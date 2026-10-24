Ολυμπιακός: Επιστροφές Μπέιλι και Φορτούνη στην αποστολή για την Καλαμάτα

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Καλαμάτα για την 8η αγωνιστική της Superleague, με τον προπονητή Ιμανόλ Αλγκουαθίλ να ανακοινώνει την αποστολή της ομάδας. Στους εκλεκτούς επιστρέφουν ο Λίον Μπέιλι και ο Κώστας Φορτούνης, οι οποίοι ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπιζαν. Αντίθετα, εκτός μάχης παραμένει ο Παναγιώτης Ρέτσος, ο οποίος δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή.

Οι επιστροφές στην αποστολή

Ο Λίον Μπέιλι, ένα από τα ονόματα που επανέρχονται στην αποστολή του Ολυμπιακού, είναι έτοιμος να αγωνιστεί ξανά. Ο ποδοσφαιριστής είχε αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα τραυματισμού, το οποίο πλέον έχει ξεπεράσει πλήρως, καθιστώντας τον διαθέσιμο για τις επιλογές του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Η παρουσία του προσθέτει μία σημαντική επιλογή στην επιθετική γραμμή της ομάδας ενόψει της αναμέτρησης.

Παράλληλα, ο Κώστας Φορτούνης, ένας ακόμα βασικός πυλώνας της ομάδας, επιστρέφει και αυτός στους εκλεκτούς του προπονητή. Όπως και στην περίπτωση του Μπέιλι, ο Φορτούνης είχε μείνει εκτός δράσης λόγω τραυματισμού, αλλά πλέον είναι σε θέση να συνεισφέρει στον αγώνα. Η επιστροφή του αναμένεται να ενισχύσει τη δημιουργικότητα και την εμπειρία στο χώρο του κέντρου.

Η απουσία του Ρέτσου

Ενώ η ομάδα μετράει σημαντικές επιστροφές, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Παναγιώτη Ρέτσο. Ο αμυντικός παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης, καθώς δεν κατάφερε να ξεπεράσει το δικό του πρόβλημα τραυματισμού. Η απουσία του Ρέτσου αποτελεί μία απώλεια για την αμυντική γραμμή του Ολυμπιακού σε αυτό το κρίσιμο παιχνίδι πρωταθλήματος.

Ο παίκτης παρέμεινε «στα πιτ», όπως αναφέρεται, κάτι που σημαίνει ότι δεν ήταν σε θέση να προπονηθεί πλήρως ή να αγωνιστεί. Η κατάσταση του Ρέτσου θα παρακολουθείται στενά, με την ελπίδα για την ταχύτερη δυνατή επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Ο αγώνας με την Καλαμάτα και το πλαίσιο

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Καλαμάτα στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Superleague. Αυτή η αναμέτρηση έρχεται σε μία περίοδο όπου η ομάδα καλείται να διαχειριστεί τις υποχρεώσεις της σε πολλαπλά μέτωπα, τόσο στο εγχώριο πρωτάθλημα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η σημασία του αγώνα για την πορεία της ομάδας στο πρωτάθλημα είναι δεδομένη.

Η αναμέτρηση με την Καλαμάτα ακολουθεί τη νικηφόρα αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Σπάρτα Πράγας. Η ομάδα του Πειραιά είχε επικρατήσει με σκορ 1-0 στον αγώνα για το Europa League, εξασφαλίζοντας ένα θετικό αποτέλεσμα στην ευρωπαϊκή της πορεία. Η ψυχολογία της ομάδας μετά την ευρωπαϊκή νίκη αναμένεται να είναι ανεβασμένη ενόψει του επόμενου αγώνα πρωταθλήματος.

Η αναλυτική αποστολή

Για την αναμέτρηση με την Καλαμάτα, ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ επέλεξε τους παρακάτω ποδοσφαιριστές, συνθέτοντας μία πλήρη αποστολή. Στη λίστα περιλαμβάνονται παίκτες από όλες τις γραμμές, προσφέροντας στον προπονητή ευελιξία στις επιλογές του για το αρχικό σχήμα και τις αλλαγές. Η σύνθεση της αποστολής αντικατοπτρίζει τις διαθέσιμες επιλογές του τεχνικού επιτελείου.

Αναλυτικά, στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα με την Καλαμάτα συμπεριλήφθηκαν οι εξής παίκτες: Ορτέγκα, Πόποβιτς, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Μπρούνο, Τικνιζιάν, Φορτούνης, Σα, Ζέλσον, Πουέρτα, Σιπιόνι, Μπέιλι, Φρόιλερ, Τσικίνιο, Έσε, Ρόκα, Γιάρεμτσουκ, Ζότα, Μάριους και Γκονζάλες. Η παρουσία των επιστρεφόντων Μπέιλι και Φορτούνη προσδίδει επιπλέον βάθος στο ρόστερ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta