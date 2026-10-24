Η υπόθεση Basketgate: Βίντεο με τον διάλογο Πηλοΐδη - Γιαννάκη στο Φάρος Λάρισας - Άρης

Το περίφημο βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της αποβολής του Παναγιώτη Γιαννάκη από την αναμέτρηση Φάρος Λάρισας – Άρης, η οποία διεξήχθη στις 17 Μαρτίου 2018, ήρθε πρόσφατα στο φως της δημοσιότητας. Το οπτικό υλικό αποκαλύπτει την έντονη αντίδραση του «Δράκου» του ελληνικού μπάσκετ, αναζωπυρώνοντας το ενδιαφέρον για την υπόθεση του Basketgate. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση αποτελεί κεντρικό σημείο της δικογραφίας, καθώς συνδέεται με σοβαρές κατηγορίες που βαραίνουν στελέχη του αθλήματος.

Η αποβολή του Παναγιώτη Γιαννάκη

Η αποβολή του Παναγιώτη Γιαννάκη από τον αγώνα του Άρη με τον Φάρο Λάρισας, στις 17 Μαρτίου του 2018, επανέφερε την υπόθεση στο προσκήνιο του σκανδάλου του Basketgate. Ο τότε προπονητής του Άρη είχε εκφράσει τη διάθεσή του να καταθέσει υπέρ των κατηγοριών που έχουν απαγγελθεί. Οι κατηγορίες αυτές βαραίνουν συνολικά έξι στελέχη του μπάσκετ, καθώς και τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφεραν οι ρεπόρτερ οι οποίοι κάλυπταν την αναμέτρηση εκείνη την ημέρα, ο Παναγιώτης Γιαννάκης είχε διαμαρτυρηθεί με ιδιαίτερα ευγενικό τρόπο στον διαιτητή Τάσο Πηλοΐδη. Η διαμαρτυρία αυτή έλαβε χώρα τη στιγμή που ο διαιτητής τον πλησίασε. Ο Γιαννάκης φέρεται να τον ρώτησε «Γιατί παίζεις έτσι;». Λίγο αργότερα, δέχτηκε τη δεύτερη τεχνική ποινή, γεγονός που οδήγησε στην αποβολή του από τον αγώνα.

Ο διάλογος και οι τεχνικές ποινές

Η αποβολή του Παναγιώτη Γιαννάκη πραγματοποιήθηκε πριν από την ανάπαυλα του ημιχρόνου, συγκεκριμένα στο 19:55 πριν το φινάλε του πρώτου μέρους. Η στιγμή αυτή καταγράφεται στο περίφημο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα. Μετά τη λήψη της δεύτερης τεχνικής ποινής, ο Παναγιώτης Γιαννάκης πήρε τον δρόμο για τα αποδυτήρια. Κατά τη διάρκεια της αποχώρησής του, απευθυνόμενος στον διαιτητή Πηλοΐδη, φέρεται να είπε χαρακτηριστικά «Ντροπή σου!».

Αυτός ο διάλογος και η αντίδραση του προπονητή του Άρη αποτελούν ένα από τα βασικά στοιχεία που εξετάζονται στο πλαίσιο της δικογραφίας για το Basketgate. Η ένταση που επικράτησε στον αγώνα και η άμεση αποβολή του Γιαννάκη, όπως καταγράφεται στο βίντεο, προσφέρουν ένα επιπλέον κομμάτι στο παζλ των γεγονότων που οδήγησαν στις κατηγορίες.

Οι κατηγορίες για χρηματισμό διαιτητή

Το προαναφερθέν παιχνίδι μεταξύ Φάρου Λάρισας και Άρη περιλαμβάνεται στη δικογραφία της υπόθεσης του Basketgate. Σύμφωνα με όσα έχουν παρουσιαστεί μέχρι στιγμής, ο διαιτητής Τάσος Πηλοΐδης φέρεται να έλαβε το ποσό των 5.000 ευρώ. Ο σκοπός αυτού του χρηματισμού ήταν να ευνοήσει την προσπάθεια της ομάδας της Λάρισας να παραμείνει στην κατηγορία. Αυτή η σοβαρή κατηγορία αποτελεί ένα από τα κεντρικά σημεία της έρευνας.

Οι πληροφορίες αυτές ενισχύονται από τη μαρτυρία του Βαγγέλη Τσάπα. Ο κ. Τσάπας, μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του Πέτρου Κουσουλού, υποστήριξε ότι είχε παραχωρήσει τις μετοχές του Φάρου. Επιπλέον, δήλωσε ότι η παραμονή της ομάδας στην κατηγορία ήταν απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει η πώλησή της στη Λήμνο.

Η επιβεβαίωση της δικογραφίας

Η δήλωση του Βαγγέλη Τσάπα στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» ουσιαστικά επιβεβαίωσε το περιεχόμενο της δικογραφίας. Σύμφωνα με αυτήν, ο ίδιος φέρεται να είχε προσεγγίσει τον διαιτητή Πηλοΐδη με σκοπό να του δώσει το προαναφερθέν χρηματικό ποσό. Ο κ. Τσάπας ανέφερε μάλιστα ότι ο ίδιος ο πρώην διαιτητής του είχε κάνει λόγο για ένα «δωράκι» που θα το έβλεπε κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Αυτή η λεπτομέρεια προσθέτει ένα σημαντικό στοιχείο στην υπόθεση, καθώς συνδέει άμεσα τη δήλωση του Βαγγέλη Τσάπα με τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Η αποκάλυψη του βίντεο και οι δηλώσεις των εμπλεκομένων αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα και τη σοβαρότητα των κατηγοριών που εξετάζονται στο πλαίσιο του σκανδάλου του Basketgate.

Με πληροφορίες από: Gazzetta