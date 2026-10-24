Ο Ζοσέ Μουρίνιο δηλώνει πως η Ρεάλ Μαδρίτης μαζί του κατακτά τίτλους ενόψει Clasico

Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο Clasico της αγωνιστικής περιόδου έχει ήδη ξεκινήσει, με την Μπαρτσελόνα να ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Camp Nou» την Κυριακή, 25 Οκτωβρίου, στις 22:00. Η αναμέτρηση, που διεξάγεται στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της La Liga, βρίσκει τους Μαδριλένους έξι βαθμούς πίσω από τους «μπλαουγκράνα». Ο Ζοσέ Μουρίνιο, προπονητής της Ρεάλ, έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει του μεγάλου αγώνα, εκφράζοντας την απόλυτη σιγουριά του για την ομάδα του.

Η αντίστροφη μέτρηση για το Clasico

Το «Camp Nou» θα φιλοξενήσει την Κυριακή, 25 Οκτωβρίου, στις 22:00, ένα από τα πιο σημαντικά ντέρμπι του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, το Clasico, στην 10η αγωνιστική της La Liga. Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης σε μια αναμέτρηση που έχει ιδιαίτερη σημασία για την πορεία του πρωταθλήματος.

Οι «μερένγκες» βρίσκονται αυτή τη στιγμή έξι βαθμούς πίσω από τους Καταλανούς και γνωρίζουν ότι μια νίκη στην έδρα του αντιπάλου τους θα είναι καθοριστική. Ένα θετικό αποτέλεσμα θα τους επιτρέψει όχι μόνο να μειώσουν τη διαφορά στην κορυφή της βαθμολογίας, αλλά και να αποκτήσουν μια σημαντική ψυχολογική ώθηση για τη συνέχεια της σεζόν.

Η δήλωση του Ζοσέ Μουρίνιο για τους τίτλους

Ο Ζοσέ Μουρίνιο, εμφανίστηκε ιδιαίτερα σίγουρος για τον εαυτό του και την ομάδα του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε. Ο Πορτογάλος τεχνικός υπογράμμισε πως ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι δεν μπορεί να καθορίζει την αξιολόγηση ενός προπονητή, δίνοντας το στίγμα της φιλοσοφίας του.

«Δεν είναι τεστ για μένα. Η Ρεάλ Μαδρίτης με τον Μουρίνιο κερδίζει τίτλους», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας την πεποίθησή του στις δυνατότητες της ομάδας του υπό την καθοδήγησή του. Παράλληλα, ο Μουρίνιο υπογράμμισε ότι η σπουδαιότητα του Clasico παραμένει αναλλοίωτη, ανεξάρτητα από τα πρόσωπα που βρίσκονται στους δύο πάγκους των μεγάλων αντιπάλων.

Οι διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες

Ο Πορτογάλος τεχνικός προχώρησε σε μια ανάλυση των διαφορών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα. Εξήγησε ότι η Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ αποτελεί ένα σύνολο που δουλεύει μαζί εδώ και αρκετό καιρό, έχοντας αποκτήσει τους απαραίτητους αυτοματισμούς και μια ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα στο παιχνίδι της.

Αντίθετα, η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία διαμόρφωσης του δικού της αγωνιστικού μοντέλου. Ο Ζοσέ Μουρίνιο βρίσκεται στον πάγκο της «Βασίλισσας» μόλις λίγους μήνες, γεγονός που επηρεάζει την προσαρμογή. Όπως εξήγησε, οι ποδοσφαιριστές εξακολουθούν να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις του, την ώρα που και εκείνος συνεχίζει να ανακαλύπτει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ρόστερ που έχει στη διάθεσή του.

Η προσέγγιση στον Ισπανό εξτρέμ και η τακτική

Ο προπονητής της «Βασίλισσας» αναφέρθηκε και στον Ισπανό εξτρέμ της Μπαρτσελόνα, χαρακτηρίζοντάς τον σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται να αλλάξει τη φιλοσοφία ή την τακτική προσέγγιση της ομάδας του προκειμένου να τον αντιμετωπίσει ειδικά. Ο Μουρίνιο τόνισε ότι ο σεβασμός απέναντι στην ποιότητα ενός αντιπάλου δεν σημαίνει ότι πρέπει να εγκαταλείψεις τις δικές σου αρχές και τον τρόπο παιχνιδιού που έχεις επιλέξει.

Τέλος, ο Πορτογάλος τεχνικός απέφυγε να αποκαλύψει τις επιλογές του για την αρχική ενδεκάδα της Ρεάλ Μαδρίτης. Επισήμανε πως η ομάδα έχει αποκτήσει καλύτερο αγωνιστικό ρυθμό το τελευταίο διάστημα, αλλά βρίσκεται ακόμη μακριά από το επίπεδο στο οποίο επιθυμεί να τη φτάσει. Το ερώτημα παραμένει αν ο Βινίσιους Τζούνιορ, ο οποίος ήταν «άφαντος» το τελευταίο διάστημα, θα επιλεγεί για την αρχική ενδεκάδα του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Athletiko