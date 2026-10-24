Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναιτωλικό στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League. Οι «κιτρινόμαυροι» επιστρέφουν στην Ελλάδα και την πραγματικότητα του πρωταθλήματος, μετά από μία εβδομάδα παραμονής στην Αγγλία. Η αναμέτρηση αυτή είναι σημαντική για την ομάδα, καθώς επιδιώκει να αποκτήσει και πάλι ψυχολογία και να μην απομακρυνθεί περισσότερο από την κορυφή της βαθμολογίας.

Οι πρόσφατες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της ΑΕΚ

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς δεν κατάφερε να πάρει τα επιθυμητά αποτελέσματα στις πρόσφατες ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Η ομάδα γνώρισε δύο ήττες, με σκορ 3-1 και 5-1, απέναντι σε Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι αντίστοιχα.

Παρά τις ήττες αυτές, η ΑΕΚ έδειξε καλό πρόσωπο για αρκετά διαστήματα και στα δύο παιχνίδια. Ωστόσο, η υπόθεση της πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης έχει γίνει πλέον πιο δύσκολη για την ομάδα.

Η επιστροφή στις εγχώριες υποχρεώσεις

Έως την επόμενη ευρωπαϊκή αναμέτρηση, όλο το ενδιαφέρον της ΑΕΚ στρέφεται στις εγχώριες υποχρεώσεις της. Η ομάδα βρίσκεται στο -4 από την κορυφή του πρωταθλήματος, έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο, και δεν επιθυμεί να χάσει περαιτέρω έδαφος.

Οι «κιτρινόμαυροι» αποτελούν τη μοναδική ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα που δεν έχει ηττηθεί έως τώρα. Θα προσπαθήσουν να ελέγξουν την αναμέτρηση απέναντι στον Παναιτωλικό, επιδιώκοντας να διατηρήσουν το αήττητο σερί τους.

Η κατάσταση του Παναιτωλικού

Από την πλευρά του, ο Παναιτωλικός αναζητά μία αντίδραση στο παιχνίδι αυτό. Τα «καναρίνια» προέρχονται από μία σειρά τεσσάρων συνεχόμενων ηττών στο πρωτάθλημα.

Στις πρόσφατες αναμετρήσεις τους, ο Παναιτωλικός αντιμετώπισε δυνατούς αντιπάλους όπως ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Σε αυτά τα παιχνίδια, η ομάδα σκόραρε μόλις μία φορά, γεγονός που ενδεχομένως να οδηγήσει τους παίκτες του να γίνουν πιο επιθετικοί απέναντι στην ΑΕΚ.

Οι επόμενες προκλήσεις για την ΑΕΚ

Μετά την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, η ΑΕΚ έχει μπροστά της ένα άκρως απαιτητικό πρόγραμμα. Στις 28 Οκτωβρίου, ακολουθεί το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας, μία αναμέτρηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Επιπλέον, οι «κιτρινόμαυροι» θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τη Ρεάλ Μαδρίτης εντός έδρας στις 4 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων. Μετά από αυτό, ακολουθεί το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ολοκληρώνοντας μία εβδομάδα με σημαντικές αναμετρήσεις.

Προγνωστικά και επιλογές στοιχηματισμού

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες αποδόσεις, η ΑΕΚ θεωρείται το φαβορί για τη νίκη στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό. Το αμφίσκορο, δηλαδή το ενδεχόμενο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες, βρίσκεται σε απόδοση 2.30 στη Novibet.

Επίσης, η επιλογή για Under 3.5 Γκολ δίνεται σε απόδοση 1.73 στην ίδια στοιχηματική εταιρεία. Οι παίκτες έχουν στη διάθεσή τους πάνω από 800 αγορές για κάθε αγώνα, συμπεριλαμβανομένων combo bets, ειδικών στοιχημάτων για τον τρόπο επίτευξης των γκολ, ενισχυμένων αποδόσεων, καθώς και στατιστικών αγορών όπως κάρτες, κόρνερ και πέναλτι.

Υπενθυμίζεται ότι οι αποδόσεις ενδέχεται να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή. Ισχύει η προειδοποίηση για τον κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας, με αρμόδιο ρυθμιστή την ΕΕΕΠ και γραμμή συμβουλευτικής το 1114. Αφορά άτομα άνω των 21 ετών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta