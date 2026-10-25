Ο Χόρχε Μαρτίν ελπίζει σε επιστροφή στη Μαλαισία μετά τον τραυματισμό του

Ο Χόρχε Μαρτίν, αναβάτης του MotoGP, εξετάστηκε εκ νέου μετά τον τραυματισμό που υπέστη στο Σπριντ της Αυστραλίας, με τα αποτελέσματα των συμπληρωματικών εξετάσεων να δείχνουν μια ελαφρά βελτίωση στην κατάστασή του. Ο Ισπανός δεν θα επιστρέψει στην Ισπανία για την ανάρρωσή του, αλλά θα παραμείνει εκτός της χώρας του για να ακολουθήσει την απαραίτητη θεραπεία. Αυτή η απόφαση διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο της συμμετοχής του στο Grand Prix της Μαλαισίας, το οποίο είναι προγραμματισμένο για το επόμενο Σαββατοκύριακο, από τις 30 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου.

Νεότερα για τον τραυματισμό του αναβάτη

Οι νέες εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Χόρχε Μαρτίν στη Μελβούρνη, μετά τον τραυματισμό του, έδειξαν ότι η κατάσταση στο χέρι του είναι λίγο καλύτερη. Η αξονική τομογραφία αποκάλυψε πως ο μοναδικός επιβεβαιωμένος τραυματισμός είναι ένα κάταγμα χωρίς παρεκτόπιση στο περιφερικό άκρο της δεξιάς κερκίδας, κοντά στον καρπό.

Αρχικά υπήρχε η υποψία για κάταγμα και στην ωλένη, ωστόσο αυτό το ενδεχόμενο αποκλείστηκε από τις εξετάσεις. Με βάση τις τρέχουσες ενδείξεις, ο αναβάτης της Aprilia αποφεύγει προς το παρόν την ανάγκη για χειρουργική επέμβαση, γεγονός που αλλάζει τα δεδομένα για την πορεία της ανάρρωσής του.

Σχέδια για άμεση επιστροφή στη δράση

Ο Χόρχε Μαρτίν σχεδιάζει να διεκδικήσει την επιστροφή του στη δράση ήδη στο Grand Prix της Μαλαισίας. Ο αγώνας αυτός θα διεξαχθεί το επόμενο Σαββατοκύριακο, από τις 30 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου, στην πίστα της Σεπάνγκ. Η απόφαση να μην επιστρέψει στην Ισπανία για θεραπεία υποδηλώνει την πρόθεσή του να παραμείνει κοντά στις πίστες.

Παρόλα αυτά, η συμμετοχή του δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα. Θα εξαρτηθεί άμεσα από την εξέλιξη της κατάστασής του τις επόμενες ημέρες, καθώς και από την τελική έγκριση των γιατρών του πρωταθλήματος, οι οποίοι θα αξιολογήσουν την αγωνιστική του ετοιμότητα και ασφάλεια.

Η ανακοίνωση της Aprilia

Η ομάδα της Aprilia επιβεβαίωσε την πορεία που θα ακολουθήσει ο Μαρτίν, δηλώνοντας ότι ο αναβάτης θα παραμείνει εκτός Ισπανίας. Σκοπός είναι να ακολουθήσει την απαραίτητη θεραπεία τις επόμενες ημέρες, ώστε να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες ταχείας ανάρρωσης και πιθανής επιστροφής.

Στην ανακοίνωσή της, η ομάδα ανέφερε συγκεκριμένα: «Ο Χόρχε Μαρτίν υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία για να αξιολογηθεί η κατάστασή του μετά τον χθεσινό τραυματισμό. Ο μοναδικός επιβεβαιωμένος τραυματισμός είναι κάταγμα χωρίς παρεκτόπιση στο περιφερικό άκρο της κερκίδας. Κατά συνέπεια, ο αναβάτης δεν θα επιστρέψει στην Ισπανία και θα ακολουθήσει την απαραίτητη θεραπεία τις επόμενες ημέρες».

Προκλήσεις και βαθμολογική θέση

Η απόφαση να παραμείνει εκτός Ισπανίας διατηρεί ανοιχτή την προοπτική μετάβασής του στη Μαλαισία, ωστόσο αυτό δεν αποτελεί επίσημη ανακοίνωση επιστροφής. Ακόμη και αν λάβει την ιατρική έγκριση, ο τραυματισμός αναμένεται να τον δυσκολέψει σημαντικά σε μία από τις πιο απαιτητικές σωματικά πίστες του ημερολογίου του MotoGP.

Μετά τη ματαίωση του κυρίως αγώνα στην Αυστραλία, ο Χόρχε Μαρτίν βρίσκεται δέκα βαθμούς πίσω από τον Μαρκ Μάρκεθ στην κατάταξη. Το ενδεχόμενο επιστροφής στη Σεπάνγκ αλλάζει την εικόνα που είχε διαμορφωθεί αμέσως μετά την πτώση του, χωρίς όμως να επιτρέπει ακόμη μια ασφαλή εκτίμηση για την αγωνιστική του ετοιμότητα και την απόδοσή του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta