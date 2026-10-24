Η απουσία Μάγερ φέρνει αλλαγές στην ενδεκάδα της ΑΕΚ ενόψει Παναιτωλικού

Η ΑΕΚ επιστρέφει στην αγωνιστική δράση της Stoiximan Super League, υποδεχόμενη τον Παναιτωλικό το Σάββατο στις 20:00 στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η αναμέτρηση αυτή βρίσκει την «Ένωση» μπροστά σε σημαντικές προκλήσεις, καθώς προέρχεται από δύο ήττες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και καλείται να διαχειριστεί την απουσία του Λόβρο Μάγερ, ενός εκ των βασικών της παικτών. Ο προπονητής Μάρκο Νίκολιτς αναζητά λύσεις για την αναδιάταξη της ενδεκάδας του, με στόχο τη διατήρηση της ομάδας σε τροχιά πρωταθλητισμού.

Η επιστροφή από την Αγγλία και η ευρωπαϊκή πορεία

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στην Αγγλία, όπου αντιμετώπισε τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και τη Μάντσεστερ Σίτι. Από τις αναμετρήσεις αυτές, η «Ένωση» επέστρεψε με δύο ήττες, έχοντας δεχθεί συνολικά οκτώ γκολ, ενώ κατάφερε να σημειώσει μόλις δύο.

Τα αποτελέσματα αυτά δεν άφησαν ικανοποιημένο τον Μάρκο Νίκολιτς και το τεχνικό του επιτελείο, όπως προκύπτει από τις εμφανίσεις της ομάδας σε Λονδίνο και Μάντσεστερ. Η συγκομιδή των βαθμών οδήγησε την ΑΕΚ εκτός της 24άδας της βαθμολογίας του Champions League.

Προτεραιότητα η Stoiximan Super League

Παρά την ευρωπαϊκή απογοήτευση, η ΑΕΚ στρέφει πλέον την προσοχή της στις εγχώριες διοργανώσεις, με κύριο μέλημα την ελληνική Stoiximan Super League. Για την ομάδα, η εξασφάλιση των νικών στο πρωτάθλημα αποτελεί το μείζον, προκειμένου να διατηρηθεί σε κοντινή απόσταση και σε επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας.

Η «Ένωση» έχει μπροστά της μια κρίσιμη αναμέτρηση, υποδεχόμενη τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο, στις 20:00.

Το εντυπωσιακό σερί στην έδρα της ΑΕΚ

Η Νέα Φιλαδέλφεια αποτελεί φέτος ένα αληθινό φρούριο για την ΑΕΚ. Μέχρι σήμερα, η ομάδα μετράει έξι νίκες σε ισάριθμους αγώνες στην έδρα της, διατηρώντας ένα εντυπωσιακό ρεκόρ τερμάτων 25-1.

Από την άλλη πλευρά, ο αντίπαλος της ΑΕΚ, ο Παναιτωλικός, έρχεται στην αναμέτρηση με ένα αρνητικό σερί τεσσάρων συνεχόμενων ηττών. Αυτό το σερί ακολουθεί ένα δυνατό ξεκίνημα της ομάδας του Αγρινίου στο πρωτάθλημα, όπου είχε καταφέρει να σημειώσει τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Η απουσία του Λόβρο Μάγερ και οι επιπτώσεις

Για πρώτη φορά φέτος, σε αγώνα πρωταθλήματος και όχι Κυπέλλου, ο Μάρκο Νίκολιτς θα κληθεί να παρατάξει την ομάδα του χωρίς τον Λόβρο Μάγερ. Ο Κροάτης μέσος θεωρείται ο ηγέτης και ο σταθερά καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Η απουσία του Μάγερ δημιουργεί ένα σημαντικό κενό στη δεξιά πλευρά της μεσοεπιθετικής γραμμής. Ο προπονητής καλείται να βρει νέες λύσεις για τον τρόπο ανάπτυξης της ομάδας, καθώς ο Μάγερ αποτελεί βασικό πυλώνα στην οργάνωση του παιχνιδιού.

Ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ ως πιθανή λύση

Το πρώτο φαβορί για να καλύψει το κενό στη δεξιά πλευρά είναι ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ. Ο Ουκρανός ποδοσφαιριστής είναι διαφορετικού τύπου παίκτης σε σχέση με τον Μάγερ, ωστόσο η δεξιά πλευρά αποτελεί τη φυσική του θέση.

Ο Ζούμπκοφ δεν έχει καταφέρει να προσαρμοστεί πλήρως και να προσφέρει την αναμενόμενη ουσία στις εμφανίσεις του μέχρι στιγμής αυτή τη σεζόν. Έχει καταγράψει δέκα συμμετοχές, με συνολικό χρόνο παιχνιδιού περίπου 280 λεπτά. Στατιστικά, μετράει μόλις ένα γκολ και μία ασίστ, τα οποία προήλθαν αμφότερα από την ευρεία νίκη με 8-1 επί του Πανσερραϊκού για το Κύπελλο. Ο παίκτης αναζητά τρόπους να βρει τον εαυτό του και να προσφέρει περισσότερους «αριθμούς» στην ομάδα.

Πιθανές αλλαγές στο μεσοεπιθετικό σχήμα

Εφόσον ο Ζούμπκοφ αναλάβει τη δεξιά πτέρυγα, η απουσία του Μάγερ θα απαιτήσει την εύρεση άλλων παικτών για την οργάνωση του μεσοεπιθετικού παιχνιδιού. Ο Μάρκο Νίκολιτς εξετάζει διάφορες επιλογές για το κέντρο της μεσαίας γραμμής.

Δεν αποκλείεται να δούμε στα χαφ παίκτες όπως ο Κάιρινεν και ο Βιτάλις, οι οποίοι μπορούν να συνεισφέρουν στην οργάνωση και τη δημιουργία φάσεων. Παράλληλα, για την αριστερή πτέρυγα της επίθεσης, ο Κοϊτά φαντάζει ως το επικρατέστερο φαβορί για να ξεκινήσει βασικός στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό.

Με πληροφορίες από: Athletiko