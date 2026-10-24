Ο Ολυμπιακός στο κατώφλι ιστορικού ρεκόρ στα clean sheets

Σε εξαιρετικό «φεγγάρι» βρίσκεται ο Ολυμπιακός το τελευταίο διάστημα, παρουσιάζοντας μια εντυπωσιακή αγωνιστική εικόνα σε όλες τις διοργανώσεις. Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν έξι συνεχόμενες νίκες, ενώ το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο είναι ότι στα πέντε τελευταία παιχνίδια τους δεν έχουν δεχθεί κανένα τέρμα. Η ομάδα του Πειραιά έχει πλέον μπροστά της την ευκαιρία να ισοφαρίσει μια σπουδαία επίδοση clean sheets, η οποία χρονολογείται από τη σεζόν 2019/20.

Εξαιρετική φόρμα και σερί νικών

Η νίκη με 1-0 επί της Σπάρτα Πράγας, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, ήταν η έκτη συνεχόμενη για τον Ολυμπιακό σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτό το σερί αποδεικνύει την ανοδική πορεία των Πειραιωτών, οι οποίοι δείχνουν να έχουν βρει τον αγωνιστικό τους ρυθμό.

Η τελευταία φορά που ο Ολυλυμπιακός γνώρισε την ήττα ήταν στο «Γ. Καραϊσκάκης», με σκορ 1-0 από τον ΟΦΗ, στην αναμέτρηση που σηματοδότησε το ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο της ομάδας. Έκτοτε, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν καταγράψει ένα εντυπωσιακό 3/3 τόσο στη Stoiximan Super League όσο και στο Europa League. Συγκεκριμένα, έχουν επικρατήσει του Λεβαδειακού, του Παναθηναϊκού και του Παναιτωλικού στο πρωτάθλημα, ενώ στην Ευρώπη έχουν κερδίσει τη Γιαγκελόνια, τη Μαρσέιγ και την Σπάρτα Πράγας.

Η αμυντική λειτουργία και το σερί των clean sheets

Πέρα από τις συνεχόμενες νίκες, αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι η αμυντική σταθερότητα που έχει επιδείξει ο Ολυμπιακός. Στα πέντε τελευταία παιχνίδια του, οι «ερυθρόλευκοι» δεν έχουν δεχθεί κανένα γκολ, διατηρώντας ανέπαφη την εστία τους. Το τελευταίο τέρμα που δέχθηκε η ομάδα ήταν από τη Γιαγκελόνια στο «Γ. Καραϊσκάκης», στις 16 Σεπτεμβρίου, σε ένα παιχνίδι όπου ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανατρέψει το σκορ και να πάρει τη νίκη.

Ο Βάσκος τεχνικός, Ιμανόλ Αλγουαθίλ, φαίνεται πως έχει εργαστεί εντατικά για τη βελτίωση της αμυντικής λειτουργίας της ομάδας, με τα αποτελέσματα να είναι εμφανή στο γήπεδο. Η ενίσχυση της ανασταλτικής συμπεριφοράς έχει δημιουργήσει ένα σύνολο που δύσκολα παραβιάζεται, κάτι που αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιτυχημένη πορεία του συλλόγου.

Το ιστορικό ρεκόρ που μπορεί να ισοφαρίσει

Η τρέχουσα αμυντική επίδοση δίνει στον Ολυμπιακό την ευκαιρία να ισοφαρίσει ένα σπουδαίο ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου. Στις αρχές της σεζόν 2019/20, με τον Πέδρο Μαρτίνς στον πάγκο, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν καταφέρει να κρατήσουν το «μηδέν» στην εστία τους σε έξι συνεχόμενα παιχνίδια. Αυτό το σερί αποτελούσε την κορυφαία επίδοση με clean sheets για τους Πειραιώτες τα τελευταία χρόνια.

Εκείνη τη σεζόν, η ομάδα είχε διατηρήσει ανέπαφη την εστία της δύο φορές απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν και άλλες δύο φορές απέναντι στην Μπασακσεχίρ, στο πλαίσιο των προκριματικών του Champions League. Επιπλέον, είχε κρατήσει το μηδέν κόντρα στην Κράσνονταρ στα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, καθώς και απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Οι επόμενες αναμετρήσεις και η ευκαιρία για νέα επίδοση

Ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει το εν λόγω ρεκόρ στο Κυριακάτικο παιχνίδι (25/10, 16:00) απέναντι στην Καλαμάτα. Εάν οι «ερυθρόλευκοι» καταφέρουν να μην δεχθούν γκολ σε αυτή την αναμέτρηση, τότε θα έχουν φτάσει τα έξι συνεχόμενα clean sheets, ισοφαρίζοντας την επίδοση του 2019/20.

Ωστόσο, η πρόκληση δεν σταματά εκεί. Εάν ο Ολυμπιακός κρατήσει το μηδέν απέναντι στην ομάδα της Μεσσηνίας, τότε τρεις ημέρες αργότερα, στις 28 Οκτωβρίου, θα έχει την ευκαιρία να καταρρίψει το ρεκόρ. Αυτό θα συμβεί στην αναμέτρηση με τη Μαρκό, την οποία αντιμετωπίζει για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα του Πειραιά στοχεύει σε μια νέα ιστορική επίδοση, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση.

Με πληροφορίες από: Athletiko