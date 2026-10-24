Ο Βαγγέλης Ζιάγκος για την ήττα από τον Άρη: «Δεν μπορείς να είσαι ευχαριστημένος»

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος, προπονητής της Μυκόνου, παραχώρησε δηλώσεις μετά την ήττα της ομάδας του από τον Άρη, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για το αποτέλεσμα. Ο έμπειρος τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα στα πολλά λάθη που κόστισαν στην αναμέτρηση, αν και αναγνώρισε την προσπάθεια των παικτών του. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις απουσίες που αντιμετώπισε η ομάδα του και έκανε έναν απολογισμό του δύσκολου προγράμματος.

Η ήττα από τον Άρη και τα πολλά λάθη

Ο Βαγγέλης Ζιάγκος ήταν ξεκάθαρος στις δηλώσεις του, τονίζοντας ότι «δεν μπορείς να είσαι ευχαριστημένος μετά από μια ήττα». Η δυσαρέσκεια του προπονητή ενισχύθηκε από τον μεγάλο αριθμό λαθών που κατέγραψε η ομάδα του κατά τη διάρκεια του αγώνα. Συγκεκριμένα, η Μύκονος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 24 λάθη, ενώ οι ασίστ περιορίστηκαν στις 15.

Αυτά τα στατιστικά στοιχεία, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν καθοριστικά για την έκβαση του παιχνιδιού. Ο Ζιάγκος υπογράμμισε ότι τα λάθη δεν αφορούσαν μόνο τον αριθμό τους, αλλά και τις αμυντικές αντιδράσεις της ομάδας, οι οποίες δεν ήταν οι επιθυμητές. Παρά την πικρία για το αποτέλεσμα, ο προπονητής δεν αμφισβήτησε την προσπάθεια και την επιθυμία που έδειξαν οι παίκτες του στον αγωνιστικό χώρο.

Απουσίες και αναγνώριση της προσπάθειας

Ο έμπειρος τεχνικός της Μυκόνου κλήθηκε να διαχειριστεί σημαντικές απουσίες παικτών, όπως αυτές των Κάναντι και Χάρελ, γεγονός που επηρέασε την αγωνιστική εικόνα της ομάδας. Παρά τις ελλείψεις αυτές, ο Βαγγέλης Ζιάγκος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προσπάθεια που κατέβαλαν οι διαθέσιμοι παίκτες.

«Δεν μπορώ να αμφισβητήσω την προσπάθειά μας, δεν έχω παράπονο για την επιθυμία των παικτών», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας το πνεύμα μάχης που επέδειξαν. Ωστόσο, επανέλαβε ότι τα πολλά λάθη, τόσο σε αριθμό όσο και σε αμυντικές αντιδράσεις, ήταν ο κύριος παράγοντας που οδήγησε στην ήττα, παρά την καλή θέληση των αθλητών.

Η δυναμική του αντιπάλου

Στις δηλώσεις του, ο Βαγγέλης Ζιάγκος αναφέρθηκε και στην ποιότητα του αντιπάλου, του Άρη, χαρακτηρίζοντάς τον ως μια «ποιοτική ομάδα». Σύμφωνα με τον προπονητή της Μυκόνου, ο Άρης είναι αυτή τη στιγμή η πιο φορμαρισμένη ομάδα στο πρωτάθλημα, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την αναμέτρηση.

Περιέγραψε τον Άρη ως μια «σοβαρή, δουλεμένη ομάδα, με ταλέντο και κατεύθυνση», αναγνωρίζοντας πλήρως τη δυναμική και την οργάνωσή του. Η ανάλυση αυτή υπογραμμίζει το επίπεδο δυσκολίας που αντιμετώπισε η Μύκονος στον αγώνα, παρά τα δικά της προβλήματα και τις απουσίες.

Ο απολογισμός του δύσκολου προγράμματος

Σε ερώτηση σχετικά με τον μέχρι στιγμής απολογισμό της ομάδας του, ο Βαγγέλης Ζιάγκος έκανε μια αξιολόγηση λαμβάνοντας υπόψη το εξαιρετικά δύσκολο πρόγραμμα που είχε να διαχειριστεί η Μύκονος. Ο προπονητής δήλωσε ότι αν τους έλεγαν στην αρχή ότι θα είχαν 1-3 με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, «θα το αγοράζαμε».

Παρόλα αυτά, εξέφρασε την πικρία του για το γεγονός ότι η ομάδα του θα μπορούσε να είχε πετύχει δύο ακόμη νίκες. Αυτές οι χαμένες ευκαιρίες αφορούν τις αναμετρήσεις απέναντι στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, όπου και τα δύο παιχνίδια χάθηκαν «στο σουτ», δηλαδή στις τελευταίες στιγμές. Η δήλωση αυτή αναδεικνύει τις οριακές καταστάσεις που βίωσε η Μύκονος στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta