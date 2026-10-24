Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Σπάρτα Πράγας με 1-0, αλλά οι αριθμοί δείχνουν πολλά περισσότερα

Ο Ολυμπιακός κατέκτησε μια σημαντική νίκη επί της Σπάρτα Πράγας με σκορ 1-0, στο πλαίσιο της League Phase του Europa League, με τον Γκονζάλες να σημειώνει το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης. Αυτό το αποτέλεσμα οδήγησε τους «ερυθρόλευκους» σε ένα εντυπωσιακό 3/3 στη διοργάνωση. Ωστόσο, το τελικό σκορ δεν αποτυπώνει πλήρως όσα συνέβησαν στο Καραϊσκάκη, μια παρατήρηση που έχει κάνει και ο προπονητής Ιμανόλ Αλγκουαθίλ.

Η στατιστική ακτινογραφία της αναμέτρησης

Η στατιστική ανάλυση της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Σπάρτα στο Καραϊσκάκη αποτυπώνει την ξεκάθαρη υπεροχή των Πειραιωτών. Οι αριθμοί αποκαλύπτουν μια ομάδα που είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού και δημιούργησε σημαντικές προϋποθέσεις για να πετύχει περισσότερα γκολ. Παράλληλα, όμως, έδωσε και τη δυνατότητα στον αντίπαλό της να εμφανιστεί σε επικίνδυνες ζώνες, κυρίως μετά το προβάδισμα που πήρε.

Η στατιστική υπηρεσία κατέγραψε σαφή υπεροχή των γηπεδούχων σε βασικούς τομείς, όπως η κατοχή της μπάλας, οι τελικές προσπάθειες, τα κόρνερ και τα αναμενόμενα γκολ (xG). Η εικόνα του αγώνα, λοιπόν, παρουσιάζει δύο όψεις: από τη μία, ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την ικανότητά του να επιβάλει τον ρυθμό του και να παράγει επιθετικό παιχνίδι, ενώ από την άλλη, δεν κατάφερε να μετατρέψει αυτή την ανωτερότητα σε ένα πιο άνετο σκορ.

Κατοχή μπάλας και τελικές προσπάθειες

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την αναμέτρηση έχοντας το 60% της κατοχής της μπάλας, αφήνοντας στη Σπάρτα το υπόλοιπο 40%. Αυτή η διαφορά δεν περιορίστηκε μόνο στον χρόνο που οι δύο ομάδες είχαν την μπάλα στα πόδια τους. Οι «ερυθρόλευκοι» επιχείρησαν συνολικά 23 τελικές προσπάθειες, έναντι 14 των Τσέχων, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι έφτασαν πολύ συχνότερα σε θέση εκτέλεσης.

Η κυριαρχία του Ολυμπιακού στην ανάπτυξη του παιχνιδιού και τη δημιουργία ευκαιριών ήταν εμφανής καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Οι παίκτες του Αλγκουαθίλ κατάφεραν να φέρουν την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή με συχνότητα, δημιουργώντας προϋποθέσεις για γκολ, παρόλο που το τελικό αποτέλεσμα δεν αντικατοπτρίζει αυτή την επιθετική παραγωγή.

Τα αναμενόμενα γκολ (xG) και η ποιότητα των ευκαιριών

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της στατιστικής ανάλυσης βρίσκεται στα αναμενόμενα γκολ, γνωστά ως xG. Ο Ολυμπιακός συγκέντρωσε περίπου 2,16 xG, ενώ η αντίστοιχη επίδοση της Σπάρτα περιορίστηκε στο 0,67 xG. Αυτό σημαίνει ότι, με βάση την ποιότητα και την ποσότητα των ευκαιριών που δημιούργησαν οι γηπεδούχοι, θα μπορούσαν να είχαν σημειώσει περισσότερα από ένα γκολ.

Το xG δεν αποτελεί πρόβλεψη του τελικού σκορ, αλλά αποτυπώνει την πιθανότητα να καταλήξουν γκολ οι τελικές προσπάθειες, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά τους. Η υψηλή τιμή xG για τον Ολυμπιακό υποδηλώνει ότι οι ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν ήταν υψηλής ποιότητας, κάτι που ενισχύει την εικόνα της επιθετικής υπεροχής των Πειραιωτών.

Αναγκαία βελτίωση στην τελική εκτέλεση

Παρά την ξεκάθαρη υπεροχή του Ολυμπιακού στις συνολικές τελικές προσπάθειες, υπάρχει μια λεπτομέρεια που χρήζει προσοχής: από τις 23 τελικές των «ερυθρόλευκων», μόλις τρεις κατευθύνθηκαν στην εστία. Αντίθετα, έντεκα προσπάθειες έφυγαν εκτός στόχου και εννέα σταμάτησαν σε σώματα αμυνομένων της Σπάρτα. Συγκριτικά, η Σπάρτα είχε μία τελική στην εστία, έξι εκτός στόχου και επτά μπλοκαρισμένες.

Αυτό το στοιχείο υπογραμμίζει ότι, παρά την πληθώρα των ευκαιριών, η ακρίβεια στην τελική εκτέλεση είναι ένας τομέας στον οποίο ο Ολυμπιακός καλείται να βελτιωθεί. Η αδυναμία να μετατραπεί η επιθετική παραγωγή σε περισσότερα γκολ αποτελεί ένα σημείο που ο προπονητής Αλγκουαθίλ θα πρέπει να εξετάσει.

Επιθετική πίεση και παρουσία στην αντίπαλη περιοχή

Η επιθετική πίεση που άσκησε ο Ολυμπιακός ήταν εμφανής και στον αριθμό των κόρνερ που κέρδισε, φτάνοντας τα 14, όταν η Σπάρτα εκτέλεσε μόλις τρία. Επιπλέον, οι γηπεδούχοι είχαν 20 τελικές προσπάθειες μέσα από την αντίπαλη περιοχή, έναντι εννέα των φιλοξενούμενων.

Οι επαφές των παικτών του Ολυμπιακού στο κουτί της Σπάρτα ήταν επίσης αυξημένες, επιβεβαιώνοντας την συνεχή τους παρουσία και την προσπάθεια να δημιουργήσουν κίνδυνο κοντά στην εστία του αντιπάλου. Αυτά τα στοιχεία ενισχύουν την εικόνα της κυριαρχίας του Ολυμπιακού στον αγωνιστικό χώρο, παρόλο που το τελικό 1-0 δεν αντικατοπτρίζει πλήρως την έκταση αυτής της υπεροχής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta