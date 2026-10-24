Παναθηναϊκός: Χωρίς Ρογκαβόπουλο και Μαντζούκα κόντρα στην Καρδίτσα – Η εξάδα των ξένων

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Basket League, όπου θα αντιμετωπίσει την Καρδίτσα. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 24 Οκτωβρίου, στις 19:00, και θα διεξαχθεί στο «Telekom Center Athens». Ο προπονητής των «πρασίνων», Ζέλικο Ομπράντοβιτς, έχει καταλήξει στις επιλογές του για τη σύνθεση της ομάδας, έχοντας να διαχειριστεί ορισμένες απουσίες, αλλά και την επιστροφή ενός σημαντικού παίκτη.

Συγκεκριμένα, για την αναμέτρηση με την ομάδα της Καρδίτσας, ο Σέρβος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του τους Νίκο Ρογκαβόπουλο και Λευτέρη Μαντζούκα. Παράλληλα, ο αρχηγός της ομάδας, Κώστας Σλούκας, επιστρέφει κανονικά στην 11άδα, ενώ έχουν γίνει και συγκεκριμένες επιλογές όσον αφορά την εξάδα των ξένων παικτών.

Οι απουσίες του Παναθηναϊκού

Για τον αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν μπορεί να υπολογίζει στους Νίκο Ρογκαβόπουλο και Λευτέρη Μαντζούκα. Η απουσία των δύο παικτών από την αποστολή του Παναθηναϊκού για την 4η αγωνιστική της GBL αποτελεί συνέχεια της μη συμμετοχής τους και στην προηγούμενη ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Υπενθυμίζεται ότι αμφότεροι είχαν μείνει εκτός και από το παιχνίδι της Euroleague κόντρα στην Μπασκόνια.

Οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Λευτέρης Μαντζούκας δεν συμπεριλήφθηκαν στην 11άδα που θα αγωνιστεί απέναντι στην Καρδίτσα. Αυτή η απόφαση του προπονητικού επιτελείου διαμορφώνει τις διαθέσιμες επιλογές για τον Παναθηναϊκό ενόψει του σημαντικού αγώνα στο «Telekom Center Athens».

Η επιστροφή του αρχηγού

Σε αντίθεση με τις απουσίες, ο Παναθηναϊκός θα έχει στη διάθεσή του τον αρχηγό της ομάδας, Κώστα Σλούκα. Ο έμπειρος διεθνής γκαρντ θα αγωνιστεί κανονικά στην αναμέτρηση με την Καρδίτσα, ενισχύοντας την περιφέρεια της ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Η παρουσία του στην 11άδα αποτελεί σημαντική προσθήκη για το παιχνίδι της GBL.

Η συμμετοχή του Κώστα Σλούκα στο παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος διαφοροποιείται από την κατάσταση που ίσχυε στο ευρωπαϊκό ματς. Για το παιχνίδι της GBL, ο αρχηγός των «πρασίνων» είναι κανονικά διαθέσιμος και αναμένεται να λάβει μέρος στην αναμέτρηση.

Οι επιλογές στους ξένους παίκτες

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς προχώρησε και σε συγκεκριμένες επιλογές όσον αφορά την εξάδα των ξένων παικτών που θα δηλωθούν για τον αγώνα με την Καρδίτσα. Συγκεκριμένα, ο Σέρβος τεχνικός αποφάσισε να αφήσει εκτός αυτής της εξάδας τους Σιλβέν Φρανσίσκο και Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Η απόφαση αυτή ελήφθη με γνώμονα την ξεκούραση των δύο αθλητών, στο πλαίσιο της διαχείρισης του αγωνιστικού τους φόρτου ενόψει των συνεχόμενων αγώνων.

Επιπλέον, δύο ακόμη ξένοι παίκτες, οι Τζέριαν Γκραντ και Μουστάφα Φαλ, δεν υπολογίζονται για την αναμέτρηση της GBL. Ο λόγος της μη συμμετοχής τους είναι ότι δεν βρίσκονται στην ελληνική λίστα του «τριφυλλιού». Ως εκ τούτου, δεν είναι διαθέσιμοι για να αγωνιστούν στο παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος απέναντι στην Καρδίτσα.

Η 11άδα για την αναμέτρηση

Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραπάνω αποφάσεις και τις διαθέσιμες επιλογές, η 11άδα του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με την Καρδίτσα έχει διαμορφωθεί ως εξής: Καλαϊτζάκης, Μωραϊτης, Μπάντιο, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ναν, Λεσόρ, Κουζέλογλου, Γιαμπουσέλε, Μπόνγκα, Μήτογλου.

Αυτή είναι η σύνθεση που επέλεξε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς για την αναμέτρηση της Τρίτης, 24 Οκτωβρίου, στις 19:00, στο «Telekom Center Athens». Η ομάδα του Παναθηναϊκού θα παραταχθεί με αυτή την ενδεκάδα για να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην 4η αγωνιστική της Stoiximan Basket League.

Με πληροφορίες από: Gazzetta