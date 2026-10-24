Ρατσιστικές επιθέσεις δέχθηκε ο Μάικ Μενιάν μετά την αποβολή του από τον Φωτιά

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ιταλία η συμπεριφορά χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης απέναντι στον Μάικ Μενιάν. Ο τερματοφύλακας της Μίλαν δέχθηκε υβριστικά και ρατσιστικά μηνύματα μετά την ήττα της ομάδας του με 3-0 από την Μπόρνμουθ στην Αγγλία, σε αναμέτρηση για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η αποβολή του Μενιάν από τον Έλληνα διαιτητή Βασίλη Φωτιά στάθηκε η αφορμή για την επίθεση που δέχθηκε στα social media, με τη Μίλαν να παρεμβαίνει άμεσα καταδικάζοντας τις συγκεκριμένες συμπεριφορές και εκφράζοντας την απόλυτη στήριξή της στον Γάλλο γκολκίπερ.

Η αναμέτρηση και η αποβολή του Μενιάν

Η αναμέτρηση στην Αγγλία βρήκε τη Μίλαν να ηττάται με 3-0 από την Μπόρνμουθ, στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Europa League. Ο Γάλλος τερματοφύλακας, Μάικ Μενιάν, πρωταγωνίστησε αρνητικά για την ομάδα του σε αυτό τον αγώνα, καθώς αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Το περιστατικό που οδήγησε στην αποβολή του συνέβη στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης κόρνερ, ο Μενιάν έσπρωξε με το χέρι του το πρόσωπο του Τάιλερ Άνταμς. Ο Έλληνας διαιτητής της αναμέτρησης, Βασίλης Φωτιάς, αντέδρασε άμεσα, αποβάλλοντας τον Μενιάν και υποδεικνύοντας πέναλτι υπέρ της Μπόρνμουθ.

Οι συνέπειες στον αγωνιστικό χώρο

Η αποβολή του Μενιάν είχε άμεσες και καθοριστικές συνέπειες για την εξέλιξη του αγώνα. Η Μπόρνμουθ εκμεταλλεύτηκε την αριθμητική της υπεροχή, καθώς και την ευκαιρία του πέναλτι που κέρδισε από την ενέργεια του Γάλλου τερματοφύλακα.

Από την άσπρη βούλα, ο Μάρκους Ταβερνίερ διαμόρφωσε το 2-0 υπέρ της αγγλικής ομάδας. Στη συνέχεια, ο Αμίν Αντλί σημείωσε το τρίτο τέρμα, γράφοντας το τελικό 3-0, ολοκληρώνοντας έτσι την ήττα της Μίλαν.

Ρατσιστικές επιθέσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ωστόσο, όσα ακολούθησαν εκτός αγωνιστικού χώρου προκάλεσαν ακόμη μεγαλύτερη αναστάτωση και έντονες αντιδράσεις στην Ιταλία. Ο Μάικ Μενιάν έγινε αποδέκτης υβριστικών και ρατσιστικών μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μετά την αποβολή του και την ήττα της ομάδας του.

Η Μίλαν παρενέβη άμεσα και αποφασιστικά, εκδίδοντας επίσημη ανακοίνωση. Μέσω αυτής, οι «ροσονέρι» καταδίκασαν απερίφραστα τις συγκεκριμένες συμπεριφορές, εκφράζοντας την απόλυτη στήριξή τους στον Γάλλο γκολκίπερ. Η ανακοίνωση υπογράμμισε επίσης πως ο ρατσισμός και οι διακρίσεις δεν έχουν καμία θέση στο ποδόσφαιρο, είτε εντός είτε εκτός γηπέδων.

Η θέση του τερματοφύλακα και προηγούμενο περιστατικό

Από την πλευρά του, ο Μάικ Μενιάν θέλησε να δώσει τις δικές του εξηγήσεις για την αποβολή του. Υποστήριξε πως η κίνησή του, κατά την οποία έσπρωξε τον Τάιλερ Άνταμς, δεν ήταν σκόπιμη. Ανέφερε ότι απλώς προσπάθησε να δημιουργήσει χώρο μέσα στην περιοχή του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του κόρνερ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Γάλλος τερματοφύλακας βιώνει ρατσιστική συμπεριφορά. Τον Ιανουάριο του 2024, είχε αποχωρήσει προσωρινά από τον αγωνιστικό χώρο σε αναμέτρηση με την Ουντινέζε, εξαιτίας ρατσιστικών επιθέσεων που είχαν προέλθει από την εξέδρα των οπαδών της αντίπαλης ομάδας.

Με πληροφορίες από: Athletiko