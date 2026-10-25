Χωρίς τον Κουρτουά η Ρεάλ στο clasico

Σημαντικό πρόβλημα της τελευταίας στιγμής αντιμετωπίζει η Ρεάλ Μαδρίτης λίγες ώρες πριν την έναρξη του πολυαναμενόμενου clasico απέναντι στην Μπαρτσελόνα, το οποίο είναι προγραμματισμένο για σήμερα το βράδυ στις 22:00. Ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδας, Τιμπό Κουρτουά, δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση, καθώς ταλαιπωρείται από γρίπη. Η είδηση αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα για τον Πορτογάλο κόουτς, Ζοζέ Μουρίνιο, ενόψει του πρώτου μεγάλου ντέρμπι της φετινής σεζόν.

Η απουσία του Τιμπό Κουρτουά

Ο Βέλγος τερματοφύλακας, Τιμπό Κουρτουά, δεν θα μπορέσει να ενισχύσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στην κρίσιμη αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα. Η απουσία του οφείλεται σε γρίπη, ένα πρόβλημα υγείας που τον καθιστά μη διαθέσιμο για το σημερινό παιχνίδι. Η πληροφορία έγινε γνωστή από τη Βασίλισσα, η οποία ενημέρωσε για την κατάσταση του παίκτη και την μη συμμετοχή του στον αγώνα που διεξάγεται σήμερα, 25 Οκτωβρίου, στις 22:00.

Η εξέλιξη αυτή επηρεάζει τα πλάνα του Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί την απώλεια του βασικού του γκολκίπερ λίγες ώρες πριν από το σπουδαίο παιχνίδι. Το clasico, που θα διεξαχθεί στο Καμπ Νόου, είναι ένα από τα σημαντικότερα ματς της χρονιάς και η απουσία ενός τόσο κομβικού παίκτη όπως ο Κουρτουά αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα για την ομάδα.

Ο Αντρέι Λούνιν κάτω από τα δοκάρια

Μετά την απουσία του Τιμπό Κουρτουά, ο Αντρέι Λούνιν είναι αυτός που αναμένεται να πάρει τη θέση του κάτω από τα δοκάρια της Ρεάλ Μαδρίτης. Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο Λούνιν θα βρεθεί στο αρχικό σχήμα του Πορτογάλου τεχνικού, Ζοζέ Μουρίνιο, γνωστού και ως "Special One". Αυτή η συμμετοχή σηματοδοτεί την επιστροφή του 27χρονου γκολκίπερ στην εστία της Ρεάλ Μαδρίτης μετά από μια περίοδο σχεδόν πέντε μηνών.

Η τελευταία φορά που ο Αντρέι Λούνιν υπερασπίστηκε την εστία της Βασίλισσας ήταν τον Μάρτιο του 2026, σε αναμέτρηση απέναντι στην Εσπανιόλ. Η σημερινή του εμφάνιση στο clasico θα είναι η πρώτη του μετά από αυτό το διάστημα, αναλαμβάνοντας ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο σε ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της σεζόν για την ομάδα της Μαδρίτης.

Η κλήση του νεαρού Ιλία Βολόσιν

Σε αντικατάσταση του Τιμπό Κουρτουά, η Ρεάλ Μαδρίτης κάλεσε στην αποστολή τον 19χρονο τερματοφύλακα, Ιλία Βολόσιν. Ο νεαρός Βολόσιν θα συμπεριληφθεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στην αποστολή της μεγάλης ομάδας των Μαδριλένων. Η κλήση του αποτελεί μια σημαντική στιγμή για τον ίδιο, καθώς θα έχει την ευκαιρία να βιώσει την ατμόσφαιρα ενός clasico από κοντά, δίπλα στους έμπειρους συμπαίκτες του.

Η παρουσία του στην αποστολή υπογραμμίζει την ανάγκη της ομάδας να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε από την απουσία του βασικού τερματοφύλακα. Η Βασίλισσα, αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα της γρίπης του Κουρτουά, επέλεξε να δώσει την ευκαιρία στον νεαρό τερματοφύλακα, εντάσσοντάς τον στην ομάδα για το σημαντικό παιχνίδι του Καμπ Νόου.

Το πρώτο clasico της φετινής σεζόν

Το σημερινό παιχνίδι ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί το πρώτο clasico της φετινής σεζόν. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 22:00 και θα διεξαχθεί στο ιστορικό γήπεδο του Καμπ Νόου. Το clasico είναι πάντα ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα παιχνίδια στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, προσελκύοντας το ενδιαφέρον εκατομμυρίων φιλάθλων.

Οι δύο μεγάλες δυνάμεις του ισπανικού ποδοσφαίρου τίθενται αντιμέτωπες σε μια αναμέτρηση που παραδοσιακά κρίνει πολλά στην πορεία του πρωταθλήματος. Παρά την απώλεια του Τιμπό Κουρτουά για τη Ρεάλ Μαδρίτης, το ενδιαφέρον παραμένει αμείωτο για το πώς θα εξελιχθεί το ντέρμπι και ποιες ομάδες θα καταφέρουν να επικρατήσουν σε αυτή την πρώτη μεγάλη σύγκρουση της αγωνιστικής περιόδου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta