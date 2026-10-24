Ο Ιωνικός ηττήθηκε από τη Ραμάτ Χασρόν στο EHF European Cup, αναζητά την ανατροπή

Ο Ιωνικός αντιμετώπισε τη Ραμάτ Χασρόν στον πρώτο από τους δύο αγώνες για τη φάση των «32» του EHF European Cup. Παρά την προσπάθεια, η ελληνική ομάδα δεν κατάφερε να αντέξει στην πίεση και ηττήθηκε με τελικό σκορ 31-25. Πλέον, ο Ιωνικός καλείται να παλέψει για την ανατροπή και την πρόκριση στον επαναληπτικό αγώνα.

Ο πρώτος αγώνας στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης»

Η αναμέτρηση, που αποτελούσε το πρώτο βήμα του Ιωνικού στη φάση των «32» του EHF European Cup, διεξήχθη στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ. Η ομάδα του Ισραήλ, Ραμάτ Χασρόν, μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι, θέτοντας τις βάσεις για την επικράτησή της. Ο Ιωνικός, από την πλευρά του, προσπάθησε να ακολουθήσει τον ρυθμό, αλλά η διαφορά στο σκορ διαμορφώθηκε σταδιακά.

Η ελληνική ομάδα πάλεψε σκληρά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, επιδιώκοντας να περιορίσει τη διαφορά και να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για την πρόκριση. Η προσπάθεια αυτή ήταν εμφανής, ειδικά σε σημεία του παιχνιδιού όπου ο Ιωνικός κατάφερε να μειώσει ή ακόμα και να προηγηθεί, δείχνοντας χαρακτήρα και αγωνιστικό πνεύμα.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Η Ραμάτ Χασρόν ξεκίνησε τον αγώνα με ένα ισχυρό προβάδισμα, πετυχαίνοντας τέσσερα σερί γκολ και φτάνοντας στο 3-7, παρά τις αρχικές ισοφαρίσεις του Ιωνικού μέχρι το 3-3. Η ελληνική ομάδα αντέδραξε άμεσα σε αυτή την αρχική πίεση, μειώνοντας τη διαφορά σε 6-7. Παρά τις απαντήσεις από την πλευρά της ισραηλινής ομάδας, ο Ιωνικός κατάφερε να φέρει ξανά το παιχνίδι στα ίσα, ισοφαρίζοντας σε 10-10.

Σε εκείνο το σημείο, ο Ιωνικός πήρε μάλιστα το προβάδισμα, φτάνοντας στο 12-10 και στη συνέχεια στο 13-12. Ωστόσο, η Ραμάτ Χασρόν δεν άφησε την ελληνική ομάδα να ξεφύγει, ισοφαρίζοντας το σκορ στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, διατηρώντας την αναμέτρηση σε πλήρη ισορροπία και αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς για το δεύτερο μέρος.

Το δεύτερο μέρος και η διαφορά

Στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, οι δύο ομάδες συνέχισαν να είναι ισόπαλες μέχρι το 16-16, δείχνοντας ότι η μάχη ήταν σκληρή και αμφίρροπη. Ωστόσο, η Ραμάτ Χασρόν κατάφερε να αποκτήσει ένα σημαντικό προβάδισμα, σημειώνοντας τέσσερα συνεχόμενα γκολ και ανεβάζοντας το σκορ στο 16-20. Αυτή η διαφορά των τεσσάρων τερμάτων διατηρήθηκε για ένα διάστημα.

Στη συνέχεια, η ομάδα του Ισραήλ διεύρυνε περαιτέρω τη διαφορά, φτάνοντας στο +6 με σκορ 18-24 και 19-25. Ο Ιωνικός πάλεψε να μειώσει, καταφέρνοντας να φτάσει στο 21-26, αλλά η Ραμάτ Χασρόν διατήρησε το προβάδισμα των πέντε τερμάτων στα τελευταία λεπτά του αγώνα, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 25-30. Στο τελευταίο λεπτό, η Ραμάτ πέτυχε ένα ακόμα γκολ, διαμορφώνοντας το τελικό 25-31.

Η μάχη της ρεβάνς και οι προϋποθέσεις πρόκρισης

Μετά την ήττα με 31-25 στον πρώτο αγώνα, ο Ιωνικός καλείται να ανατρέψει τη διαφορά των έξι τερμάτων στον επαναληπτικό. Για να μπορέσει η ελληνική ομάδα να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση του EHF European Cup, θα πρέπει να κερδίσει το δεύτερο ματς με διαφορά μεγαλύτερη των έξι γκολ.

Ο δεύτερος αγώνας ανάμεσα στην ομάδα του Ισραήλ, Ραμάτ Χασρόν, και τον Ιωνικό έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, στις 18:00. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί και πάλι στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ, δίνοντας στον Ιωνικό την ευκαιρία να αγωνιστεί εντός έδρας για την ανατροπή.

Επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις

Πέρα από τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, ο Ιωνικός έχει μπροστά του και αγώνες για το εγχώριο πρωτάθλημα. Συγκεκριμένα, μετά τον επαναληπτικό αγώνα με τη Ραμάτ Χασρόν, η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στην Handball Premier. Αυτή η αναμέτρηση έχει οριστεί για τις 11 Νοεμβρίου, συνεχίζοντας το απαιτητικό αγωνιστικό πρόγραμμα του συλλόγου.

Με πληροφορίες από: Athletiko