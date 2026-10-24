Οι Ζακ ΛεΝτέι και Τι Τζέι Σορτς αναδείχθηκαν πολυτιμότεροι παίκτες της έβδομης αγωνιστικής της Euroleague

Η EuroLeague προχώρησε στην ανακοίνωση των δύο πολυτιμότερων παικτών της έβδομης αγωνιστικής της διοργάνωσης, μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι Ζακ ΛεΝτέι και Τι Τζέι Σορτς ήταν οι αθλητές που ξεχώρισαν με τις εμφανίσεις τους την εβδομάδα που πέρασε, κερδίζοντας δικαιωματικά τον τίτλο του MVP. Η κοινή αυτή διάκριση έρχεται ως επιστέγασμα των εξαιρετικών επιδόσεων που κατέγραψαν στα παιχνίδια των ομάδων τους.

Τι Τζέι Σορτς: Η κινητήριος δύναμη της Βαλένθια

Ο Τι Τζέι Σορτς αναδείχθηκε σε καθοριστικό παράγοντα για τη Βαλένθια, αποτελώντας την «αιχμή του δόρατος» στην αναμέτρηση της ομάδας του. Η Βαλένθια κατάφερε να επικρατήσει της Παρί, μια νίκη που της επιτρέπει να συνεχίζει να ξεχωρίζει στην Ευρώπη. Η πορεία της ομάδας χαρακτηρίζεται από πολλούς ως έκπληξη, δεδομένου του ρόστερ της.

Ο βραχύσωμος γκαρντ ολοκλήρωσε το παιχνίδι με μια εντυπωσιακή συγκομιδή 25 πόντων, δείχνοντας την ικανότητά του στο σκοράρισμα. Παράλληλα, μοίρασε 8 τελικές πάσες στους συμπαίκτες του, αναδεικνύοντας τις δημιουργικές του αρετές. Η συνολική του απόδοση μεταφράστηκε σε 33 μονάδες στο σύστημα ατομικής αξιολόγησης (PIR), επίδοση που υπογραμμίζει την κυριαρχία του στο παρκέ.

Ζακ ΛεΝτέι: Οδηγός για τη Χάποελ Τελ Αβίβ

Την ίδια ακριβώς υψηλή επίδοση στο PIR, δηλαδή 33 μονάδες, συγκέντρωσε και ο Ζακ ΛεΝτέι. Ο Αμερικανός φόργουορντ ήταν ο «οδηγός» για τη Χάποελ Τελ Αβίβ στον αγώνα της εναντίον της Βίρτους Μπολόνια. Η συμβολή του ήταν καθοριστική για την ομάδα του, καθώς βγήκε μπροστά στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, ο ΛεΝτέι σημείωσε 22 πόντους, επιδεικνύοντας την αποτελεσματικότητά του στην επίθεση. Παράλληλα, συνέλεξε 10 ριμπάουντ, καταγράφοντας ένα σημαντικό double-double, το οποίο ενίσχυσε την προσπάθεια της ομάδας του. Η παρουσία του ήταν ζωτικής σημασίας προκειμένου η Χάποελ Τελ Αβίβ να εξασφαλίσει το θετικό αποτέλεσμα και να πάρει τη νίκη.

Η κοινή διάκριση και οι εντυπωσιακές επιδόσεις

Η EuroLeague, αναγνωρίζοντας τις εξαιρετικές εμφανίσεις των δύο παικτών, τους τίμησε με τον τίτλο του πολυτιμότερου της αγωνιστικής. Είναι αξιοσημείωτο ότι τόσο ο Τι Τζέι Σορτς όσο και ο Ζακ ΛεΝτέι συγκέντρωσαν τον ίδιο αριθμό μονάδων στο σύστημα ατομικής αξιολόγησης, γεγονός που τους καθιστά τους πρώτους Co-MVP της σεζόν. Αυτή η κοινή βράβευση υπογραμμίζει την ισοδύναμη και υψηλού επιπέδου απόδοσή τους.

Οι επιδόσεις τους δεν ήταν απλώς αριθμοί, αλλά αντικατόπτριζαν την ουσιαστική τους συμβολή στις νίκες των ομάδων τους. Ο Σορτς με την εκτελεστική του δεινότητα και τις δημιουργικές του πάσες, και ο ΛεΝτέι με την ικανότητά του στο σκοράρισμα και τα ριμπάουντ, απέδειξαν γιατί θεωρούνται βασικοί πυλώνες για τις ομάδες τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η ανακοίνωση της Euroleague στα social media

Η επίσημη ανακοίνωση της EuroLeague για τους πολυτιμότερους παίκτες της έβδομης αγωνιστικής πραγματοποιήθηκε μέσω των λογαριασμών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η διοργάνωση γνωστοποίησε τις βραβεύσεις, τονίζοντας τις δικαιολογημένες επιλογές των δύο παικτών που ξεχώρισαν περισσότερο την εβδομάδα που πέρασε.

Στην ανάρτησή της, η EuroLeague χρησιμοποίησε τη φράση «Double trouble in Round 7! Zach LeDay & @TjShorts5 were UNSTOPPABLE, earning the first Co-MVP of the Round honors of the season!», αναδεικνύοντας τον ασταμάτητο χαρακτήρα των δύο αθλητών. Η διάκριση αυτή, ως MVP της αγωνιστικής, παρουσιάστηκε με την υποστήριξη του @VisitAbuDhabi, όπως αναφέρεται στην ανάρτηση.

Με πληροφορίες από: Athletiko