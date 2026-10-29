Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη διάθεση εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Ρεν

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων για τον εκτός έδρας αγώνα της ομάδας απέναντι στην Stade Rennais. Ο αγώνας αυτός εντάσσεται στην 4η αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League. Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινά σήμερα, 29 Οκτωβρίου 2025, στις 17:00, αποκλειστικά μέσω ίντερνετ, προσφέροντας στους φιλάθλους την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση.

Έναρξη διάθεσης και προτεραιότητα σε κατόχους διαρκείας

Η διαδικασία διάθεσης των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συλλόγου, www.olympiacos.org. Η έναρξη της διάθεσης ορίζεται για την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, στις 17:00. Η πρώτη φάση της πώλησης θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, στις 16:00, ή μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων εισιτηρίων.

Κατά τη διάρκεια αυτής της αρχικής περιόδου, δικαίωμα αγοράς ενός (1) εισιτηρίου έχουν αποκλειστικά οι αρχικοί κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός καθιστά σαφές ότι ο κάτοχος του εισιτηρίου διαρκείας, ο οποίος θα προβεί στην αγορά του εισιτηρίου για τον εκτός έδρας αγώνα, πρέπει να είναι ο ίδιος που θα ταξιδέψει στο Ρεν για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση.

Απαραίτητα στοιχεία και όροι αγοράς

Για την επιτυχή προμήθεια εισιτηρίου, κάθε φίλαθλος είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσει τον μοναδικό αριθμό που προσωποποιήθηκε στο Gov.gr wallet κατά την αγορά του εισιτηρίου διαρκείας. Επιπλέον, κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής αγοράς, απαιτείται η συμπλήρωση συγκεκριμένων προσωπικών στοιχείων.

Αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο του φιλάθλου με λατινικούς χαρακτήρες, τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και τη χώρα διαμονής. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός υπογραμμίζει επίσης ότι δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου έχουν μόνο οι αρχικοί κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μεταβίβαση και αγοραστεί εισιτήριο για τον εκτός έδρας αγώνα από άλλο φίλαθλο, το εισιτήριο θα ακυρωθεί χωρίς καμία προειδοποίηση.

Διάθεση για όλους τους φιλάθλους

Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα εισιτήρια δεν εξαντληθούν κατά την περίοδο προτεραιότητας που δίνεται στους κατόχους εισιτηρίων διαρκείας, η διάθεση θα επεκταθεί και για τους υπόλοιπους φίλους του Ολυμπιακού. Αυτή η ευρύτερη διάθεση για το κοινό θα ξεκινήσει την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026.

Λεπτομέρειες αγώνα και τρόπος παραλαβής

Ο σημαντικός αγώνας της 4ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Europa League, στον οποίο ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Stade Rennais, θα διεξαχθεί στο γήπεδο «Roazhon Park». Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, με την σέντρα να ορίζεται στις 16:30 τοπική ώρα.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αρχικά, οι φίλαθλοι που θα ολοκληρώσουν την αγορά τους θα λάβουν ένα επιβεβαιωτικό αγοράς και όχι το ίδιο το εισιτήριο. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός θα ενημερώσει τους φιλάθλους σε μεταγενέστερο χρόνο για τον ακριβή τρόπο παραλαβής των εισιτηρίων, καθώς αυτός θα καθοριστεί από τις αρμόδιες αρχές της Γαλλικής αστυνομίας.

Με πληροφορίες από: Newsit