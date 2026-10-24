Ο Τζέιντον Σάντσο αντιμέτωπος με μείωση αποδοχών 96% στην πρόταση της Χετάφε

Ο Τζέιντον Σάντσο, ο 26χρονος Άγγλος εξτρέμ που κάποτε θεωρούνταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, βρίσκεται σήμερα μπροστά σε μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το περασμένο καλοκαίρι, ο ποδοσφαιριστής παραμένει χωρίς ομάδα. Η ισπανική Χετάφε έχει καταθέσει επίσημη πρόταση, η οποία όμως περιλαμβάνει μια εντυπωσιακή μείωση αποδοχών της τάξεως του 96%.

Από τα αστρονομικά συμβόλαια στις νέες αποδοχές

Ο Τζέιντον Σάντσο, ο οποίος πριν από λίγα χρόνια κόστιζε 130 εκατομμύρια ευρώ σε μεταγραφή και θεωρούνταν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, βρίσκεται πλέον σε μια δύσκολη καμπή της καριέρας του. Ενώ στο «Old Trafford» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εισέπραττε περίπου 250.000 λίρες εβδομαδιαίως, η τρέχουσα πρόταση της Χετάφε ανατρέπει πλήρως τα δεδομένα των οικονομικών του απολαβών.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η «Telegraph», ο ισπανικός σύλλογος έχει καταθέσει επίσημη πρόταση στον Σάντσο, προσφέροντάς του συνολικά 400.000 ευρώ για το διάστημα μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν. Αυτό το ποσό αντιστοιχεί σε περίπου 10.000 λίρες την εβδομάδα, γεγονός που συνιστά μια εντυπωσιακή μείωση αποδοχών της τάξεως του 96% για τον 26χρονο ποδοσφαιριστή. Ο Σάντσο καλείται τώρα να αποφασίσει εάν η αγωνιστική του επανεκκίνηση θα υπερισχύσει των οικονομικών όρων.

Το πέρασμα από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η καριέρα του Άγγλου εξτρέμ δεν εξελίχθηκε όπως πολλοί περίμεναν, ειδικά μετά την πολυδάπανη μεταγραφή του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Η αγγλική ομάδα δαπάνησε αρχικά 73 εκατομμύρια λίρες, ποσό που τελικά έφτασε τα 130 εκατομμύρια ευρώ, για να τον αποκτήσει από την Ντόρτμουντ το 2021. Παρά το υψηλό κόστος, η μεταγραφή αυτή δεν δικαίωσε ποτέ τις τεράστιες προσδοκίες που υπήρχαν για τον παίκτη.

Το πέρασμά του από το «Old Trafford» ολοκληρώθηκε όταν εξέπνευσε το συμβόλαιό του τον Ιούνιο του περασμένου έτους, αφήνοντάς τον ελεύθερο στην αγορά των ποδοσφαιριστών. Η ρήξη του με τον προπονητή Έρικ Τεν Χαγκ ήταν ένα καθοριστικό σημείο, καθώς τον έθεσε ουσιαστικά εκτός των αγωνιστικών πλάνων της ομάδας, οδηγώντας σε μια περίοδο αγωνιστικής αδράνειας.

Η αναζήτηση της χαμένης λάμψης μέσω δανεισμών

Μετά την περίοδο στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και την απομάκρυνσή του από την πρώτη ομάδα, ο Σάντσο ακολούθησε μια σειρά δανεισμών σε άλλες ευρωπαϊκές ομάδες, σε μια προσπάθεια να ανακτήσει την αγωνιστική του φόρμα. Συγκεκριμένα, αγωνίστηκε ως δανεικός σε συλλόγους όπως η Μπορούσια Ντόρτμουντ, η Τσέλσι και η Άστον Βίλα.

Παρά τις ευκαιρίες αυτές που του δόθηκαν σε διαφορετικά πρωταθλήματα και ομάδες, ο ποδοσφαιριστής δεν κατάφερε να ξαναβρεί τη λάμψη των πρώτων χρόνων της καριέρας του. Εκείνη την περίοδο, ο Σάντσο θεωρούνταν ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όμως οι δανεισμοί δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα στην αγωνιστική του επανεκκίνηση.

Η προοπτική της La Liga και οι οικονομικοί κανονισμοί

Παρά τη σημαντική μείωση των αποδοχών που προβλέπει η πρόταση της Χετάφε, ο Τζέιντον Σάντσο φέρεται να εξετάζει σοβαρά την προοπτική να αγωνιστεί στο ισπανικό πρωτάθλημα, τη La Liga. Πριν λάβει την οριστική του απόφαση, ο ίδιος έχει εκφράσει την επιθυμία να συναντηθεί με τον προπονητή της Χετάφε, Χοσέ Μπορδαλάς, για να συζητήσουν το αγωνιστικό του μέλλον και τον ρόλο του στην ομάδα.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από την Ισπανία, μια ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ του Σάντσο και της Χετάφε δεν είναι απλή υπόθεση. Θα πρέπει να εξεταστεί και υπό το πρίσμα των αυστηρών οικονομικών κανονισμών που διέπουν την ισπανική λίγκα, κάτι που μπορεί να επηρεάσει την ολοκλήρωση της μεταγραφής και τους τελικούς όρους της συνεργασίας.

Με πληροφορίες από: Athletiko