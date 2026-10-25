Πρώην «ερυθρόλευκοι» πρωταγωνίστησαν στο MLS με γκολ και ασίστ

Δύο πρώην επιθετικοί του Ολυμπιακού, ο Άντρε Λουίζ και ο Πεπ Μπιέλ, βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο πρωτάθλημα του MLS, σημειώνοντας αξιοσημείωτες επιδόσεις. Οι παίκτες, που αγωνίζονται πλέον με τις ομάδες Κάνσας και Σάρλοτ αντίστοιχα, κατάφεραν να εντυπωσιάσουν με την παρουσία τους στους χθεσινοβραδινούς αγώνες.

Παρά τις εξαιρετικές ατομικές τους ενέργειες, οι οποίες περιλάμβαναν γκολ και ασίστ, οι ομάδες τους δεν κατάφεραν να αποσπάσουν τη νίκη. Το αμερικανικό πρωτάθλημα αποκτά έτσι ένα ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς οι δύο ποδοσφαιριστές συνεχίζουν να προσφέρουν θέαμα στο κοινό των ΗΠΑ.

Οι επιδόσεις του Άντρε Λουίζ με την Κάνσας

Ο 24χρονος εξτρέμ, Άντρε Λουίζ, ο οποίος μεταγράφηκε στην Κάνσας τον περασμένο Αύγουστο, έχει διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία στο πρωτάθλημα του MLS. Μέχρι στιγμής, έχει σημειώσει συνολικά 10 γκολ και έχει μοιράσει 3 ασίστ, αποδεικνύοντας την επιθετική του δεινότητα και την ικανότητά του να δημιουργεί φάσεις για την ομάδα του.

Στην πρόσφατη αναμέτρηση της Κάνσας με την Όστιν, ο Άντρε Λουίζ ήταν ο παίκτης που έδωσε την ασίστ για το μοναδικό γκολ της ομάδας του. Ωστόσο, η συμβολή του δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει την ήττα με σκορ 2-1. Η Κάνσας βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, γεγονός που επισκιάζει τις καλές ατομικές επιδόσεις του ποδοσφαιριστή.

Το εντυπωσιακό γκολ του Πεπ Μπιέλ με τη Σάρλοτ

Από την πλευρά του, ο Πεπ Μπιέλ, ο οποίος αποκτήθηκε από τη Σάρλοτ τον Ιανουάριο του 2026, κατάφερε να σκοράρει ένα εντυπωσιακό γκολ στον αγώνα της ομάδας του με την Πόρτλαντ. Το τέρμα προήλθε από ένα δυνατό σουτ εκτός περιοχής, αναδεικνύοντας την τεχνική του και την ικανότητά του να απειλεί από μακρινή απόσταση.

Αυτό ήταν το 13ο γκολ που σημειώνει ο Πεπ Μπιέλ στο MLS, ενώ έχει προσφέρει και 3 ασίστ στους συμπαίκτες του. Παρά την προσωπική του επιτυχία και το όμορφο γκολ, η Σάρλοτ γνώρισε την ήττα στον συγκεκριμένο αγώνα με σκορ 3-2, έχοντας την ίδια τύχη με την Κάνσας του Άντρε Λουίζ.

Η ελληνική παρουσία στο αμερικανικό πρωτάθλημα

Η παρουσία των δύο άλλοτε «ερυθρόλευκων» επιθετικών στο MLS έχει προσδώσει ένα ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον στο αμερικανικό πρωτάθλημα. Τόσο ο Άντρε Λουίζ όσο και ο Πεπ Μπιέλ έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν με τις επιδόσεις τους, προσφέροντας απίστευτο θέαμα στους φιλάθλους των ΗΠΑ.

Οι εξαιρετικές τους αποδόσεις, με γκολ και ασίστ, επιβεβαιώνουν την ποιότητά τους και την ικανότητά τους να προσαρμοστούν σε ένα νέο πρωτάθλημα. Το γεγονός ότι και οι δύο παίκτες έχουν αγωνιστεί στο παρελθόν με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ενισχύει το ενδιαφέρον των Ελλήνων φιλάθλων για την πορεία τους στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Τα αποτελέσματα των χθεσινοβραδινών αναμετρήσεων

Οι χθεσινοβραδινές αναμετρήσεις στο MLS έφεραν ανάμεικτα συναισθήματα για τους δύο πρώην παίκτες του Ολυμπιακού. Παρά τις σημαντικές τους συμβολές, καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να πανηγυρίσει τη νίκη.

Η Κάνσας, με την ασίστ του Άντρε Λουίζ, ηττήθηκε με 2-1 από την Όστιν, ενώ η Σάρλοτ, παρά το εντυπωσιακό γκολ του Πεπ Μπιέλ, γνώρισε την ήττα με 3-2 από την Πόρτλαντ. Τα αποτελέσματα αυτά υπογραμμίζουν την ανταγωνιστικότητα του πρωταθλήματος και το γεγονός ότι οι ατομικές επιδόσεις, όσο εντυπωσιακές κι αν είναι, δεν αρκούν πάντα για να εξασφαλίσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα για την ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta