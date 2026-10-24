Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα τον ΓΣ Περιστερίου και παραμένει στην κορυφή

Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του ΓΣ Περιστερίου, επικρατώντας με σκορ 21-11, και συνεχίζει την αήττητη πορεία του στην κορυφή της Water Polo League ανδρών. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο Κολυμβητήριο του Πειραιά «Πέτρος Καπαγέρωφ» στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Οι «ερυθρόλευκοι» διατηρούν το απόλυτο των νικών, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία τους στην κατηγορία.

Η εξέλιξη του αγώνα

Από το πρώτο οκτάλεπτο, ο Ολυμπιακός έδειξε την πρόθεσή του να επιβληθεί στον αντίπαλο. Παρόλο που βρέθηκε αρχικά πίσω στο σκορ με 2-0, οι παίκτες του Έλβις Φάτοβιτς αντέδρασαν άμεσα, ανατρέποντας το αποτέλεσμα σε 6-3. Ο ΓΣ Περιστερίου, αν και αξιόμαχος, προσπάθησε να αντέξει στην πίεση των Πειραιωτών, αλλά η διαφορά άρχισε να μεγαλώνει.

Η ομάδα του Ολυμπιακού συνέχισε να ανεβάζει τη διαφορά στο σκορ, εκμεταλλευόμενη την ποιότητα και τον ρυθμό της. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν ένα σημαντικό προβάδισμα, με το ταμπλό να δείχνει 11-6 υπέρ τους.

Το δεύτερο ημίχρονο και το τελικό σκορ

Στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός ενέτεινε τις προσπάθειές του για να «καθαρίσει» τον αγώνα και να εξασφαλίσει τη νίκη. Στο τέλος του τρίτου οκταλέπτου, η διαφορά είχε διευρυνθεί ακόμα περισσότερο, με το σκορ να φτάνει στο 16-8 υπέρ των γηπεδούχων. Η κυριαρχία του Ολυμπιακού ήταν εμφανής σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, με τους παίκτες να δείχνουν συγκέντρωση.

Στο τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο, οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν τον έλεγχο, φτάνοντας στο τελικό 21-11. Η ομάδα του Περιστερίου δεν κατάφερε να φτάσει τον ρυθμό και την ποιότητα των Πειραιωτών, με τον Ολυμπιακό να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με άνετη επικράτηση και να προσθέτει ακόμα μία νίκη στο ενεργητικό του.

Οι συνθέσεις των ομάδων και οι σκόρερ

Για τον Ολυμπιακό, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Έλβις Φάτοβιτς, αγωνίστηκαν οι εξής παίκτες: Τζωρτζάτος, Σπάχιτς (1 γκολ), Χαρκόφ (2 γκολ), Γεωρβασάκης, Φουντούλης (4 γκολ), Παπαναστασίου (1 γκολ), Γκίλλας (1 γκολ), Σολανάκης (1 γκολ), Αλαφραγκής (2 γκολ), Λόντσαρ (1 γκολ), Αλαμάνος (3 γκολ), Δήμου (4 γκολ), Πούρος (1 γκολ), Μαθιόπουλος, Λιμαράκης.

Από την πλευρά του ΓΣ Περιστερίου, με προπονητή τον Πασλή Κώστα, έπαιξαν οι: Φλέγκας, Αλευράς, Σκαρπέλης, Μαραγκουδάκης (2 γκολ), Χαραλαμπόπουλος, Κουκουμάκης, Πρωτοψάλτης (3 γκολ), Χονδροκούκης (2 γκολ), Μπετχάβας (2 γκολ), Κανδανολέων, Αλευρίδης (1 γκολ), Γερακούδης (1 γκολ), Αραπίδης, Μπραΐμης. Οι σκόρερ των δύο ομάδων συνέβαλαν στην εξέλιξη του αγώνα.

Η αήττητη πορεία του Ολυμπιακού

Με αυτή τη νίκη, ο Ολυμπιακός συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στο πρωτάθλημα της Water Polo League ανδρών. Έχοντας το απόλυτο των νικών, παραμένει αήττητος και σταθερά στην κορυφή της βαθμολογίας. Η ομάδα επιβεβαιώνει σε κάθε αγώνα την ανωτερότητά της, διατηρώντας τον τίτλο του φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η επικράτηση αυτή ενισχύει περαιτέρω την αυτοπεποίθηση των «ερυθρόλευκων» ενόψει των επόμενων αναμετρήσεων. Η σταθερή απόδοση και η αποτελεσματικότητα τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά της ομάδας του Πειραιά, η οποία δείχνει αποφασισμένη να διατηρήσει την πρωτοπορία της μέχρι το τέλος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta