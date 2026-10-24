Η Έβα Ολίδ φέρνει χαμόγελα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, την ώρα που το ανδρικό τμήμα αναζητά σταθερότητα

Χαμόγελα και αισιοδοξία επικρατούν στο Μάντσεστερ, όχι όμως για το ανδρικό τμήμα της Γιουνάιτεντ, αλλά για τη γυναικεία ομάδα των «Κόκκινων Διαβόλων». Η Ισπανίδα προπονήτρια Έβα Ολίδ έχει καταφέρει μέσα σε λιγότερο από τρεις μήνες να οδηγήσει την ομάδα σε έξι συνεχόμενες νίκες σε όλες τις διοργανώσεις, δίνοντας ένα σαφές δείγμα αγωνιστικής ταυτότητας και αυτοπεποίθησης. Η επιτυχία αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την εικόνα του ανδρικού τμήματος, το οποίο παραμένει σε αναζήτηση σταθερότητας.

Η άνοδος της γυναικείας ομάδας υπό την Έβα Ολίδ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ανακοίνωσε την πρόσληψη της Έβα Ολίδ στις 5 Αυγούστου 2026, δίνοντας στην Ισπανίδα τεχνικό το χρίσμα της διαδόχου του Μαρκ Σκίνερ. Η επιλογή αυτή, λιγότερο από τρεις μήνες αργότερα, αρχίζει να δικαιώνει πλήρως τις προσδοκίες των ανθρώπων του συλλόγου, καθώς η ομάδα έχει μεταμορφωθεί αγωνιστικά.

Υπό την καθοδήγηση της Ολίδ, η γυναικεία ομάδα έχει πετύχει ένα εντυπωσιακό σερί έξι διαδοχικών νικών σε όλες τις διοργανώσεις. Η ομάδα δείχνει να βρίσκει τον ρυθμό της, αποκτά αυτοπεποίθηση και έχει αναπτύξει μια ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα, έχοντας σημειώσει συνολικά 28 γκολ σε αυτό το διάστημα. Η εικόνα αυτή είναι εντελώς διαφορετική από αυτή που παρουσιάζει το ανδρικό τμήμα.

Η εντυπωσιακή νίκη επί της Λίβερπουλ

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της δυναμικής που έχει αναπτύξει η ομάδα της Έβα Ολίδ ήταν η αναμέτρηση στις 21 Οκτωβρίου, όπου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε της Λίβερπουλ με σκορ 5-3 για το League Cup. Αυτή η νίκη αποτέλεσε την έκτη συνεχόμενη επιτυχία για τη γυναικεία ομάδα, επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία.

Στον συγκεκριμένο αγώνα, η προπονήτρια προχώρησε σε επτά αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη αναμέτρηση, χωρίς ωστόσο η ομάδα της να χάσει καθόλου την επιθετική της ορμή. Η αποτελεσματικότητα και η σημαντική συνεισφορά παικτριών που δεν βρίσκονται πάντα στην αρχική ενδεκάδα υποδηλώνουν ότι κάτι πολύ θετικό αρχίζει να λειτουργεί εντός της ομάδας, κάτι που δεν παρατηρείται στο ανδρικό τμήμα.

Η διαρκής αναζήτηση σταθερότητας στο ανδρικό τμήμα

Ενώ η γυναικεία ομάδα πανηγυρίζει τις επιτυχίες της, το ανδρικό τμήμα των «Κόκκινων Διαβόλων» συνεχίζει να ταλαιπωρεί τους φίλους του και να αναζητά επίμονα τη σταθερότητα που θα το επαναφέρει στην ελίτ του ποδοσφαίρου. Η αναζήτηση του κατάλληλου προπονητή που θα μπορέσει να επαναφέρει την ομάδα σε τροχιά επιτυχιών έχει μετατραπεί σε μια ιστορία δίχως τέλος.

Από την αποχώρηση του θρυλικού Σερ Άλεξ Φέργκιουσον το 2013, κανείς από τους διαδόχους του δεν κατάφερε να προσφέρει σε βάθος χρόνου στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τη συνέπεια και την αγωνιστική σταθερότητα που απαιτείται για να πρωταγωνιστήσει. Η ομάδα παραμένει σε μια περίοδο αστάθειας, η οποία έχει δημιουργήσει απογοήτευση στις τάξεις των φιλάθλων.

Η viral πρόκληση του Φρανκ Άιλετ

Η αγωνιστική αστάθεια της ανδρικής ομάδας έχει εμπνεύσει ακόμη και διαδικτυακές προκλήσεις. Ο Φρανκ Άιλετ, ένας διάσημος φίλαθλος των «Κόκκινων Διαβόλων», γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «The United Strand», έχει μετατρέψει την κατάσταση σε ένα από τα πιο επιτυχημένα ποδοσφαιρικά challenges του διαδικτύου.

Η υπόσχεσή του ήταν απλή: δεν θα κουρευτεί μέχρι η Γιουνάιτεντ να πετύχει πέντε διαδοχικές νίκες. Μια ιδέα που τον Οκτώβριο του 2024 έμοιαζε με ένα αστείο που θα κρατούσε λίγους μήνες. Ωστόσο, δύο χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 2026, τα μαλλιά του έχουν μεγαλώσει υπερβολικά, τα βίντεό του συνεχίζουν να γίνονται viral, και ο κουρέας του εξακολουθεί να περιμένει, καθώς η ανδρική ομάδα δεν έχει καταφέρει να εκπληρώσει την προϋπόθεση.

Με πληροφορίες από: Athletiko