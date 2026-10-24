Ο Κέρβιν Αριάγκα ζήτησε να μην κληθεί στην εθνική Ονδούρας

Ο Κέρβιν Αριάγκα, μέσος της ΑΕΚ, ζήτησε να μην συμπεριληφθεί στις κλήσεις της εθνικής ομάδας της Ονδούρας για τους αγώνες του Νοεμβρίου. Την αποκάλυψη έκανε ο ίδιος ο τεχνικός του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας, Χοσέ Φρανσίσκο Μολίνα. Ο ποδοσφαιριστής επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους για το αίτημά του, με αποτέλεσμα να παραμείνει στην Αθήνα και να μην πραγματοποιήσει το υπερατλαντικό ταξίδι.

Το αίτημα του ποδοσφαιριστή

Ο Κέρβιν Αριάγκα, που αγωνίζεται στη θέση του μέσου για την ΑΕΚ, προσέγγισε τον προπονητή της εθνικής ομάδας της Ονδούρας, Χοσέ Φρανσίσκο Μολίνα, με ένα συγκεκριμένο αίτημα. Ο ποδοσφαιριστής ζήτησε να μην κληθεί για τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας που είναι προγραμματισμένες για τον μήνα Νοέμβριο. Αυτό το αίτημα έγινε γνωστό από τον ίδιο τον τεχνικό, ο οποίος και το αποκάλυψε.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του προπονητή, ο Αριάγκα αιτιολόγησε την επιθυμία του να μην κληθεί, αναφέροντας την ύπαρξη ενός προσωπικού θέματος. Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση χαρακτηρίστηκαν ως προσωπικοί, χωρίς να δοθούν περαιτέρω διευκρινίσεις από την πλευρά του ποδοσφαιριστή ή του προπονητή.

Οι δηλώσεις του προπονητή Μολίνα

Ο Χοσέ Φρανσίσκο Μολίνα, τεχνικός της εθνικής Ονδούρας, ήταν αυτός που έφερε στο φως το αίτημα του Κέρβιν Αριάγκα. Ο προπονητής δήλωσε ότι ο μέσος της ΑΕΚ του ζήτησε χρόνο προκειμένου να διευθετήσει κάποιες καταστάσεις. Συγκεκριμένα, ο Μολίνα ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μου ζήτησε λίγο χρόνο για να προσπαθήσει να λύσει αυτές τις καταστάσεις και από εκεί και πέρα να το αξιολογήσω».

Ο τεχνικός της εθνικής ομάδας ξεκαθάρισε, επίσης, ότι η απόφαση του Αριάγκα δεν οφείλεται σε προβλήματα σχέσεων ή επικοινωνίας. Τόνισε ρητά πως ο ποδοσφαιριστής δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα ούτε με τον ίδιο τον προπονητή ούτε με οποιονδήποτε από τους συμπαίκτες του στην εθνική ομάδα. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει ότι το θέμα είναι αποκλειστικά προσωπικής φύσεως για τον παίκτη.

Παραμονή στην Αθήνα

Ως άμεση συνέπεια του αιτήματος του Κέρβιν Αριάγκα και της αποδοχής του από τον προπονητή Χοσέ Φρανσίσκο Μολίνα, ο ποδοσφαιριστής δεν θα ενσωματωθεί στην εθνική ομάδα της Ονδούρας για τους προσεχείς αγώνες του Νοεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι ο μέσος της ΑΕΚ δεν θα χρειαστεί να ταξιδέψει στην Ονδούρα, όπως θα συνέβαινε υπό κανονικές συνθήκες για τις διεθνείς υποχρεώσεις του.

Αντίθετα, ο Κέρβιν Αριάγκα θα παραμείνει στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της περιόδου των εθνικών ομάδων. Η εξέλιξη αυτή τον απαλλάσσει από το υπερατλαντικό ταξίδι που θα έπρεπε να πραγματοποιήσει σε μερικές εβδομάδες, επιτρέποντάς του να παραμείνει στην ελληνική πρωτεύουσα. Η παραμονή του στην Αθήνα είναι άμεσο αποτέλεσμα του αιτήματος που υπέβαλε στον προπονητή του.

Προσωρινή απουσία από την εθνική

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προέρχονται από την Ονδούρα, η απουσία του Κέρβιν Αριάγκα από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του χαρακτηρίζεται ως προσωρινή. Δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία για την επιστροφή του ποδοσφαιριστή στις κλήσεις της εθνικής ομάδας. Η κατάσταση αυτή αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο της επανένταξής του σε μεταγενέστερο χρόνο, αφού διευθετήσει τα προσωπικά του ζητήματα.

Η προσωρινή φύση της απουσίας του Αριάγκα υποδηλώνει ότι η απόφαση αυτή αφορά αποκλειστικά τις επικείμενες αναμετρήσεις του Νοεμβρίου. Η εθνική ομάδα της Ονδούρας θα στερηθεί τις υπηρεσίες του μέσου της ΑΕΚ για αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο, αλλά η πόρτα παραμένει ανοιχτή για την επάνοδό του στο μέλλον, μόλις οι προσωπικές του υποθέσεις επιλυθούν και ο ίδιος είναι έτοιμος να επιστρέψει στις διεθνείς υποχρεώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta