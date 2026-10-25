Ο Δήμος Στασινόπουλος για το σκάνδαλο στο μπάσκετ: «Το έγκλημα θα τιμωρηθεί»

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Αμαρουσίου, Δήμος Στασινόπουλος, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ, τοποθετούμενος επί του σκανδάλου των στημένων αγώνων. Ο κ. Στασινόπουλος εξέφρασε την πεποίθησή του ότι «το έγκλημα θα τιμωρηθεί», τονίζοντας την εμπιστοσύνη του στους θεσμούς της Δικαιοσύνης. Παράλληλα, πρότεινε τον Παναγιώτη Γιαννάκη για την Προεδρία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια νέα διοίκηση και θεσμικές αλλαγές στον χώρο της ελληνικής καλαθοσφαίρισης.

Η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη για το «μεγαλύτερο σκάνδαλο»

Ο Δήμος Στασινόπουλος αναφέρθηκε εκτενώς στο σκάνδαλο των στημένων αγώνων που έχει συγκλονίσει το ελληνικό μπάσκετ. Χαρακτήρισε το εν λόγω σκάνδαλο ως το μεγαλύτερο στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, τονίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης. Όπως δήλωσε, το ζήτημα αυτό βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, γεγονός που του προκαλεί αισιοδοξία.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Αμαρουσίου εξέφρασε την πλήρη εμπιστοσύνη του στους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Πιστεύω ότι η αλήθεια θα λάμψει και το έγκλημα θα τιμωρηθεί». Πρόσθεσε επίσης ότι ένας προσωπικός του σκοπός, «να φύγει αυτός ο άνθρωπος από το ελληνικό μπάσκετ», έχει πλέον επιτευχθεί, σηματοδοτώντας μια σημαντική εξέλιξη για τον ίδιο.

Κάλεσμα για την υπεράσπιση και την αναγέννηση του ελληνικού μπάσκετ

Μετά τις πρόσφατες εξελίξεις, ο κ. Στασινόπουλος απηύθυνε ένα κάλεσμα σε όλους όσοι δηλώνουν ότι αγαπούν «με ανιδιοτέλεια τον αθλητισμό και το μπάσκετ». Τόνισε την επιτακτική ανάγκη να υπερασπιστούν το άθλημα και να εργαστούν συλλογικά για την αναγέννησή του. Ο απώτερος στόχος, όπως ανέφερε, είναι το ελληνικό μπάσκετ να ξαναγίνει «πάλι το πρώτο στην Ευρώπη», ανακτώντας την παλιά του αίγλη.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Αμαρουσίου υπογράμμισε τη σημασία της συστράτευσης δυνάμεων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους φιλάθλους, προκειμένου να επανέλθει το άθλημα στην κορυφή. Αυτή η προσπάθεια, σύμφωνα με τον ίδιο, θα συμβάλει στην οριστική απομάκρυνση των σκιών που έχουν πλήξει την εικόνα του αθλήματος.

Η πρόταση για τη νέα ηγεσία της ΕΟΚ με τον Παναγιώτη Γιαννάκη

Στο πλαίσιο των προτάσεών του για την εξυγίανση και την αναγέννηση του ελληνικού μπάσκετ, ο Δήμος Στασινόπουλος προχώρησε σε μια συγκεκριμένη εισήγηση για την ηγεσία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ). Πρότεινε την ανάληψη της διοίκησης από μια νέα ομάδα, υπό την ηγεσία του Παναγιώτη Γιαννάκη, μιας εμβληματικής μορφής της ελληνικής καλαθοσφαίρισης.

Ο κ. Στασινόπουλος περιέγραψε τον Παναγιώτη Γιαννάκη ως έναν άνθρωπο «που η ιστορία του έχει ταυτισθεί με την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ», υπογραμμίζοντας την τεράστια προσφορά και το κύρος του στον χώρο. Επεσήμανε την ανάγκη να συστρατευθούν δίπλα στον Γιαννάκη «πρόσωπα-«διαμάντια», προσωπικότητες και αθλητές αναμφισβήτητου κύρους», εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι «Δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλούς ανθρώπους-«διαμάντια» που μπορούν να βγάλουν το μπάσκετ από τον βούρκο».

Θεσμική επανάσταση και επαγγελματική διαιτησία για την εξυγίανση

Ως δεύτερο, εξίσου σημαντικό, σημείο των προτάσεών του, ο Δήμος Στασινόπουλος έκανε λόγο για την επιτακτική ανάγκη μιας «θεσμικής επανάστασης» στο ελληνικό μπάσκετ. Η κεντρική ιδέα αυτής της επανάστασης είναι η μετατροπή της διαιτησίας σε ένα πλήρως επαγγελματικό, ανεξάρτητο και αδέσμευτο από εξωτερικές επιρροές σύστημα, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα των αγώνων.

Για την υλοποίηση αυτής της αλλαγής, ο κ. Στασινόπουλος πρότεινε ως πρότυπα διεθνείς οργανισμούς και λίγκες υψηλού επιπέδου. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στο ΝΒΑ, την ισπανική Λίγκα και άλλους προηγμένους οργανισμούς στον διεθνή χώρο, οι οποίοι έχουν υιοθετήσει επιτυχημένα μοντέλα επαγγελματικής διαιτησίας. Ο απώτερος στόχος αυτής της θεσμικής μεταρρύθμισης είναι «να ξεριζωθούν οριστικά τα «άνθη του κακού» από το ελληνικό μπάσκετ. Για πάντα», δημιουργώντας ένα περιβάλλον διαφάνειας και αξιοπιστίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta