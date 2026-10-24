Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αποκλείστηκε στα ημιτελικά του Αλμάτι από τον Μπασιλασβίλι

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του ATP 250 στο Αλμάτι, καθώς ηττήθηκε στα ημιτελικά από τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι με 2-1 σετ. Ο Έλληνας τενίστας, Νο 33 στην παγκόσμια κατάταξη, δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στην πορεία του στο τουρνουά, με τον 34χρονο Γεωργιανό να παίρνει το εισιτήριο για τον τελικό. Ο Μπασιλασβίλι, Νο 128, επικράτησε με σκορ 6-4, 6-7(5), 6-3, εξασφαλίζοντας την πρώτη του συμμετοχή σε τελικό τουρνουά μετά από τέσσερα χρόνια.

Η εξέλιξη του αγώνα και η επικράτηση του Μπασιλασβίλι

Η αναμέτρηση, που διήρκεσε 2 ώρες και 16 λεπτά, βρήκε τον Νικολόζ Μπασιλασβίλι να έχει μεγαλύτερη συνέπεια στο παιχνίδι του, φτάνοντας δίκαια στον τελικό της Κυριακής, 25 Οκτωβρίου. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν ήταν στην καλύτερη αγωνιστική του κατάσταση απέναντι στον Γεωργιανό αντίπαλό του, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να μετατρέψει τον δεύτερο ημιτελικό του μέσα στο 2026 σε τελικό, όπως είχε συμβεί τον Ιούλιο στο Γκστάαντ της Ελβετίας.

Ο Έλληνας τενίστας δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση που θα του έδινε την ευκαιρία να διεκδικήσει τον δεύτερο τίτλο του μέσα στο τρέχον έτος. Από την άλλη πλευρά, ο Μπασιλασβίλι έφτασε στην 10η ATP Tour final της καριέρας του, επιβεβαιώνοντας την υπεροχή του στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης.

Το πρώτο σετ: Προβλήματα φωτισμού και break του Γεωργιανού

Το πρώτο σετ ξεκίνησε με τον Στέφανο Τσιτσιπά να κλείνει το εναρκτήριο game με winner. Ωστόσο, ο Νικολόζ Μπασιλασβίλι απάντησε άμεσα με love game, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Στο τρίτο game, μετά το 15-15, ο Γεωργιανός κατάφερε να φτάσει σε break, παίρνοντας προβάδισμα 3-1 με τρεις συνεχόμενους winners. Ακολούθησε ένα νέο love game από τον Μπασιλασβίλι, ο οποίος κατέκτησε 12 από τους 13 πόντους μετά το πρώτο game, διαμορφώνοντας το σκορ σε 3-1.

Ο Μπασιλασβίλι διατήρησε το σερβίς του με τρεις άσους, ανεβάζοντας το σκορ σε 4-2. Ο Τσιτσιπάς μείωσε σε 4-3 με ένα αλάνθαστο game και στη συνέχεια σε 5-4. Στο 10ο game, και συγκεκριμένα μετά το 15-30, υπήρξε μια ολιγόλεπτη διακοπή του αγώνα λόγω προβλήματος στον φωτισμό του γηπέδου. Μετά την επανέναρξη, ο Μπασιλασβίλι κατάφερε να κατακτήσει το σετ με 6-4.

Η αντίδραση του Τσιτσιπά στο δεύτερο σετ

Στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς χρειάστηκε να «σβήσει» ένα break point πριν καταφέρει να κάνει το 1-0. Στη συνέχεια, με ένα love game, έκανε το 2-1. Ο Νικολόζ Μπασιλασβίλι βρήκε τις λύσεις μετά το 30-30 στο έκτο game και ισοφάρισε σε 3-3. Ο Έλληνας τενίστας βρέθηκε ξανά σε δύσκολη θέση στο επόμενο game, με το σκορ να είναι 15-40, αλλά κατάφερε να ξεπεράσει τον «σκόπελο» και να διατηρήσει το προβάδισμα με 4-3.

Ο Τσιτσιπάς έκλεισε το ένατο game με άσο, κάνοντας το 5-4. Στο δέκατο game, ο Έλληνας τενίστας είχε τριπλό set και break point, ωστόσο ο Μπασιλασβίλι κατάφερε να κερδίσει έξι πόντους στη σειρά, παραμένοντας στη διεκδίκηση του σετ και ισοφαρίζοντας σε 5-5. Ο Τσιτσιπάς, μετά την τρίτη ισοπαλία, κατέκτησε το 11ο game με διαγώνιο backhand winner, κάνοντας το 6-5, με το σετ να οδηγείται στο tie break.

Στο tie break, ο Γεωργιανός προηγήθηκε με 4-2, αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντέδρασε και έφτασε σε νέα set points (6-4). Στη δεύτερη ευκαιρία που του δόθηκε, ο Έλληνας τενίστας κατάφερε να κατακτήσει το σετ με 7-6(5), ισοφαρίζοντας την αναμέτρηση σε 1-1 σετ.

Η καθοριστική απόδοση του Μπασιλασβίλι και το τρίτο σετ

Στο καθοριστικό τρίτο σετ, ο Νικολόζ Μπασιλασβίλι έδειξε μεγαλύτερη σταθερότητα και συνέπεια στο παιχνίδι του, καταφέρνοντας να επικρατήσει με 6-3. Ένα από τα καθοριστικά στοιχεία στην απόδοση του Γεωργιανού τενίστα ήταν το σερβίς του. Ολοκλήρωσε τον αγώνα με ένα εντυπωσιακό ποσοστό 92% στους κερδισμένους πόντους από το πρώτο σερβίς, κερδίζοντας 45 από τους 49 πόντους, ενώ από το δεύτερο σερβίς είχε ποσοστό 57% (25/44).

Με αυτή την επικράτηση, ο Μπασιλασβίλι έφτασε τις δύο νίκες σε πέντε αναμετρήσεις απέναντι στον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Γεωργιανός qualifier περιμένει πλέον να μάθει τον αντίπαλό του στον τελικό του Αλμάτι, ο οποίος θα προκύψει από την αναμέτρηση μεταξύ του Ντανίλ Μεντβέντεφ και του Αλεξάντερ Μπούμπλικ.

Οι επόμενοι αγώνες για τον Έλληνα τενίστα

Μετά τον αποκλεισμό του από τα ημιτελικά του ATP 250 στο Αλμάτι, ο Στέφανος Τσιτσιπάς στρέφει πλέον την προσοχή του στην επόμενη αγωνιστική του υποχρέωση. Ο Έλληνας τενίστας θα συμμετάσχει στο ATP 500 της Βασιλείας, όπου την ερχόμενη εβδομάδα θα αντιμετωπίσει τον Τέιλορ Φριτς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Enikos