Ο Δουβίκας οδήγησε την Κόμο στη νίκη με δύο γκολ και την ανέβασε στην τετράδα

Ο Τάσος Δουβίκας δεν σταματά να σκοράρει, καθώς πήρε και πάλι το «όπλο» του και με δύο γκολ υπέγραψε τη νίκη της Κόμο επί της Σασουόλο με σκορ 2-0. Αυτό το αποτέλεσμα ανέβασε την ομάδα του στην 4η θέση της Serie A. Ο Έλληνας επιθετικός πρωταγωνίστησε στην αναμέτρηση, προσφέροντας μια προσωπική παράσταση που αποδείχθηκε καθοριστική για την επικράτηση των γηπεδούχων.

Η προσωπική παράσταση του Έλληνα επιθετικού

Ο Τάσος Δουβίκας συνεχίζει να λάμπει με τη φανέλα της Κόμο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του φόρμα. Παρέμεινε σταθερά στον δρόμο των γκολ, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην πορεία της ομάδας του. Με τη δική του υπογραφή, η Κόμο επικράτησε της Σασουόλο, ένα αποτέλεσμα που της επιτρέπει να διατηρεί τις υψηλές της φιλοδοξίες στο πρωτάθλημα.

Η νίκη με 2-0, χάρη στα δύο τέρματα του Δουβίκα, ήταν κομβική για την άνοδο της Κόμο στην 4η θέση της βαθμολογίας. Η ομάδα έδειξε χαρακτήρα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, όπου ο Έλληνας επιθετικός ανέλαβε δράση και άλλαξε την εικόνα του αγώνα.

Το πρώτο γκολ και η κυκλοφορία της μπάλας

Οι γηπεδούχοι αντιμετώπισαν δυσκολίες κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου στην έδρα τους, με τη Σασουόλο να αντιστέκεται αποτελεσματικά. Ωστόσο, η κατάσταση άλλαξε άρδην στο δεύτερο μέρος, όταν ο Δουβίκας πήρε την κατάσταση στα χέρια του. Συγκεκριμένα, στο 49ο λεπτό, οι συμπαίκτες του κυκλοφόρησαν όμορφα τη μπάλα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για το πρώτο τέρμα.

Ο Κακερέτ ήταν αυτός που έκανε το γύρισμα στη μικρή περιοχή, βρίσκοντας τον Έλληνα επιθετικό στο σωστό σημείο. Ο Τάσος Δουβίκας δεν αστόχησε από κοντά, ανοίγοντας το σκορ και δίνοντας το προβάδισμα στην Κόμο, ξεπερνώντας την αρχική δυσκολία που είχε παρουσιαστεί στον αγώνα.

Το δεύτερο χτύπημα και ο συνολικός απολογισμός

Δέκα λεπτά αργότερα, στο 60ό λεπτό, ο Δουβίκας χτύπησε και πάλι, επιβεβαιώνοντας την εκτελεστική του δεινότητα. Από ένα νέο γύρισμα, αυτή τη φορά από τον Καϊκι, ο Έλληνας στράικερ έκανε την προβολή και βρήκε ξανά δίχτυα, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0. Αυτό το γκολ σφράγισε τη νίκη της Κόμο και έδωσε ένα σημαντικό προβάδισμα ασφαλείας.

Με αυτά τα δύο τέρματα, ο Τάσος Δουβίκας έφτασε συνολικά τα οκτώ γκολ στη φετινή σεζόν, αναδεικνύοντας την αποτελεσματικότητά του μπροστά στην εστία. Η συνεισφορά του είναι καθοριστική για την πορεία της ομάδας του στο πρωτάθλημα, καθώς αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της επιθετικής της γραμμής.

Η πορεία της Κόμο και ο στόχος του Champions League

Με φαρδιά-πλατιά τη δική του υπογραφή, η ομάδα του Φάμπρεγας παρέμεινε στον νικηφόρο δρόμο, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία στη Serie A. Η Κόμο δείχνει σταθερότητα και αποφασιστικότητα, στοιχεία που την έχουν φέρει σε μια προνομιακή θέση στη βαθμολογία.

Η ομάδα συνεχίζει να πιέζει για έξοδο στο Champions League, ένας στόχος που φαντάζει πλέον εφικτός, δεδομένης της τρέχουσας της θέσης στην τετράδα. Η νίκη επί της Σασουόλο ενισχύει τις ελπίδες της και της δίνει ώθηση για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, με τον Τάσο Δουβίκα να αποτελεί βασικό γρανάζι σε αυτή την προσπάθεια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta