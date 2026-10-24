Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις εξετάζει την απόσυρση από το μπάσκετ

Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις, ο Λετονός σέντερ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από το μπάσκετ. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο που ο παίκτης παραμένει εκτός δράσης για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, λόγω ενός προβλήματος υγείας που τον ταλαιπωρεί. Παράλληλα, οι Γουόριορς έχουν αρχίσει να διερευνούν την αγορά για μια πιθανή ανταλλαγή του.

Το πρόβλημα υγείας και η απουσία από την ομάδα

Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις βρίσκεται εκτός αγωνιστικής δράσης επ’ αόριστον, καθώς αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Η κατάσταση αυτή τον έχει οδηγήσει στο σημείο να σκέφτεται σοβαρά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση.

Πριν από την έναρξη της προετοιμασίας της ομάδας, ο 30χρονος σέντερ είχε βρεθεί στις εγκαταστάσεις των Γουόριορς στο Σαν Φρανσίσκο και είχε πατήσει στο παρκέ. Είχε επίσης συμμετάσχει στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο Τζίμι Μπάτλερ στο Σαν Ντιέγκο, στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, την Κυριακή πριν από την έναρξη του καμπ, ο Πορζίνγκις επικοινώνησε με τον γενικό διευθυντή των Γουόριορς, Μάικ Ντάνλιβι, ενημερώνοντάς τον για τις επιπτώσεις του προβλήματος υγείας του και γνωστοποιώντας ότι θα απείχε από τις υποχρεώσεις της ομάδας για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα.

Η διάγνωση και οι επιπτώσεις στην καριέρα του

Ο Λετονός παίκτης έχει αποκαλύψει ότι έχει διαγνωστεί με σύνδρομο ορθοστατικής ταχυκαρδίας, γνωστό ως POTS. Πρόκειται για μια πάθηση που μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα όπως ζάλη, κόπωση και δυσκολία στη συγκέντρωση. Αυτά τα συμπτώματα είχαν επηρεάσει σημαντικά τη συμμετοχή του στη σειρά των ημιτελικών της Ανατολικής Περιφέρειας, απέναντι στους Νιου Γιορκ Νικς, κατά τη σεζόν 2024-25.

Εκείνη την περίοδο, ο Πορζίνγκις φορούσε τη φανέλα της Βοστώνης και τα συμπτώματα είχαν εμφανιστεί έπειτα από λοίμωξη του αναπνευστικού. Η επίδραση της πάθησης στην απόδοσή του και τη δυνατότητά του να αγωνιστεί είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που τον απασχολούν.

Το συμβόλαιο και οι κινήσεις των Γουόριορς

Τον Ιούνιο, ο Κρίσταπς Πορζίνγκις υπέγραψε διετή επέκταση συμβολαίου, συνολικού ύψους 40 εκατομμυρίων δολαρίων. Ωστόσο, η συμφωνία περιλαμβάνει έναν όρο που την καθιστά ιδιαίτερα ευέλικτη για τους Γουόριορς, ειδικά σε περίπτωση ανταλλαγής του παίκτη. Συγκεκριμένα, από τα 20 εκατομμύρια δολάρια που προβλέπονται για τη δεύτερη σεζόν του συμβολαίου, μόλις τα τρία είναι εγγυημένα.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, εν μέσω της αβεβαιότητας για την κατάσταση της υγείας του Πορζίνγκις και την απουσία του από τις υποχρεώσεις της ομάδας, έχουν αρχίσει να διερευνούν την αγορά για μια πιθανή ανταλλαγή του Λετονού σέντερ. Η ευελιξία του συμβολαίου του διευκολύνει τις κινήσεις της ομάδας σε αυτό το πλαίσιο.

Οι τελευταίες εξελίξεις και η αβεβαιότητα

Ο Πορζίνγκις έχασε τις πρώτες δύο εβδομάδες της προετοιμασίας των Γουόριορς, καθώς και ολόκληρη την περίοδο των φιλικών αγώνων. Στις 13 Οκτωβρίου, ταξίδεψε από το Λος Άντζελες στο Σαν Φρανσίσκο με σκοπό να συναντηθεί με τον γενικό διευθυντή της ομάδας, Μάικ Ντάνλιβι, και τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου του οργανισμού, Ρικ Τσελεμπρίνι.

Μετά τη συνάντηση αυτή, οι Γουόριορς ανακοίνωσαν ότι οι λεπτομέρειες της συζήτησης θα παρέμεναν εμπιστευτικές. Παράλληλα, εξέφρασαν την προσδοκία πως ο παίκτης θα συνέχιζε να βρίσκεται κοντά στην ομάδα, προσπαθώντας να βελτιώσει την κατάστασή του και να επιστρέψει κάποια στιγμή στο παρκέ. Ωστόσο, η εξέλιξη δεν ήταν αυτή που αναμενόταν, καθώς ο Κρίσταπς Πορζίνγκις δεν έχει επιστρέψει στις εγκαταστάσεις της ομάδας έκτοτε.

Το ενδεχόμενο της οριστικής αποχώρησης

Η κατάσταση της υγείας του Κρίσταπς Πορζίνγκις παραμένει κρίσιμη και η απουσία του από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις συνεχίζεται. Εάν δεν υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στην αποκατάστασή του, η οριστική αποχώρηση από το μπάσκετ αποτελεί ένα ενδεχόμενο που βρίσκεται πλέον στο τραπέζι για τον Λετονό σέντερ.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του στο NBA, ο Πορζίνγκις έχει καταγράψει 533 συμμετοχές, αφήνοντας το στίγμα του στα παρκέ. Η απόφαση για το μέλλον του αναμένεται να επηρεαστεί άμεσα από την πορεία της υγείας του και την ικανότητά του να επανέλθει σε πλήρη αγωνιστική φόρμα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta