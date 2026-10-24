Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, μίλησε στην ΕΡΤ για το σκάνδαλο που έχει συγκλονίσει το ελληνικό μπάσκετ. Ο κ. Μαυρωτάς τοποθετήθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση, μετά και τις δηλώσεις του Γιάννη Βρούτση, υπογραμμίζοντας ότι είναι προς όφελος όλων τέτοια φαινόμενα να αποκαλύπτονται και να ξεριζώνονται. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αναταράξεις στον χώρο του αθλητισμού, με τις διώξεις να έχουν ήδη εκκινήσει.

Η αφετηρία της υπόθεσης και οι διώξεις

Η διαδικασία για την υπόθεση που απασχολεί το ελληνικό μπάσκετ ξεκίνησε φέτος, με την καταγγελία του Αμαρουσίου. Η συγκεκριμένη καταγγελία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με εξαίρεση τον αθλητικό εισαγγελέα.

Στη συνέχεια, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού απέστειλε την καταγγελία στην ΕΠΑΘΛΑ, από όπου και διαβιβάστηκε στον αθλητικό εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας εκκίνησε την έρευνα, η οποία πήρε νέα τροπή με την παρουσίαση δύο μαρτύρων. Οι μάρτυρες αυτοί παρείχαν όλα τα απαραίτητα στοιχεία στον εισαγγελέα, γεγονός που οδήγησε στην εκκίνηση των διώξεων. Για να ασκηθεί δίωξη στα έξι άτομα, ο εισαγγελέας χρειάστηκε, εκτός από τις καταθέσεις, και αποδεικτικό υλικό, το οποίο, όπως εκτιμάται, βρέθηκε.

Η επέκταση της παθογένειας στις μικρότερες ηλικίες

Ο Γιώργος Μαυρωτάς αναφέρθηκε εκτενώς στην επέκταση της εν λόγω παθογένειας και στις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες. Συγκεκριμένα, τόνισε ότι το πιο κατακριτέο είναι το γεγονός πως αυτή η παθογένεια στον αθλητισμό έφτασε μέχρι τους σχολικούς αγώνες και τα μοριοδοτούμενα αθλήματα, δηλαδή σε παιδικά και εφηβικά πρωταθλήματα.

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού σημείωσε πως η ΓΓΑ δέχεται συχνά κατηγορίες για την αυστηρότητα των ελέγχων που διενεργεί στα αθλήματα που δίνουν μόρια για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι αυτοί οι έλεγχοι γίνονται ακριβώς για αυτόν τον λόγο, ώστε να αντιμετωπιστούν τέτοια φαινόμενα. Ο κ. Μαυρωτάς προειδοποίησε ότι αν η παθογένεια αυτή δεν αντιμετωπιστεί άμεσα, υπάρχει κίνδυνος να διαβρώσει ολόκληρο το σώμα του αθλητισμού.

Ο ρόλος της πολιτείας και του αθλητικού κινήματος

Σχετικά με τις ευθύνες, ο Γιώργος Μαυρωτάς τόνισε ότι ο καθένας θα πρέπει να αναλάβει το μερίδιο που του αναλογεί. Από τη μία πλευρά βρίσκεται το αθλητικό κίνημα, το οποίο διαθέτει το αυτοδιοίκητο, τις Ομοσπονδίες, τις διεθνείς ομοσπονδίες και τους διεθνείς κανονισμούς. Από την άλλη πλευρά, η Πολιτεία έχει έναν ρόλο εποπτείας, χωρίς να μπορεί να επιβάλει, αλλά μπορεί να υποδείξει κατευθύνσεις.

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού επανέλαβε τη θέση του ότι είναι προς όφελος όλων να αποκαλύπτονται και να ξεριζώνονται τέτοια φαινόμενα. Όπως ανέφερε, όταν κάποια πράγματα φτάνουν στις πειθαρχικές επιτροπές, δεν πρέπει να χαϊδεύονται, αλλά να περνάει ένα προληπτικό μήνυμα, ώστε να μην επαναλαμβάνονται παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον.

Ανάγκη για έγκαιρη αντίδραση και προστασία του αθλητισμού

Ο κ. Μαυρωτάς σχολίασε επίσης την πιθανότητα μιας πιο έγκαιρης αντίδρασης από την ΕΟΚ στην τρέχουσα υπόθεση. Ανέφερε ότι η ΕΟΚ θα μπορούσε να είχε διενεργήσει τη δική της έρευνα, ωστόσο οι εξελίξεις την πρόλαβαν. Παράλληλα, έφερε ως παράδειγμα την ΕΠΟ, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει παρόμοιες ενέργειες για την αντιμετώπιση ανάλογων ζητημάτων.

Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού υπογράμμισε τους κινδύνους που ελλοχεύουν αν τέτοια φαινόμενα κουκουλώνονται. Σε μια τέτοια περίπτωση, όπως είπε, θα υπάρξει διάβρωση σε παιδιά και γονείς, οδηγώντας τους να πιστέψουν πως όλα είναι στημένα. Τέλος, ο κ. Μαυρωτάς υπενθύμισε την πραγματική φύση του αθλητισμού, περιγράφοντάς τον ως έναν αγώνα με φαβορί και αουτσάιντερ, ο οποίος έχει πάντα άγνωστη έκβαση, σε αντίθεση με μια παράσταση όπου το τέλος είναι γνωστό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta