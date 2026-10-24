Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Βουλιαγμένης στον Λαιμό και έμεινε μόνος στην κορυφή

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να νικήσει τον ΝΟ Βουλιαγμένης με σκορ 17-11 στο κολυμβητήριο του Λαιμού, σε μια αναμέτρηση που χαρακτηρίστηκε ως ντέρμπι κορυφής για την 6η αγωνιστική της Water Polo League Γυναικών. Οι «ερυθρόλευκες» πήραν το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν, διατηρώντας το αήττητο σερί τους και παραμένοντας μόνες στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος.

Ντέρμπι κορυφής με «ερυθρόλευκη» επικράτηση

Οι δύο ομάδες είχαν ξεκινήσει το πρωτάθλημα με το απόλυτο των νικών, μετρώντας 5/5 στις πρώτες αγωνιστικές. Με την επιβλητική αυτή εμφάνιση, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός έφτασε τις έξι νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, εδραιώνοντας τη θέση του στην κορυφή. Παράλληλα, υποχρέωσε τη Βουλιαγμένη στην πρώτη της ήττα στη φετινή διοργάνωση.

Η διαφορά των έξι γκολ που εξασφάλισε ο Ολυμπιακός του δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την παραμονή στην πρώτη θέση με την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, κάτι που συνεπάγεται και τη διατήρηση του πλεονεκτήματος έδρας στα πλέι οφ. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο κολυμβητήριο του Λαιμού, προσφέροντας πλούσιο θέαμα.

Η εξέλιξη του αγώνα: Πρώτο οκτάλεπτο με ισορροπία

Το παιχνίδι ξεκίνησε με έντονο ρυθμό και εναλλαγές στο σκορ. Η Ξενάκη άνοιξε το σκορ για τη Βουλιαγμένη, με τη Σιούτη να ισοφαρίζει στην παραπάνω. Η Αγγελίδη έδωσε ξανά το προβάδισμα στον ΝΟΒ, όμως η Μυριοκεφαλιτάκη απάντησε για το 2-2. Η Γιαννοπούλου έκανε το 3-2 για τις γηπεδούχες, αλλά η Τριχά ευστόχησε σε πέναλτι και έφερε το παιχνίδι στα ίσα (3-3).

Στο πρώτο οκτάλεπτο, ο Ολυμπιακός ισοφάρισε τρεις φορές το προβάδισμα της Βουλιαγμένης, δείχνοντας την αποφασιστικότητά του. Αξίζει να σημειωθεί η φοβερή απόκρουση της Σταματοπούλου σε σουτ της Βουλιαγμένης, που κράτησε το σκορ σε ισορροπία.

Αποβολή και ανατροπή στο δεύτερο οκτάλεπτο

Στο δεύτερο οκτάλεπτο, η ομάδα του Πειραιά πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων, με τη Νίνου και την Τριχά να σκοράρουν στην παραπάνω για το 3-5. Η Βουλιαγμένη αντέδρασε με τη Φουντωτού, που μείωσε σε 4-5. Στη συνέχεια, οι διαιτητές απέβαλαν με κόκκινη κάρτα τη Μυριοκεφαλιτάκη για βίαιο παιχνίδι, έπειτα από εξέταση της φάσης στο VAR. Η πολίστρια του Ολυμπιακού δεν επέστρεψε στην πισίνα, με την αποβολή της να είναι με αντικατάσταση.

Η Μουλχάουζεν εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι για το 5-5 και η Γιούστρα έδωσε το προβάδισμα στον ΝΟΒ (6-5). Ωστόσο, η Φωτεινή Τριχά είχε την απάντηση για τον Ολυμπιακό, καθώς με δύο διαδοχικά γκολ στα τελευταία 50 δευτερόλεπτα διαμόρφωσε το 6-7 στο τέλος του δεύτερου οκταλέπτου, ολοκληρώνοντας το πρώτο μισό του αγώνα με πέντε γκολ, εκ των οποίων τα τέσσερα στο πρώτο μισό.

Ο Ολυμπιακός χτίζει διαφορά στο τρίτο οκτάλεπτο

Στην επανέναρξη, ο Ολυμπιακός συνέχισε δυναμικά. Η Άντριους έκανε το 6-8, αυξάνοντας το προβάδισμα των «ερυθρόλευκων» στην πρώτη επίθεση της τρίτης περιόδου. Η Ξενάκη μείωσε σε 7-8 για τη Βουλιαγμένη, όμως η Τριχά απάντησε για το 7-9 με γκολ στην παίκτρια παραπάνω. Η Άντριους σκόραρε ξανά από την περιφέρεια για το 7-10, ενώ η Σάντα ανέβασε τη διαφορά στο 7-11 «χτυπώντας» στην κόντρα.

Η Ελευθεριάδου μείωσε σε 8-11, αλλά η Κουρέτα έκανε το 8-12 από τα δύο μέτρα. Η πρώην αθλήτρια του Ολυμπιακού ευστόχησε σε πέναλτι για το 9-12 και στα τελευταία 24 δευτερόλεπτα του οκταλέπτου η Χάιντου διαμόρφωσε το 9-13 από την περιφέρεια, συντηρώντας το προβάδισμα για τον Ολυμπιακό.

Τελικό οκτάλεπτο και επιβλητική νίκη

Στο τέταρτο και τελευταίο οκτάλεπτο, η Χάιντου έκανε το 9-14 για τον Ολυμπιακό, με την Ξενάκη να απαντά για το 10-14. Η Κουρέτα ανέβασε ξανά τη διαφορά στα πέντε γκολ (10-15) με γκολ στην παραπάνω, ενώ η Σταματοπούλου έσωσε δύο γκολ με δύο σημαντικές αποκρούσεις. Στη συνέχεια, η Πάτρα βρέθηκε μόνη απέναντι στην Κοτσιώνη και πέτυχε το 10-16.

Η Γιούστρα αποβλήθηκε από τον αγώνα, καθώς συμπλήρωσε τρεις προσωπικές ποινές, και η Κουρέτα ανέβασε το σκορ στο 10-17 με νέο γκολ στην παραπάνω. Η Ξενάκη πέτυχε ένα εξαιρετικό γκολ στο τέλος για το 11-17, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ της αναμέτρησης και επισφραγίζοντας την «ερυθρόλευκη» παράσταση.

Οι συνθέσεις των ομάδων και οι σκόρερ

Για τον ΝΟ Βουλιαγμένης, προπονητής ήταν ο Χατζηδάκης. Την ομάδα αποτελούσαν οι: Κοτσιώνη, Κοβάσεβιτς, Καλογεροπούλου, Ελευθεριάδου (2 γκολ), Γιαννοπούλου (1 γκολ), Ξενάκη (4 γκολ), Φουντωτού (1 γκολ), Κρασσά, Γιάουστρα (1 γκολ), Ανδρεάδη, Μουλχάουζεν (1 γκολ), Αγγελίδη (1 γκολ), Καρύτσα, Φουράκη, Ελμισιάν.

Για τον Ολυμπιακό, προπονητής ήταν ο Ντόσκας. Την ομάδα αποτελούσαν οι: Σταματοπούλου, Ελληνιάδη, Κουρέτα (3 γκολ), Σάντα (1 γκολ), Τριχά (5 γκολ), Άντριους (2 γκολ), Σιούτη (1 γκολ), Πάτρα (1 γκολ), Ε. Νίνου (1 γκολ), Β. Πλευρίτου, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη (1 γκολ), Νίγκρο, Χάιντου (2 γκολ), Σαλταμανίκα.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta