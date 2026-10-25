Ο Ολυμπιακός με Τζόσεφ στην δωδεκάδα κόντρα στον Προμηθέα στην Πάτρα

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη δωδεκάδα των παικτών που θα αγωνιστούν στην αναμέτρηση κόντρα στον Προμηθέα στην Πάτρα. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα επιδιώξει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, μετά την πρόσφατη ήττα της από τη Φενέρμπαχτσε. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η πρώτη φετινή εμφάνιση του Κόρι Τζόσεφ στην GBL, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή.

Η αναμέτρηση στην Πάτρα και ο στόχος της νίκης

Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Προμηθέα θα διεξαχθεί στην Πάτρα, στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης στις 13:00. Για τους «ερυθρόλευκους», ο αγώνας αυτός έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς επιθυμούν να ανακάμψουν μετά το ανεπιτυχές αποτέλεσμα που είχαν στην προηγούμενη ευρωπαϊκή τους αναμέτρηση.

Μετά την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε, η ομάδα του Πειραιά στοχεύει να βρει ξανά τον ρυθμό της και να κατακτήσει τη νίκη απέναντι στον Προμηθέα. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του είναι αποφασισμένοι να παρουσιάσουν ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο και να πάρουν τους δύο βαθμούς, διατηρώντας έτσι την καλή τους πορεία στο εγχώριο πρωτάθλημα.

Οι αλλαγές στη σύνθεση και η επιστροφή του Τζόσεφ

Για το προσεχές παιχνίδι, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, προχώρησε σε ορισμένες αλλαγές στη δωδεκάδα. Η πιο αξιοσημείωτη είναι η συμπερίληψη του Κόρι Τζόσεφ, ο οποίος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά φέτος στην GBL. Ο Τζόσεφ εντάχθηκε στην οχτάδα των ξένων παικτών που δικαιούνται να συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, προσφέροντας έτσι μία επιπλέον επιλογή στην περιφέρεια.

Αντίθετα, εκτός δωδεκάδας έμεινε ο Τζόουνς, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Κόρι Τζόσεφ στη λίστα των ξένων. Επίσης, ο Γιαν Μοντέρο παραμένει εκτός της αποστολής, συνεχίζοντας να μην είναι διαθέσιμος για τις υποχρεώσεις της ομάδας. Οι επιλογές αυτές του τεχνικού επιτελείου δείχνουν την πρόθεση να δοκιμαστούν διαφορετικά σχήματα και να αξιοποιηθούν όλοι οι διαθέσιμοι παίκτες.

Η πλήρης δωδεκάδα του Ολυμπιακού για τον αγώνα

Η τελική δωδεκάδα που επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για την αναμέτρηση με τον Προμηθέα περιλαμβάνει ένα μείγμα έμπειρων και νεότερων παικτών, με στόχο την καλύτερη δυνατή απόδοση. Οι παίκτες που θα ταξιδέψουν στην Πάτρα και θα είναι στη διάθεση του προπονητή είναι οι εξής:

Στη λίστα των παικτών που θα αγωνιστούν βρίσκονται οι ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Μπουρνελές, Πάπας, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Εντζάι, Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ και Χολ. Η σύνθεση αυτή αναμένεται να δώσει λύσεις σε όλες τις θέσεις, καλύπτοντας τις ανάγκες του αγώνα και προσφέροντας ευελιξία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού.

Η σημασία της τέταρτης αγωνιστικής

Η τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της GBL βρίσκει τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει μία δυνατή ομάδα όπως ο Προμηθέας, σε μία έδρα που παραδοσιακά είναι δύσκολη. Η σημασία του αγώνα είναι μεγάλη, καθώς η διατήρηση ενός θετικού σερί στο εγχώριο πρωτάθλημα είναι βασικός στόχος για τους «ερυθρόλευκους». Κάθε νίκη σε αυτή τη φάση του πρωταθλήματος συμβάλλει στην ψυχολογία της ομάδας και στην εδραίωση της θέσης της στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο αγώνας στην Πάτρα αποτελεί μια ακόμα πρόκληση για τον Ολυμπιακό, ο οποίος καλείται να διαχειριστεί την πίεση και να αποδείξει την αγωνιστική του ετοιμότητα. Η παρουσία του Κόρι Τζόσεφ προσθέτει ένα νέο στοιχείο στο παιχνίδι της ομάδας, και μένει να φανεί πώς θα ενσωματωθεί και θα συμβάλει στην προσπάθεια για τη νίκη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta