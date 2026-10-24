Ο Ισιάγκα Σιλά αποχαιρέτησε τον Αστέρα AKTOR

Ο Ισιάγκα Σιλά αποτελεί πλέον επίσημα παρελθόν από τον Αστέρα AKTOR, καθώς ο ποδοσφαιριστής ανακοίνωσε την αποχώρησή του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο 32χρονος αριστερός μπακ ευχαρίστησε τη διοίκηση, τους συμπαίκτες του, το τεχνικό επιτελείο και τους φιλάθλους της ομάδας για τη στήριξή τους κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην Τρίπολη. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως η λογική κατάληξη, καθώς ο Σιλά δεν βρισκόταν στα αγωνιστικά πλάνα των Αρκάδων για την τρέχουσα σεζόν.

Η ανακοίνωση της αποχώρησης

Ο Ισιάγκα Σιλά επέλεξε να γνωστοποιήσει την αποχώρησή του από τον Αστέρα AKTOR μέσω των προσωπικών του λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, ο ποδοσφαιριστής προέβη σε μία ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, η οποία περιλάμβανε μία φωτογραφία του. Αυτή η δημοσίευση συνοδευόταν από ένα εκτενές αποχαιρετιστήριο μήνυμα, με το οποίο επιβεβαίωνε το τέλος της συνεργασίας του με τους Αρκάδες.

Στο μήνυμά του, ο Σιλά εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όλους τους συντελεστές της ομάδας. «Σήμερα η παρουσία μου στον Αστέρα AKTOR φτάνει στο τέλος της», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε, «Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση, τους συμπαίκτες μου, το τεχνικό επιτελείο και τους υπέροχους φιλάθλους για τη στήριξή τους κατά τη διάρκεια της παραμονής μου εδώ». Ο Γουινεάνος αμυντικός ολοκλήρωσε το μήνυμά του με ευχές για το μέλλον του συλλόγου, δηλώνοντας παράλληλα έτοιμος για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του. «Εύχομαι στον σύλλογο ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της σεζόν. Είμαι έτοιμος για το επόμενο κεφάλαιο», σημείωσε.

Το προφίλ του ποδοσφαιριστή

Ο Ισιάγκα Σιλά είναι ένας 32χρονος ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται στη θέση του αριστερού μπακ. Κατάγεται από τη Γουινέα, φέρνοντας την εμπειρία του στο ελληνικό πρωτάθλημα κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Αστέρα AKTOR. Η θέση του στο αριστερό άκρο της άμυνας ήταν αυτή στην οποία κλήθηκε να προσφέρει στην ομάδα της Τρίπολης.

Η αποχαιρετιστήρια ανάρτησή του, στην οποία αναφέρθηκε στην ετοιμότητά του για το «επόμενο κεφάλαιο», υποδηλώνει την πρόθεσή του να συνεχίσει την καριέρα του σε νέο περιβάλλον. Η εμπειρία του ως αριστερός μπακ αναμένεται να αποτελέσει ένα σημαντικό στοιχείο για την επόμενη επαγγελματική του κίνηση, μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στους Αρκάδες.

Η πορεία του στον Αστέρα AKTOR

Ο έμπειρος αμυντικός είχε ενταχθεί στο δυναμικό του Αστέρα AKTOR τον Ιούλιο του 2025. Ο βασικός σκοπός της απόκτησής του ήταν η ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνας της ομάδας. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του με τα «κιτρινομπλέ» χρώματα, ο Ισιάγκα Σιλά κατέγραψε έναν συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών.

Συνολικά, ο Σιλά αγωνίστηκε σε 23 αναμετρήσεις με τη φανέλα του Αστέρα AKTOR. Κατά τη διάρκεια αυτών των αγώνων, προσέφερε μία ασίστ στους συμπαίκτες του. Ο συνολικός χρόνος συμμετοχής του στο γήπεδο ανήλθε σε 1.871 αγωνιστικά λεπτά, δείχνοντας την παρουσία του σε σημαντικό μέρος των παιχνιδιών της ομάδας κατά την περίοδο που βρισκόταν στην Τρίπολη.

Μία αναμενόμενη εξέλιξη

Η αποχώρηση του Ισιάγκα Σιλά από τον Αστέρα AKTOR δεν αποτέλεσε έκπληξη για τους γνωρίζοντες τα εσωτερικά της ομάδας. Η εξέλιξη αυτή είχε προδιαγραφεί, καθώς ο 32χρονος αριστερός μπακ δεν περιλαμβανόταν στα αγωνιστικά πλάνα του συλλόγου για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Ουσιαστικά, ο ποδοσφαιριστής δεν υπολογιζόταν από το τεχνικό επιτελείο των Αρκάδων.

Ως εκ τούτου, η επίσημη ανακοίνωση της αποχώρησής του ήρθε ως η λογική κατάληξη της παρουσίας του στην Τρίπολη. Η μη ένταξή του στα βασικά σχέδια της ομάδας για τη φετινή σεζόν οδήγησε αναπόφευκτα στην ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Αστέρα AKTOR, ανοίγοντας τον δρόμο για την αναζήτηση της επόμενης επαγγελματικής του στέγης.

Με πληροφορίες από: Athletiko