Αγγλικό μέσο χαρακτηρίζει τον Μπάμπη Κωστούλα κορυφαίο νεαρό παίκτη στην Premier League

Ο Μπάμπης Κωστούλας, ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στην Αγγλία, καθώς το γνωστό αθλητικό μέσο FourFourTwo του αφιέρωσε ένα εκτενές άρθρο. Το κείμενο αυτό τον χαρακτηρίζει ως τον κορυφαίο νεαρό παίκτη της Premier League, υπογραμμίζοντας τη φετινή του εξέλιξη και την καθοριστική του συμβολή στην ομάδα της Μπράιτον.

Η αποθέωση από το FourFourTwo

Η αναγνώριση για τον Μπάμπη Κωστούλα τη φετινή σεζόν στην Αγγλία συνεχίζεται αμείωτη, με το FourFourTwo, ένα από τα πιο γνωστά αθλητικά μέσα της Ευρώπης, να προχωρά σε μια ιδιαίτερα τιμητική δημοσίευση. Το άρθρο τιτλοφορείται «Ο Χαράλαμπος Κωστούλας είναι ο καλύτερος νεαρός παίκτης στην Premier League», ενώ προχωρά σε σύγκριση, αναφέροντας χαρακτηριστικά «Ξεχάστε τον Κόμπι Μέινου και τον Λούις Σκέλι».

Αυτή η εκτενής αναφορά έρχεται να προστεθεί στα ήδη αποθεωτικά σχόλια που λαμβάνει ο Έλληνας διεθνής επιθετικός μετά από κάθε αγώνα της Μπράιτον. Το μέσο τονίζει πως η ραγδαία εξέλιξή του τον έχει φέρει στην πρώτη γραμμή, καθιστώντας τον βασική επιλογή στην επίθεση μιας ομάδας της Premier League που βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα.

Ο ρόλος του στην Μπράιτον και το σύστημα Χίρτσελερ

Μέσα στο κείμενο του FourFourTwo, εξηγείται αναλυτικά ο τρόπος με τον οποίο ο 19χρονος Κωστούλας έχει μετατραπεί σε ένα βασικό γρανάζι της μηχανής του προπονητή Φαμπιάν Χίρτσελερ. Ο νεαρός επιθετικός έχει συμμετοχή σε πέντε από τα συνολικά είκοσι τρία γκολ που έχουν σημειώσει οι «Γλάροι» σε επίπεδο πρωταθλήματος, αναδεικνύοντας την επιθετική του συμβολή.

Πέρα από την άμεση συμμετοχή στα γκολ, το άρθρο «φωτίζει» και τις υπόλοιπες σημαντικές ενέργειες που πραγματοποιεί ο «Babistuta» στον αγωνιστικό χώρο. Αναφέρεται ότι ο Κωστούλας βρίσκεται επικεφαλής στην πίεση προς τους αντιπάλους, έχοντας καταγράψει δώδεκα τέτοιες ενέργειες. Αυτό δείχνει όχι μόνο την αποδοχή του αγωνιστικού πλάνου του Χίρτσελερ, αλλά και το γεγονός ότι ο ίδιος αποδεικνύεται σχεδόν ιδανικός επιθετικός για το συγκεκριμένο σύστημα.

Με ύψος 1,85 μέτρα, ο Μπάμπης Κωστούλας διαθέτει το κατάλληλο σωματότυπο για να αποτελέσει το σημείο αναφοράς στη διάταξη 4-2-3-1 που προτιμάται από τον προπονητή της Μπράιτον. Η προσαρμογή του και η αποτελεσματικότητά του σε αυτόν τον ρόλο είναι στοιχεία που αναδεικνύονται ιδιαίτερα από το αγγλικό μέσο.

Η ραγδαία εξέλιξη του 19χρονου Έλληνα

Ο Μπάμπης Κωστούλας, σε ηλικία μόλις 19 ετών, έχει ανταποκριθεί με άνεση στη ραγδαία εξέλιξή του, φτάνοντας να αποτελεί τη βασική επιλογή στην επίθεση μιας ομάδας της Premier League. Η πορεία του, από πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού μέχρι τη σημερινή του θέση στην Μπράιτον, καταδεικνύει την ταχύτητα με την οποία έχει προσαρμοστεί και διακριθεί στο απαιτητικό αγγλικό πρωτάθλημα.

Το FourFourTwo υποστηρίζει ότι καθώς οι «Γλάροι» συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, το ίδιο συμβαίνει και με τον νεαρό Έλληνα επιθετικό. Η ικανότητά του να διαχειρίζεται την πίεση και να αποδίδει σε υψηλό επίπεδο, τον καθιστά έναν από τους πιο ελπιδοφόρους παίκτες στην κατηγορία.

Κορυφαίος ανάμεσα στους νεαρούς της κατηγορίας

Το άρθρο του FourFourTwo καταλήγει με μια ισχυρή δήλωση, υποστηρίζοντας ότι «θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι ο Κωστούλας είναι ο καλύτερος νεαρός παίκτης της κατηγορίας». Μάλιστα, προσθέτει ότι «θα δυσκολευόταν πολύ κανείς να βρει κάποιον που να διαφωνεί με αυτή την άποψη».

Αυτή η εκτίμηση αναδεικνύει όχι μόνο το ταλέντο του Μπάμπη Κωστούλα, αλλά και την επιρροή που έχει ήδη αρχίσει να ασκεί στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Η αναγνώριση από ένα τόσο έγκριτο αθλητικό μέσο υπογραμμίζει την αξία του και την προοπτική του για το μέλλον.

Με πληροφορίες από: Gazzetta