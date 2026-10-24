Ο Βασίλης Παρθενόπουλος για το Basketgate: «Να προστατευθεί το ελληνικό μπάσκετ»

Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, Βασίλης Παρθενόπουλος, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με το ζήτημα του Basketgate, τονίζοντας τη σημασία της προστασίας του ελληνικού μπάσκετ. Οι τοποθετήσεις του κ. Παρθενόπουλου έγιναν στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στην «Mozzart Sport», όπου εξέφρασε την άποψη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR για τις τρέχουσες εξελίξεις. Ο βασικός στόχος, όπως ανέφερε, είναι η αποκατάσταση της αξιοπιστίας του αθλήματος.

Οι ανησυχίες που επιβεβαιώνονται

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Βασίλης Παρθενόπουλος, ξεκίνησε τη συνέντευξή του στην «Mozzart Sport» αναφερόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από το Basketgate. Όπως δήλωσε, οι σημερινές εξελίξεις επιβεβαιώνουν πλήρως τη σοβαρότητα των ανησυχιών που είχαν εκφραστεί επανειλημμένα από την πλευρά του Παναθηναϊκού.

Αυτές οι ανησυχίες, σύμφωνα με τον κ. Παρθενόπουλο, αποτελούν το επιστέγασμα μιας μακράς περιόδου που χαρακτηρίστηκε από χρόνια προσφυγών, ανακοινώσεων και παρεμβάσεων. Παράλληλα, θύμισε τις κυρώσεις που αντιμετώπισε ο σύλλογος, υπογραμμίζοντας ότι το πλαίσιο αυτό οδήγησε στις σημερινές διαπιστώσεις.

Η ηθική δικαίωση δεν είναι αυτοσκοπός

Συνεχίζοντας τις δηλώσεις του, ο Βασίλης Παρθενόπουλος τόνισε ότι για τον Παναθηναϊκό, η ηθική δικαίωση δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Αν και οι εξελίξεις μπορεί να δικαιώνουν τις προηγούμενες τοποθετήσεις του συλλόγου, ο βασικός στόχος δεν είναι η προσωπική ή συλλογική ικανοποίηση.

Το ουσιαστικό ζήτημα, όπως το έθεσε ο πρόεδρος, είναι πολύ ευρύτερο και αφορά το μέλλον του αθλήματος. Εστίασε στο πώς θα προστατευθεί αποτελεσματικά το ελληνικό μπάσκετ και με ποιον τρόπο θα αποκατασταθεί πλήρως η αξιοπιστία του, η οποία έχει δοκιμαστεί τα τελευταία χρόνια.

Εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και αναμονή διερεύνησης

Ο Βασίλης Παρθενόπουλος εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στη Δικαιοσύνη, δηλώνοντας ότι ο Παναθηναϊκός θα σταθεί αρωγός στη διαδικασία. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι ο σύλλογος θα παρασταθεί προς υποστήριξη της κατηγορίας, δείχνοντας την πρόθεσή του να συμβάλει στην αποκάλυψη της αλήθειας.

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR αναμένει με ενδιαφέρον την ολοκλήρωση της διερεύνησης των πραγματικών περιστατικών. Ο στόχος είναι να διαπιστωθούν με ακρίβεια όλα τα γεγονότα και, στη συνέχεια, να αποδοθούν οι ευθύνες που αναλογούν σε κάθε εμπλεκόμενο μέρος, σύμφωνα με τις αρχές της δικαιοσύνης.

Η σημασία της έγκαιρης αξιολόγησης

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο κ. Παρθενόπουλος αναφέρθηκε και στην προληπτική διάσταση του ζητήματος. Υπογράμμισε ότι η έγκαιρη και ουσιαστική αξιολόγηση των καταγγελιών και των προβληματισμών που είχαν διατυπωθεί κατά το παρελθόν, θα μπορούσε να είχε αποτρέψει την τρέχουσα κατάσταση.

Η αδυναμία ή η καθυστέρηση στην αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων είχε ως αποτέλεσμα την εξέλιξη των γεγονότων που βλέπουμε σήμερα. Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού τόνισε ότι η προσοχή και η άμεση ανταπόκριση σε τέτοια θέματα είναι κρίσιμης σημασίας για την υγεία του αθλήματος.

Το όραμα για το μέλλον του αθλήματος

Κλείνοντας τις τοποθετήσεις του, ο Βασίλης Παρθενόπουλος εξέφρασε την πεποίθησή του ότι το ελληνικό μπάσκετ αξίζει να προχωρήσει μπροστά. Για να επιτευχθεί αυτό, όπως είπε, απαιτούνται ουσιαστικές αλλαγές που θα αναβαθμίσουν το επίπεδο και την εικόνα του αθλήματος.

Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού υπογράμμισε την ανάγκη για αξιοπιστία, ενότητα και προσήλωση στις αρχές της νομιμότητας και της αθλητικής δεοντολογίας. Αυτές οι αρχές, σύμφωνα με τον ίδιο, αποτελούν τη βάση για ένα υγιές και ανταγωνιστικό ελληνικό μπάσκετ, ικανό να εμπνεύσει και να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού.

Με πληροφορίες από: Gazzetta