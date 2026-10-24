Περιστέρι - Μαρούσι: Καθυστέρηση στην έναρξη του αγώνα λόγω αργοπορημένης άφιξης γιατρού

Η έναρξη της αναμέτρησης μπάσκετ μεταξύ του Περιστερίου και του Αμαρουσίου, που διεξάγεται στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της GBL, καθυστερεί. Ο αγώνας, ο οποίος ήταν προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 17:30, δεν έχει ακόμη αρχίσει. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται στην αργοπορημένη άφιξη του γιατρού στο γήπεδο «Ανδρέας Παπανδρέου». Οι δύο ομάδες παραμένουν στο παρκέ, πραγματοποιώντας την προθέρμανσή τους, εν αναμονή της επίσημης έναρξης.

Η καθυστέρηση στην έναρξη της αναμέτρησης

Ο αγώνας μπάσκετ ανάμεσα στο Περιστέρι και το Μαρούσι, που αποτελεί μέρος της 4ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της GBL, δεν έχει ξεκινήσει στην προκαθορισμένη ώρα του. Η αναμέτρηση, η οποία είχε οριστεί να αρχίσει στις 17:30, βρίσκεται σε αναμονή.

Αυτή η καθυστέρηση έχει επηρεάσει την ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος της αγωνιστικής, καθώς το τζάμπολ δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμη. Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει μια κατάσταση αναμονής για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, από τις ομάδες μέχρι τους διοργανωτές του αγώνα.

Ο λόγος της αναβολής του τζάμπολ

Ο κύριος και μοναδικός λόγος για την καθυστέρηση στην έναρξη του αγώνα Περιστέρι - Μαρούσι είναι η αργοπορημένη άφιξη του γιατρού στο γήπεδο. Η παρουσία του γιατρού είναι απαραίτητη για την έναρξη και την ομαλή διεξαγωγή κάθε αθλητικής αναμέτρησης, σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Χωρίς την έγκαιρη παρουσία του αρμόδιου ιατρικού προσωπικού, δεν μπορεί να δοθεί το σύνθημα για την έναρξη του παιχνιδιού. Η απουσία του γιατρού κατά την προγραμματισμένη ώρα έναρξης οδήγησε στην αναβολή του τζάμπολ, μέχρι την πλήρωση αυτής της βασικής προϋπόθεσης.

Το γήπεδο και η διοργάνωση

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση φιλοξενείται στο κλειστό γήπεδο «Ανδρέας Παπανδρέου», την έδρα του Περιστερίου. Το γήπεδο είναι έτοιμο να υποδεχθεί τον αγώνα, ωστόσο η έναρξη παραμένει σε εκκρεμότητα λόγω του προαναφερθέντος ζητήματος.

Ο αγώνας εντάσσεται στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της GBL, του πρωταθλήματος μπάσκετ. Κάθε αγωνιστική έχει τη δική της σημασία για την πορεία των ομάδων στη διοργάνωση, και η συγκεκριμένη αναμέτρηση δεν αποτελεί εξαίρεση, παρά την καθυστέρηση που παρατηρείται.

Η τρέχουσα κατάσταση στο παρκέ

Ενώ η επίσημη έναρξη του αγώνα δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, οι δύο ομάδες, το Περιστέρι και το Μαρούσι, βρίσκονται στο παρκέ και συνεχίζουν την προθέρμανσή τους. Οι παίκτες διατηρούν τη φυσική τους κατάσταση και την ετοιμότητά τους, εν αναμονή της τελικής απόφασης για το πότε θα δοθεί το εναρκτήριο τζάμπολ.

Δεν έχει υπάρξει καμία επίσημη ενημέρωση σχετικά με τη νέα ώρα έναρξης της αναμέτρησης. Οι διαιτητές και οι εκπρόσωποι των ομάδων αναμένουν την άφιξη του γιατρού, προκειμένου να καθοριστεί το ακριβές χρονικό σημείο που θα ξεκινήσει το παιχνίδι.

Αναμονή για την επίσημη έναρξη

Η κατάσταση παραμένει ρευστή όσον αφορά την ακριβή ώρα έναρξης του αγώνα Περιστέρι - Μαρούσι. Η απουσία του γιατρού εξακολουθεί να είναι ο καθοριστικός παράγοντας που κρατά σε αναμονή την έναρξη της αναμέτρησης για την 4η αγωνιστική της GBL.

Όλοι οι παράγοντες του αγώνα, συμπεριλαμβανομένων των παικτών και των προπονητικών επιτελείων, περιμένουν την άφιξη του γιατρού για να δοθεί το πράσινο φως για το τζάμπολ. Η αναμονή συνεχίζεται στο «Ανδρέας Παπανδρέου», με τις ομάδες να διατηρούν την ετοιμότητά τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta