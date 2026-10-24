Η κλήρωση του Στέφανου Τσιτσιπά στο ATP 500 της Βασιλείας

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά την πρόσφατη πορεία του μέχρι τα ημιτελικά του ATP 250 στο Αλμάτι του Καζακστάν, ετοιμάζεται για τη συμμετοχή του στο Swiss Indoors Basel. Το ταμπλό του τουρνουά, που ανήκει στην κατηγορία ATP 500, έγινε γνωστό και φέρνει τον Έλληνα τενίστα αντιμέτωπο με σημαντικές προκλήσεις από τον πρώτο κιόλας γύρο. Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στη Βασιλεία της Ελβετίας, με τις αναμετρήσεις να διεξάγονται από τις 26 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου του 2026.

Η πρώτη αναμέτρηση και το ιστορικό

Στον πρώτο γύρο του Swiss Indoors Basel, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Τέιλορ Φριτζ. Αυτή θα είναι η τρίτη φορά που οι δύο τενίστες θα βρεθούν αντιμέτωποι μέσα στο 2026, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Ο Αμερικανός τενίστας είναι το Νο. 6 του ταμπλό της διοργάνωσης.

Οι δύο αθλητές έχουν συναντηθεί συνολικά επτά φορές στο παρελθόν. Από αυτές τις αναμετρήσεις, ο 28χρονος Έλληνας έχει καταφέρει να επικρατήσει στις πέντε, ενώ ο Φριτζ έχει σημειώσει μόλις δύο νίκες. Η πιο πρόσφατη συνάντησή τους καταγράφηκε στο Shanghai Masters, όπου ο Τσιτσιπάς είχε φύγει νικητής με σκορ 3-6, 7-5, 6-3, στον 3ο γύρο του τουρνουά ATP 1000 που διεξήχθη στην Κίνα.

Η πορεία προς τα προημιτελικά

Σε περίπτωση που ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Νο. 39 της παγκόσμιας κατάταξης, καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο του Τέιλορ Φριτζ στον πρώτο γύρο, η πρόκληση συνεχίζεται. Στη φάση των «16» της διοργάνωσης, ο Έλληνας τενίστας θα κληθεί να αντιμετωπίσει είτε τον Ντένις Σαποβάλοφ, είτε έναν τενίστα που θα προκύψει από τα προκριματικά του τουρνουά.

Προχωρώντας ακόμα περισσότερο στο ταμπλό, και συγκεκριμένα στα προημιτελικά, οι πιθανοί αντίπαλοι του Τσιτσιπά, εφόσον δεν υπάρξουν απρόοπτα, περιλαμβάνουν δύο αξιόλογα ονόματα. Πρόκειται για τον Άρθουρ Φις, ο οποίος είναι το Νο. 2 στο ταμπλό της Βασιλείας, καθώς και τον Μπόουτικ φαν ντε Ζάντσχουλπ. Αυτές οι αναμετρήσεις αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς μπορούν να καθορίσουν την περαιτέρω πορεία του Έλληνα αθλητή.

Πιθανοί αντίπαλοι στα ημιτελικά και τον τελικό

Αν ο Στέφανος Τσιτσιπάς καταφέρει να φτάσει μέχρι την ημιτελική φάση του Swiss Indoors Basel, θα βρεθεί αντιμέτωπος με έναν από τους τρεις πιθανούς αντιπάλους που βρίσκονται στο κάτω μέρος του ταμπλό. Συγκεκριμένα, το πιθανό «εμπόδιό» του στην ημιτελική φάση θα είναι ένας εκ των Ραφαέλ Χοδάρ, Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα ή Βαλεντίν Βασερό. Η παρουσία αυτών των αθλητών προμηνύει δύσκολες και ανταγωνιστικές αναμετρήσεις.

Στο πάνω μέρος του ταμπλό, από όπου θα προκύψει ο αντίπαλος του Τσιτσιπά μόνο στην περίπτωση που φτάσει στον τελικό της διοργάνωσης, υπάρχουν αρκετά ονόματα υψηλού επιπέδου. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Μπεν Σέλτον, ο Κάσπερ Ρουντ, ο Αλεξάντερ Μπούμπλικ και ο Γίρι Λεχέτσκα. Η παρουσία αυτών των κορυφαίων τενιστών υπογραμμίζει το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού που θα επικρατήσει στο τουρνουά της Βασιλείας.

Το τουρνουά και η προηγούμενη πορεία

Το Swiss Indoors Basel είναι ένα τουρνουά της σειράς ATP 500 και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις της σεζόν. Φιλοξενείται στην πόλη της Βασιλείας στην Ελβετία και έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί από τις 26 Οκτωβρίου έως την 1η Νοεμβρίου του 2026. Η συμμετοχή του Στέφανου Τσιτσιπά σε αυτό το τουρνουά έρχεται σε συνέχεια μιας δυναμικής πορείας που είχε ο ίδιος.

Πριν από τη Βασιλεία, ο Έλληνας τενίστας είχε μια αξιοσημείωτη παρουσία στο ATP 250 στο Αλμάτι του Καζακστάν, όπου κατάφερε να φτάσει μέχρι τη φάση των ημιτελικών. Αυτή η επίδοση του έδωσε ώθηση και τον προετοιμάζει για τις απαιτητικές αναμετρήσεις που τον περιμένουν στο ελβετικό τουρνουά, όπου θα επιδιώξει να φτάσει όσο το δυνατόν ψηλότερα στο ταμπλό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta