Ο ΠΑΟΚ στο Ηράκλειο ενόψει μιας κομβικής τριάδας αγώνων

Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Κυριακής κόντρα στον ΟΦΗ, η οποία θα διεξαχθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο. Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι εισέρχεται σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο, με την αναμέτρηση στην Κρήτη να σηματοδοτεί την έναρξη μιας κομβικής τριάδας αγώνων σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Το απόγευμα, η αποστολή του Δικεφάλου αναχωρεί με πτήση τσάρτερ για το Ηράκλειο.

Η αρχή της απαιτητικής τριάδας

Μετά από μια πρωινή προπόνηση στο γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία του για τον αγώνα της Κυριακής. Η αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο αποτελεί την πρώτη δοκιμασία σε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει συνολικά τρία παιχνίδια, τα οποία θεωρούνται κομβικά για την πορεία της ομάδας.

Η αποστολή του Δικεφάλου, υπό την καθοδήγηση του Αλέσιο Λίσι, αναχωρεί το απόγευμα της Παρασκευής με πτήση τσάρτερ με προορισμό το Ηράκλειο. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ γνωρίζει ήδη ότι δεν θα έχει στη διάθεσή του δύο σημαντικούς ποδοσφαιριστές για την αναμέτρηση στην Κρήτη, γεγονός που προσθέτει έναν επιπλέον βαθμό δυσκολίας στην αρχή αυτής της απαιτητικής σειράς αγώνων.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μάχης στην Κρήτη, η ομάδα του ΠΑΟΚ θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, την Τετάρτη, θα υποδεχθεί στην Τούμπα την ΑΕΚ, σε ένα παιχνίδι που χαρακτηρίζεται ως νοκ-άουτ και κομβικό για τον θεσμό του Κυπέλλου. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση αναμένεται να είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς θα καθορίσει την πορεία του Δικεφάλου στον θεσμό.

Η τριάδα των συνεχόμενων αγώνων θα ολοκληρωθεί και πάλι εντός έδρας, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Αυτή η αναμέτρηση θα διεξαχθεί επίσης στην Τούμπα, αυτή τη φορά για το πρωτάθλημα. Το απαιτητικό αυτό πρόγραμμα δεν αφήνει περιθώρια για ανάσες, καθώς οι αγώνες διαδέχονται ο ένας τον άλλον σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Απουσίες και ιατρικό δελτίο

Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο της ομάδας, ο Δημήτρης Πέλκας παραμένει εκτός από το παιχνίδι με τον ΟΦΗ. Ο ποδοσφαιριστής θα καταβάλει προσπάθειες να προλάβει το ντέρμπι της Τετάρτης κόντρα στην ΑΕΚ. Η επιστροφή του θεωρείται σημαντική ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων που ακολουθούν.

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και για τον Τομ Λουσέ. Ο Γάλλος μένει επίσης εκτός από την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, ενώ οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι πιθανότητες να αγωνιστεί στο ντέρμπι της Τετάρτης είναι μικρότερες σε σχέση με τον Πέλκα. Μάλιστα, δεν αποκλείεται ο Λουσέ να είναι αμφίβολος και για το παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό στο τεχνικό επιτελείο.

Κομβική διαχείριση ρόστερ

Η συγκεκριμένη τριάδα αγώνων έχει χαρακτηριστεί ως κομβική για την περαιτέρω πορεία της ομάδας στη σεζόν. Ο προπονητής Αλέσιο Λίσι καλείται να προβεί στην καλύτερη δυνατή διαχείριση του διαθέσιμου ρόστερ, λαμβάνοντας υπόψη τις απουσίες και την ανάγκη για αποτελέσματα. Η διαχείριση αυτή ξεκινά από την αναζήτηση ενός θετικού αποτελέσματος στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Στόχος είναι η ομάδα να μεταβεί στα δύο διαδοχικά παιχνίδια της Τούμπας με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία και τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Για να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα, είναι δεδομένο ότι απαιτείται βελτίωση στην απόδοση σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Αυτή η βελτίωση θα πρέπει να ξεκινήσει από την απαιτητική αναμέτρηση με τον ΟΦΗ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta