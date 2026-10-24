Η 12άδα της ΑΕΚ για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στη GBL

Η ΑΕΚ ετοιμάζεται για την αναμέτρηση της GBL με τον ΠΑΟΚ, η οποία θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη στις 17:30. Η Ένωση έχει ανακοινώσει την 12άδα των παικτών που θα αγωνιστούν σε αυτό το σημαντικό παιχνίδι, στοχεύοντας στην τρίτη της νίκη στο πρωτάθλημα.

Ο προπονητής της ομάδας, Ντράγκαν Σάκοτα, έχει κάνει τις επιλογές του τόσο για την πλήρη αποστολή όσο και για την εξάδα των ξένων παικτών, ενώ στην ομάδα καταγράφεται μία σημαντική επιστροφή, αλλά και συνεχείς απουσίες.

Η πλήρης αποστολή της Ένωσης

Για τον αγώνα της GBL κόντρα στον ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ θα παραταχθεί με την ακόλουθη 12άδα παικτών. Στην αποστολή περιλαμβάνονται οι Σκορδίλης, Μπράουν, Νόλεϊ, Κατσιβελης, Λαρεντζακης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Χαρτώνας, Γουίλιαμς, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ και Τσαλμπούρης. Αυτή η σύνθεση αποτελεί τις επιλογές του τεχνικού επιτελείου για την αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στην έδρα του ΠΑΟΚ.

Οι παίκτες αυτοί έχουν επιλεγεί για να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και να διεκδικήσουν τη νίκη για την ομάδα της ΑΕΚ, σε ένα παιχνίδι που θεωρείται κομβικό για την πορεία της στο πρωτάθλημα της GBL. Η παρουσία όλων των διαθέσιμων αθλητών κρίνεται σημαντική για την επίτευξη του στόχου της ομάδας.

Οι επιλογές του Ντράγκαν Σάκοτα

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, προχώρησε στις τελικές του επιλογές όσον αφορά την εξάδα των ξένων παικτών που θα αγωνιστούν απέναντι στον ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα, επέλεξε τους Λεκαβίτσιους, Μπράουν, Τζόσεφ, Νόλεϊ, Γουίλιαμς και Μπάρτλεϊ. Αυτοί οι έξι αθλητές αποτελούν τον πυρήνα των ξένων παικτών που θα χρησιμοποιηθούν στην αναμέτρηση.

Η επιλογή της συγκεκριμένης εξάδας από τον Ντράγκαν Σάκοτα υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη του στις ικανότητες αυτών των παικτών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αγώνα. Η συνεισφορά τους αναμένεται να είναι καθοριστική για την επίδοση της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο της Θεσσαλονίκης.

Επιστροφές και απουσίες

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ καταγράφει μία σημαντική επιστροφή στο ρόστερ της. Ο Μπάρτλεϊ βρίσκεται ξανά στην αποστολή της Ένωσης, γεγονός που θεωρείται ιδιαίτερα θετικό για την ομάδα, προσθέτοντας βάθος και επιλογές στον Ντράγκαν Σάκοτα.

Ωστόσο, η ομάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει απουσίες, καθώς οι Ερτέλ και Φίζελ παραμένουν εκτός αγωνιστικής δράσης. Οι δύο αυτοί παίκτες συνεχίζουν να βρίσκονται «στα πιτς», μη μπορώντας να ενισχύσουν την προσπάθεια της ΑΕΚ στην αναμέτρηση της GBL.

Το πλαίσιο του αγώνα στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΕΚ ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, με στόχο να κατακτήσει την τρίτη της νίκη στο πρωτάθλημα της GBL. Η αναμέτρηση αυτή είναι κρίσιμη για την πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα, καθώς επιδιώκει να βελτιώσει τη θέση της στον βαθμολογικό πίνακα.

Η Ένωση προέρχεται από μία βαριά ήττα στο Basketball Champions League (BCL) από την Αντβέρπ. Αυτό το αποτέλεσμα καθιστά ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για μία θετική εμφάνιση και μία νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ, προκειμένου να ανακτήσει το χαμένο έδαφος και να ενισχύσει την ψυχολογία των παικτών.

Πού θα παρακολουθήσετε την αναμέτρηση

Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν ζωντανά την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, η οποία ξεκινά στις 17:30, θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν μέσω δύο πλατφορμών. Ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά τόσο από το Gazzetta όσο και από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Αυτές οι επιλογές παρέχουν τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους να παρακολουθήσουν την εξέλιξη του παιχνιδιού από την αρχή μέχρι το τέλος, είτε μέσω διαδικτύου είτε μέσω της τηλεόρασης, εξασφαλίζοντας την πλήρη κάλυψη της αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta