Νέες αποκαλύψεις για το Basketgate: Καταγγελίες για χρηματικές διευκολύνσεις και φιλοξενίες

Το σκάνδαλο που συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ, γνωστό ως Basketgate, συνεχίζει να αποκαλύπτει νέες πτυχές μέσα από την ογκωδέστατη δικογραφία που έχει σχηματιστεί. Η δικογραφία περιλαμβάνει εκατοντάδες σελίδες με συνομιλίες μελών του κυκλώματος, καθώς και καταθέσεις δύο βασικών μαρτύρων και άλλων προσώπων που φέρεται να γνώριζαν για τα τεκταινόμενα στο άθλημα. Οι έρευνες έχουν οδηγήσει σε έξι συλλήψεις, ενώ εμπλέκονται, σύμφωνα με την έρευνα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), Βαγγέλης Λιόλιος, ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης, αλλά και αρκετά εν ενεργεία ή πρώην στελέχη της διαιτησίας.

Καταγγελίες για γνώση ορισμών και χρηματικές διευκολύνσεις

Σύμφωνα με την κατάθεση ενός 49χρονου μάρτυρα, ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Γιώργος Μαυραγάνης φέρεται να γνώριζαν πριν τον επίσημο ορισμό ποιοι διαιτητές θα σφύριζαν τα παιχνίδια της επόμενης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Ο ίδιος μάρτυρας υποστηρίζει ότι το κύκλωμα προχωρούσε σε μεγάλες χρηματικές διευκολύνσεις, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του.

Πέρα από τις χρηματικές διευκολύνσεις, αναφέρονται και δώρα, τα οποία περιλάμβαναν ακόμα και προγράμματα χαλάρωσης και ευεξίας. Οι πρώτες καταγγελίες που έδωσαν το έναυσμα για την έναρξη των ερευνών έγιναν στις 16 Απριλίου του 2026, με τις περισσότερες από αυτές να προέρχονται από την πλευρά του Αμαρουσίου.

Η υπόθεση του Ιωνικού και οι υποσχέσεις για διαιτητές

Ο 49χρονος μάρτυρας αναφέρθηκε στην κατάθεσή του σε γεγονότα που έλαβαν χώρα στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου 2019-2020. Την περίοδο εκείνη, ο Ιωνικός, στον οποίο αγωνιζόταν και ο Προμηθέας στην Α1 κατηγορία, αντιμετώπιζε θέματα ρευστότητας. Ο μάρτυρας συζήτησε το ζήτημα με τον κ. Λιόλιο και τον κ. Μαυραγάνη.

Σε συνάντηση που είχαν οι τρεις τους στο γραφείο του κ. Μαυραγάνη, ο κ. Λιόλιος φέρεται να πρότεινε στον μάρτυρα να κάνει υπομονή και να κρατήσει την ομάδα, καθώς την χρειαζόταν ενόψει των επερχόμενων εκλογών στην ΕΟΚ, ώστε να υπάρχει μία δυνατή φωνή στην Α1. Μετά την ήττα του Ιωνικού από το Λαύριο την πρώτη αγωνιστική, ο μάρτυρας αποφάσισε να απομακρύνει τον προπονητή.

Την 1η Οκτωβρίου 2019, ο κ. Μαυραγάνης κάλεσε τον μάρτυρα, με παρόντα τον κ. Ηλία Κορομηλά, ο οποίος εκείνη την εποχή ήταν εν ενεργεία διαιτητής. Του ζητήθηκε να μην προσλάβει ακόμα προπονητή για τον αγώνα με τον Προμηθέα στην Πάτρα στις 5 Οκτωβρίου 2019, ώστε η ομάδα να πάει χαλαρά και να χάσει. Ο κ. Κορομηλάς υποσχέθηκε στον μάρτυρα ότι θα έκανε ό,τι μπορούσε στον αγώνα Ιωνικός – ΠΑΟΚ, στις 12 Οκτωβρίου 2019, ώστε να οριστεί διαιτητής είτε ο ίδιος είτε η Βάσω Τσαρούχα. Επιπλέον, ο μάρτυρας υποστήριξε ότι θα λάμβανε το ποσό των 50.000 ευρώ.

Η φιλοξενία στο Costa Navarino και η εμπλοκή της Euroleague

Μια νέα, ιδιαίτερα σοβαρή πτυχή της υπόθεσης προκύπτει από την κατάθεση του Ευάγγελου Τσάπα, η οποία ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα και φτάνει μέχρι την κορυφή της διαιτησίας της EuroLeague. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πολυήμερη διαμονή του Ρίτσαρντ Στόουκς, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήταν επικεφαλής της διαιτησίας της EuroLeague, στο Costa Navarino.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο Τσάπας, τα έξοδα της φιλοξενίας επρόκειτο να αναλάβει ο Βαγγέλης Λιόλιος. Ο μάρτυρας συνδέει ευθέως αυτή την κίνηση με δύο επιδιώξεις: την εξασφάλιση καλών σχέσεων με τον άνθρωπο που βρισκόταν στην κορυφή της ευρωπαϊκής διαιτησίας, καθώς ο Προμηθέας αγωνιζόταν στο EuroCup, αλλά και την ενίσχυση της Βάσως Τσαρούχα στους ορισμούς της EuroLeague.

Το περιστατικό τοποθετείται χρονικά τον Ιούνιο του 2021, λίγους μήνες πριν από την εκλογή του Βαγγέλη Λιόλιου στην προεδρία της ΕΟΚ. Ο Τσάπας κατέθεσε ότι κλήθηκε στο γραφείο του Γιώργου Μαυραγάνη, όπου, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, βρίσκονταν ακόμη ο Βαγγέλης Λιόλιος και ο Ηλίας Κορομηλάς. Εκεί, του ζητήθηκε να μεσολαβήσει, λόγω των γνωριμιών του, για να οργανωθούν οι διακοπές του Ρίτσαρντ Στόουκς στο Costa Navarino. Η κράτηση, σύμφωνα με την κατάθεση, έγινε για το διάστημα από τις 22 Ιουλίου έως τις 9 Αυγούστου 2021, δηλαδή για 18 διανυκτερεύσεις, με το κόστος της φιλοξενίας να ανεβαίνει περίπου στις 17.000 ευρώ. Ο Τσάπας υποστηρίζει ότι αφού πραγματοποίησε την κράτηση, την προώθησε με email στον Ηλία Κορομηλά, προσκομίζοντας μάλιστα και σχετικά παραστατικά κρατήσεων. Οι ισχυρισμοί αυτοί αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής έρευνας.

Κατασχέσεις και η διερεύνηση της υπόθεσης

Η ελληνική αστυνομία διερευνά καταγγελίες για δωροδοκία και χειραγώγηση αγώνων, με τις Αρχές να εξετάζουν περίπου 50 αγώνες που διεξήχθησαν μεταξύ 2016 και 2026. Μεταξύ των προσώπων που ερευνώνται είναι οι πρώην διαιτητές της EuroLeague Ηλίας Κορομηλάς και Πέτρος Παπαπέτρου, καθώς και η εν ενεργεία διαιτητής Βασιλική Τσαρούχα. Στην υπόθεση αναφέρονται επίσης ο πρώην Έλληνας διαιτητής Τάσος Πηλοΐδης και ο επιχειρηματίας Γιώργος Μαυραγάνης.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, στα σπίτια των συλληφθέντων κατασχέθηκαν περισσότερα από 930.000 ευρώ σε μετρητά, 14 κινητά τηλέφωνα, πολλοί φορητοί υπολογιστές, τάμπλετ, σημειωματάρια, 22 συσκευές USB, ένας σκληρός δίσκος, ξένα χαρτονομίσματα, καθώς και αναμνηστικά αντικείμενα ομάδων και παικτών. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων, περίπου 830.000 ευρώ, κατασχέθηκε από το σπίτι του Παπαπέτρου, ενώ το υπόλοιπο ποσό εντοπίστηκε στην κατοικία του Κορομηλά. Η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και η ύπαρξη των μετρητών από μόνη της δεν αποδεικνύει την τέλεση εγκλήματος.

Σκιές στην ευρωπαϊκή διαιτησία

Το σκάνδαλο διαφθοράς στην Ελλάδα ρίχνει σκιές και στη διαιτησία της Euroleague, με το κορυφαίο ευρωπαϊκό μπασκετικό σάιτ «Basket News» να εκτιμά ότι η ευρωπαϊκή διαιτησία πρέπει να αντιμετωπίσει το ζήτημα. Η Euroleague Basketball βρίσκεται αντιμέτωπη με ακόμη ένα σκάνδαλο που αφορά νυν και πρώην διαιτητές της, το τέταρτο μέσα σε μόλις τρία χρόνια.

Ο Ηλίας Κορομηλάς διαιτήτευσε στη EuroLeague από το 2008 έως το 2023, συμμετέχοντας, μεταξύ άλλων, στα Final Four του 2013 και του 2018. Την περίοδο της σύλληψής του, κατείχε ανώτερη συμβουλευτική θέση σε θέματα διαιτησίας στην ΕΟΚ. Ο Πέτρος Παπαπέτρου υπήρξε μέλος του δυναμικού της Euroleague Basketball από το 2012 έως το 2020.

Όσον αφορά τη Βασιλική Τσαρούχα, κατά τις τρεις προηγούμενες αγωνιστικές περιόδους, ο αριθμός των ορισμών της στη EuroLeague παρουσίασε σταθερή αύξηση, από 7 τη σεζόν 2023-24 σε 10 τη σεζόν 2024-25 και 15 τη σεζόν 2025-26. Πριν από την αναστολή της δραστηριότητάς της, είχε διαιτητεύσει σε τρεις από τις πρώτες έξι αγωνιστικές της EuroLeague κατά την τρέχουσα περίοδο.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis, Topontiki