Ολυμπιακός: Η «επιχείρηση καταιγίδα» και το σημείο που τον βρίσκουν ευάλωτο

Ο Κώστας Νικολακόπουλος, μέσω του blog του στο Gazzetta, προχώρησε σε ανάλυση δύο σημαντικών θεμάτων που αφορούν τον Ολυμπιακό. Η ανάλυση αυτή εστιάζει στα δύο πιο πρόσφατα παιχνίδια της ομάδας, ένα για το πρωτάθλημα και ένα για το Γιουρόπα Λιγκ, εντοπίζοντας κοινά σημεία στην αγωνιστική της συμπεριφορά.

Βασικό στοιχείο που αναδεικνύεται είναι η «επιχείρηση καταιγίδα» που εφαρμόζει ο Ολυμπιακός, καθώς και η ανάγκη για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε συγκεκριμένες φάσεις των αγώνων. Ο προπονητής Ιμανόλ φαίνεται να επιδιώκει την κυριαρχία στα πρώτα ημίχρονα, ωστόσο η αξιοποίηση των ευκαιριών παραμένει ένα ζητούμενο.

Η «επιχείρηση καταιγίδα» του Ιμανόλ

Ο Ολυμπιακός, στα δύο τελευταία του παιχνίδια, τόσο με τον Παναιτωλικό όσο και με την Σπάρτα Πράγας, παρουσίασε ένα διάστημα έντονης κυριαρχίας. Για περίπου 25 λεπτά, η ομάδα του Ιμανόλ βομβάρδισε τις αντίπαλες εστίες με ατελείωτες τελικές προσπάθειες, επιδεικνύοντας τρομερή πίεση και επιθετικότητα. Αυτή η «επιχείρηση καταιγίδα», με τον Ολυμπιακό να είναι καταιγιστικός για ένα μεγάλο διάστημα στα πρώτα ημίχρονα, αποτελεί σαφές αίτημα του νέου προπονητή.

Ο Ιμανόλ έχει κατανοήσει τη σημασία του να πηγαίνει η ομάδα στην ανάπαυλα προηγούμενη στο σκορ. Αυτή η τακτική είχε αποφέρει νίκες όχι μόνο στο Αγρίνιο, αλλά και στη Μασσαλία, καθώς και στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, δείχνοντας την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης προσέγγισης όταν συνδυάζεται με την επίτευξη τερμάτων.

Η κυριαρχία στα πρώτα ημίχρονα

Στο Αγρίνιο, την προηγούμενη Κυριακή, η κυριαρχία του Ολυμπιακού εκδηλώθηκε στα πρώτα 25 λεπτά του αγώνα, με την ομάδα να καταγράφει 11 τελικές προσπάθειες. Σε αυτό το διάστημα, ο Ολυμπιακός κατάφερε να πετύχει ένα γκολ, ανοίγοντας το σκορ και θέτοντας τις βάσεις για την τελική επικράτηση και το τρίποντο.

Αντίστοιχα, στο Καραϊσκάκη την Πέμπτη, στον αγώνα με την Σπάρτα Πράγας, η «επιχείρηση καταιγίδα» έλαβε χώρα στο δεύτερο μισό του πρώτου ημιχρόνου, από το 24ο έως το 45ο λεπτό των καθυστερήσεων. Σε αυτό το διάστημα, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν 16 τελικές προσπάθειες, ωστόσο δεν κατάφεραν να σκοράρουν, μένοντας στο μηδέν. Η πιο σημαντική ευκαιρία σε αυτό το διάστημα ανήκε στον Ζέλσον, ο οποίος την έχασε.

Η διαφορά μεταξύ των δύο παιχνιδιών έγκειται στην αποτελεσματικότητα. Ενώ με τον Παναιτωλικό ο Ολυμπιακός αξιοποίησε το καλό του διάστημα με ένα γκολ, με την Σπάρτα έμεινε στο μηδέν, παρότι τελικά πήρε το τρίποντο με ένα γκολ που σημειώθηκε αργότερα στον αγώνα.

Το ζήτημα της αποτελεσματικότητας

Στο καλύτερο του κομμάτι μέσα στο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός εμφανίζεται τρομερά πιεστικός και φοβερά επιθετικός, ακριβώς όπως επιθυμεί να τον βλέπει ο κόσμος του. Ωστόσο, δεν είναι εξίσου αποτελεσματικός. Αυτό ενδεχομένως οφείλεται στο γεγονός ότι, παρόλο που είναι δημιουργικός και φτιάχνει φάσεις, δεν φτάνει στον αριθμό των κλασικών ευκαιριών που θα έπρεπε να δημιουργεί.

Για παράδειγμα, στον αγώνα με τον Παναιτωλικό, από το 1ο έως το 25ο λεπτό, ο Ολυμπιακός δημιούργησε μόνο μία καθαρή ευκαιρία για γκολ, η οποία ήταν ακριβώς το γκολ που πέτυχε ο Ρόκα. Αντίστοιχα, με την Σπάρτα, η πιο σπουδαία ευκαιρία ήταν αυτή που έχασε ο Ζέλσον.

Εάν μια ομάδα δημιουργεί μόνο μία καθαρή ευκαιρία στο καλύτερό της διάστημα ενός αγώνα, δεν μπορεί να έχει απαιτήσεις ότι θα αξιοποιήσει πλήρως αυτό το καταιγιστικό 25λεπτο. Συνεπώς, ο Ιμανόλ και οι παίκτες του πρέπει να επιμείνουν στη δημιουργία ακόμη πιο ποιοτικών ευκαιριών για να μετατρέψουν την κυριαρχία σε γκολ.

Βελτίωση στα δεύτερα ημίχρονα και ο ρόλος των αλλαγών

Πέρα από τη δημιουργία ποιοτικότερων ευκαιριών, ο Ολυμπιακός χρειάζεται σταδιακά να αυξήσει τα καλά του διαστήματα και στα δεύτερα ημίχρονα των αγώνων του. Η βελτίωση σε αυτόν τον τομέα είναι ένα ακόμα σημείο στο οποίο πρέπει να δοθεί έμφαση.

Στον αγώνα με τον Παναιτωλικό, η ομάδα τα κατάφερε καλύτερα στο δεύτερο μέρος, καθώς από το 70ο έως το 90ο λεπτό πήρε πλήρως τον έλεγχο του αγώνα. Σε αυτό το διάστημα, θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε πετύχει κι άλλα γκολ, πέραν του ενός που διαμόρφωσε το τελικό 2-0.

Με την Σπάρτα, η οποία ήταν φυσικά ένας πιο δυνατός αντίπαλος, ο Ολυμπιακός επέδειξε παρόμοια βελτίωση, αλλά σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Αυτό συνέβη για περίπου 15 λεπτά, από το 63ο λεπτό έως το μοναδικό γκολ που έκρινε τον αγώνα στο 78ο λεπτό.

Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στο δεύτερο ημίχρονο παίζουν μεγάλο ρόλο σε αυτή τη βελτίωση. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ολυμπιακός άρχισε να ανεβάζει την απόδοσή του, όταν στον αγώνα με τον Παναιτωλικό μπήκαν στο 62ο λεπτό οι Ζότα, μεταξύ άλλων παικτών, δίνοντας νέα ώθηση στην ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta