν αγώνα που αναλύεται εκτενώς από τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Η αναμέτρηση χαρακτηρίστηκε από την τακτική επιλογή του προπονητή Λίσι να παρατάξει την ομάδα με σχηματισμό 4-4-2, μία κίνηση που συζητήθηκε έντονα. Ο Λίσι, μετά το τέλος του παιχνιδιού, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την κριτική που δέχθηκε η ομάδα του, ειδικά μετά την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, τονίζοντας την αστάθεια στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Η τακτική επιλογή του Λίσι και το 4-4-2

Ο σχηματισμός 4-4-2 που εφάρμοσε ο ΠΑΟΚ στον αγώνα με την ΑΕΚ αποτέλεσε ένα από τα κεντρικά σημεία της αναμέτρησης. Ο προπονητής Λίσι δήλωσε σχετικά με την επιλογή του να χρησιμοποιήσει δύο επιθετικούς: «Δεν έβαλα σε άλλους αγώνες δύο φορ γιατί έπρεπε και οι δύο να είναι σε καλή φυσική κατάσταση». Αυτή η προσέγγιση έδωσε μεγάλη επιθετική οντότητα στον ΠΑΟΚ, οδηγώντας σε ένα πιο άμεσο παιχνίδι, το οποίο φάνηκε να είναι σχεδιασμένο για τους Μπάνζα και Εντιαγέ.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη τακτική είχε και άλλες επιπτώσεις, όπως φάνηκε στην κατοχή της μπάλας, η οποία ήταν 35-65 υπέρ της ΑΕΚ μέσα στην Τούμπα. Ο σχηματισμός 4-4-2, μαζί με όσα έχουν τριάδες στην άμυνα, είναι σαφώς σημαντικός και διαχωρίζει αγωνιστικές φιλοσοφίες. Ενώ η ΑΕΚ είναι φτιαγμένη για 4-4-2, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται ακόμη σε φάση αναζήτησης ως προς το τι θέλει, τι μπορεί και τι πρέπει να παίζει, καθώς από κάθε επιλογή κάτι κερδίζεται και κάτι χάνεται.

Οι αντιδράσεις του προπονητή στην κριτική

Ο Λίσι φάνηκε να αισθάνεται αδικημένος από την κριτική που δέχθηκε η ομάδα του, ειδικά μετά την ήττα από τον ΟΦΗ στο Ηράκλειο. Ο ίδιος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Και με τον ΟΦΗ την ίδια προσπάθεια κάναμε, τον ίδιο χαρακτήρα δείξαμε. Αν σήμερα έμπαινε το δοκάρι της ΑΕΚ θα λέγατε πώς η ομάδα δεν είχε πάθος». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει την αντίδρασή του σε όσα ειπώθηκαν μετά τον αγώνα με τον ΟΦΗ.

Ο προπονητής έθεσε το ερώτημα: «Ο ΠΑΟΚ έχασε στο Ηράκλειο και ήταν… κακός, χθες κέρδισε και ήταν όλα καλά;» τονίζοντας ότι το ποδόσφαιρο και η κριτική δεν λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Υπογράμμισε ότι αν είχε γίνει το 1-2 από τον Ζίνι, ελάχιστοι από όσους τόνιζαν χθες το «αυτόν τον ΠΑΟΚ θέλουμε να βλέπουμε» θα είχαν την ίδια άποψη. Ο Λίσι, παρόλο που εκνευρίστηκε, θεωρείται ότι η αντίδρασή του είναι θεμιτή και ίσως ακόμη και χρήσιμη, καθώς από τη δουλειά του θα κρίνεται, συμπεριλαμβανομένης της προσωπικότητας που βγάζει στη διαχείριση ανθρώπων και καταστάσεων.

Η εξέλιξη του αγώνα στην Τούμπα

Στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης, η κατοχή της μπάλας ήταν κιτρινόμαυρη, ωστόσο ο ΠΑΟΚ δημιουργούσε συνεχώς καλές φάσεις με τον Εντιαγέ, αξιοποιώντας γρήγορες μεταβάσεις και πολλά κλεψίματα ψηλά στο γήπεδο. Ακόμη και στη φάση όπου ο διαιτητής Ευαγγέλου σφύριξε πέναλτι, ο Εντιαγέ έχασε μία φάση και στη συνέχεια του κόπηκε το ριμπάουντ λόγω του σφυρίγματος.

Η πνευματική ευαλωτότητα του ΠΑΟΚ φάνηκε μετά το 1-1, όταν η ψυχολογία της ομάδας χάθηκε. Σε εκείνο το σημείο, η ΑΕΚ, ως καλύτερη ομάδα, είχε τη δυνατότητα να πάρει προβάδισμα. Ωστόμως, το 2-1 για τον ΠΑΟΚ προήλθε από μία απίθανη διπλή-τριπλή ενέργεια του Σορετίρε, αφήνοντας την ΑΕΚ να μην καταλαβαίνει πώς βρέθηκε να αμύνεται δύο-έναντι τεσσάρων παικτών.

Τα γκολ και η τελική επικράτηση

Μετά το 2-1, η ροή του αγώνα άλλαξε και όλα έδειχναν να έχουν τελειώσει υπέρ του ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Λίσι κατάφερε να κάνει το 3-1, ενισχύοντας το προβάδισμά της. Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία να διευρύνει ακόμη περισσότερο το σκορ, με τον Μύθου να χάνει το 4-1 σε μία ακόμη εξαιρετική επίθεση της ομάδας. Η αποτελεσματικότητα στην επίθεση, παρά την κατοχή της μπάλας, ήταν καθοριστική.

Η επικράτηση αυτή έφερε πίσω τα χαμόγελα τόσο στην κερκίδα όσο και στα αποδυτήρια της ομάδας. Οι παίκτες είχαν πλέον τη δυνατότητα να χαρούν τη νίκη τους, κάτι που δεν είχε συμβεί μετά τον αγώνα με τον Ηρακλή. Η νίκη αυτή, σε συνδυασμό με την εμφάνιση, έδωσε ώθηση στην ψυχολογία του συνόλου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta