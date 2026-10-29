Η Στρατουδάκη με τριπλό πανελλήνιο ρεκόρ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα άρσης βαρών

Η Μαρία Στρατουδάκη ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα άρσης βαρών γυναικών, που διεξήχθη στο Νίνγκμπο της Κίνας, σημειώνοντας τρία πανελλήνια ρεκόρ. Η 18χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέγραψε συνολικά 191 κιλά στην κατηγορία των 53 κιλών, επίδοση που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ στο σύνολο. Παράλληλα, ισοφάρισε τις δικές της κορυφαίες επιδόσεις στις επιμέρους κινήσεις του αρασέ και του επολέ ζετέ, σε μια διοργάνωση όπου αποτέλεσε τη μοναδική ελληνική συμμετοχή.

Νέα πανελλήνια επίδοση στο σύνολο

Η Μαρία Στρατουδάκη κατέγραψε 191 κιλά στο σύνολο, επίδοση που συνιστά νέο πανελλήνιο ρεκόρ για τις κατηγορίες νεανίδων, νέων γυναικών και γυναικών στα 53 κιλά. Με αυτή την επίδοση, η πρωταθλήτρια βελτίωσε κατά ένα κιλό το δικό της προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ.

Το προηγούμενο ρεκόρ της στο σύνολο ήταν 190 κιλά, το οποίο είχε σημειώσει στις 12 Οκτωβρίου. Αυτή η επίδοση είχε επιτευχθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα νεανίδων, που είχε διεξαχθεί στο Δυρράχιο, όπου η Στρατουδάκη είχε κατακτήσει τρία χρυσά μετάλλια. Η εμφάνιση στην Κίνα εντάσσεται στις πολύ καλές επιδόσεις που έχει σημειώσει η αθλήτρια μέσα στο 2026.

Οι επιδόσεις σε αρασέ και επολέ ζετέ

Στην κίνηση του αρασέ, η Μαρία Στρατουδάκη σήκωσε 86 κιλά, ισοφαρίζοντας το πανελλήνιο ρεκόρ που ήδη κατείχε. Η προσπάθειά της ξεκίνησε με επιτυχημένη άρση στα 82 κιλά, ενώ στη συνέχεια δεν κατάφερε να σηκώσει τα 84 κιλά. Επέστρεψε όμως δυναμικά, ολοκληρώνοντας με έγκυρη προσπάθεια στα 86 κιλά.

Το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ της στο αρασέ είχε σημειωθεί στις 2 Μαΐου, κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος νεανίδων. Στο επολέ ζετέ, η Ελληνίδα αθλήτρια σήκωσε 105 κιλά, επίδοση που επίσης αποτελεί ισοφάριση του δικού της πανελλήνιου ρεκό. Στην πρώτη της προσπάθεια δεν κατάφερε να σηκώσει τα 103 κιλά, αλλά στη δεύτερη ήταν επιτυχής στα 105 κιλά. Στην τρίτη δοκίμασε τα 107 κιλά, χωρίς να ολοκληρώσει την προσπάθεια.

Το προηγούμενο ρεκόρ της στο επολέ ζετέ είχε επιτευχθεί τον Απρίλιο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Γεωργίας.

Η θέση της αθλήτριας και ο προπονητής της

Μετά την ολοκλήρωση του Β γκρουπ της κατηγορίας, η Μαρία Στρατουδάκη βρίσκεται σε αξιόλογες θέσεις. Συγκεκριμένα, κατέχει την 6η θέση στο αρασέ, την 13η θέση στο επολέ ζετέ και την 8η θέση στο σύνολο. Αναμένεται η ολοκλήρωση και του Α γκρουπ, το οποίο περιλαμβάνει τα φαβορί της διοργάνωσης.

Η προετοιμασία και οι επιδόσεις της αθλήτριας πραγματοποιούνται υπό την καθοδήγηση του προπονητή της, Στέλιου Γιορνταμιλάκη.

Ολυμπιακός στόχος για το 2028

Η εμφάνιση της Μαρίας Στρατουδάκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Κίνας είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί έναν ακόμα αγώνα υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να διεκδικήσει την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Los Angeles το 2028.

Η κατηγορία των 53 κιλών, στην οποία αγωνίζεται η Στρατουδάκη, περιλαμβάνεται στο Ολυμπιακό πρόγραμμα. Την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα είναι μόλις 20 ετών, γεγονός που της δίνει σημαντικές προοπτικές για το μέλλον.

Με πληροφορίες από: Athletiko