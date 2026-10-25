Ο Νίκολα Γιόκιτς ξεπέρασε τον Ράσελ Γουέστμπρουκ σε triple-doubles καριέρας

Ο Νίκολα Γιόκιτς έγραψε ιστορία στο NBA, καθώς έφτασε τα 222 triple-doubles στην καριέρα του, ξεπερνώντας τον Ράσελ Γουέστμπρουκ και ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας. Ο «Joker» σημείωσε αυτή την εντυπωσιακή επίδοση κατά τη διάρκεια της μυθικής ανατροπής των Νάγκετς απέναντι στους Πέλικανς, σε έναν αγώνα που έληξε 141-135 υπέρ της ομάδας του Ντένβερ. Η επίδοση αυτή τον καθιστά τον νέο «MrTripleDouble» στην ιστορία του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ, αναδεικνύοντας την πολυδιάστατη προσφορά του στο παιχνίδι.

Ο «Joker» στην κορυφή των triple-doubles

Ο Νίκολα Γιόκιτς, γνωστός και ως «Joker», συνεχίζει να διαγράφει μια λαμπρή πορεία και να γράφει τη δική του ιστορία στα παρκέ του NBA. Με τα 222 triple-doubles που έχει πλέον στην καριέρα του, ο Σέρβος σέντερ βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας, ξεπερνώντας τον Ράσελ Γουέστμπρουκ, ο οποίος κατείχε μέχρι πρότινος την πρώτη θέση.

Αυτή η επίδοση επιβεβαιώνει περίτρανα την κυριαρχία και την μοναδική ικανότητα του Γιόκιτς να επηρεάζει το παιχνίδι σε πολλαπλά επίπεδα. Η συνέπεια του σε τρεις βασικές στατιστικές κατηγορίες – πόντοι, ριμπάουντ και ασίστ – τον έχει καθιερώσει ως έναν από τους πιο ολοκληρωμένους παίκτες της λίγκας και τον έχει οδηγήσει σε αυτό το ιστορικό ορόσημο, αναδεικνύοντας την αξία του ως ένας πραγματικός «παικταράς».

Η επίδοση που τον έφερε στην πρώτη θέση

Το 222ο triple-double της καριέρας του Νίκολα Γιόκιτς καταγράφηκε σε μια ιδιαίτερα σημαντική αναμέτρηση για τους Νάγκετς, στον αγώνα τους εναντίον των Πέλικανς. Σε αυτή την αναμέτρηση, ο Σέρβος αστέρας πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση, καταγράφοντας 35 πόντους, 15 ριμπάουντ και 10 ασίστ, στοιχεία που ήταν αρκετά για να συμπληρώσει το triple-double και να φτάσει στην κορυφή της λίστας.

Ο αγώνας αυτός ήταν ιδιαίτερα δραματικός και γεμάτος ανατροπές, καθώς οι Νάγκετς βρέθηκαν να χάνουν με διαφορά 23 πόντων. Παρόλα αυτά, η ομάδα του Ντένβερ, με την καθοδήγηση του Γιόκιτς, κατάφερε να πραγματοποιήσει μια εντυπωσιακή ανατροπή και να επικρατήσει τελικά με σκορ 141-135. Η προσωπική του επίδοση, σε συνδυασμό με την ψυχωμένη εμφάνιση και την νίκη της ομάδας του, έκαναν τη βραδιά ακόμα πιο ξεχωριστή και ιστορική για τον Νίκολα Γιόκιτς.

Η σύγκριση με τον Ράσελ Γουέστμπρουκ

Πριν από τον Γιόκιτς, την πρώτη θέση στη λίστα των triple-doubles κατείχε ο Ράσελ Γουέστμπρουκ, ένας παίκτης που επίσης έχει αφήσει το στίγμα του στην ιστορία του NBA και ο οποίος αποσύρθηκε πρόσφατα από την ενεργό δράση. Ο Γουέστμπρουκ ολοκλήρωσε την καριέρα του με συνολικά 221 triple-doubles, εκ των οποίων τα 209 σημειώθηκαν στην κανονική περίοδο και τα υπόλοιπα 12 στα playoffs.

Ο Νίκολα Γιόκιτς, από την πλευρά του, έχει πλέον 199 triple-doubles στην κανονική περίοδο και 23 στα playoffs, φτάνοντας τα 222 στο σύνολο της καριέρας του. Είναι σημαντικό να σημειωθεί, ωστόσο, ότι το «επίσημο» ρεκόρ του NBA για τα triple-doubles εξακολουθεί να ανήκει στον «Ρας». Αυτό συμβαίνει διότι η λίγκα, για τον υπολογισμό αυτών των επιδόσεων, λαμβάνει υπόψη μόνο τα triple-doubles που έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου. Συνεπώς, ο Ράσελ Γουέστμπρουκ παραμένει ο κάτοχος του επίσημου ρεκόρ με τα 209 triple-doubles στην regular season.

Οι δηλώσεις του Νίκολα Γιόκιτς για το επίτευγμα

Ο ίδιος ο Νίκολα Γιόκιτς δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για το ιστορικό αυτό επίτευγμα. Σε δηλώσεις του μετά τον αγώνα, σχολίασε το γεγονός λέγοντας: «Είναι σίγουρα κάτι που για το υπόλοιπο της καριέρας μου θα λέω πάντα ότι είναι ωραίο». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία που έχει αυτή η επίδοση για τον ίδιο τον παίκτη και την αναγνώριση της προσπάθειάς του.

Όταν ρωτήθηκε αν σκοπεύει να επικοινωνήσει με τον Ράσελ Γουέστμπρουκ, ο οποίος υπήρξε πρώην συμπαίκτης του στους Νάγκετς, για να συζητήσει το συγκεκριμένο ορόσημο, ο Γιόκιτς απάντησε αρνητικά, με μια δόση χιούμορ. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Όχι, όχι, όχι. Αν καταρρίψω το κανονικό, επίσημο ρεκόρ του, τότε θα του στείλω μήνυμα». Αυτή η απάντηση δείχνει ότι ο Γιόκιτς έχει ακόμα στόχους να κατακτήσει, με τον επόμενο να είναι το επίσημο ρεκόρ της κανονικής περιόδου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta