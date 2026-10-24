Ο υφυπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, τοποθετήθηκε για το σκάνδαλο των στημένων παιχνιδιών στο ελληνικό μπάσκετ, το οποίο έχει επηρεάσει τον αθλητισμό. Ο κ. Βρούτσης υπογράμμισε ότι, παρότι ο ελληνικός αθλητισμός «ανθίζει», τα πρόσφατα γεγονότα τον «δηλητηριάζουν» και δημιουργούν μια πληγή. Δήλωσε ότι το Υπουργείο Αθλητισμού οφείλει να κλείσει αυτή την πληγή, ενώ αναφέρθηκε στις κινήσεις της Πολιτείας που οδήγησαν σε συλλήψεις, συμπεριλαμβανομένης της προφυλάκισης του Πέτρου Παπαπέτρου μετά την απολογία του.

Η δήλωση του υφυπουργού για τον ελληνικό αθλητισμό

Σε εκπομπή της ΕΡΤ, ο Γιάννης Βρούτσης έδωσε απαντήσεις σχετικά με τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ. Τόνισε την ύπαρξη μιας δικαστικής διαδικασίας με βαριές κατηγορίες, επισημαίνοντας παράλληλα το τεκμήριο της αθωότητας όσον αφορά το δικαστικό κομμάτι. Ωστόσο, ο υφυπουργός στάθηκε και στο δεύτερο μέρος της κατάστασης, αναφέροντας ότι ο ελληνικός αθλητισμός, ο οποίος «ανθίζει» σε όλα τα επίπεδα, ειδικά με τα παιδιά, δέχεται πλήγμα από αυτά τα γεγονότα.

Ο κ. Βρούτσης υπογράμμισε ότι τα τεκταινόμενα στον χώρο του μπάσκετ «δηλητηριάζουν» τον αθλητισμό και δημιουργούν μια «πληγή». Ως Υπουργείο Αθλητισμού, ανέφερε, έχουν την υποχρέωση να κλείσουν αυτή την πληγή. Ο υφυπουργός τόνισε ότι υπάρχει μια θεσμική ομπρέλα, το Υπουργείο Αθλητισμού και η Πολιτεία, που παρακολουθεί και δρα σε αυτές τις εξελίξεις.

Οι άμεσες κινήσεις της πολιτείας μετά τις καταγγελίες

Αναφερόμενος στα αντανακλαστικά της Πολιτείας, ο Γιάννης Βρούτσης δήλωσε ότι αυτά ήταν «ακέραια». Εξήγησε ότι όταν το Υπουργείο έλαβε τις καταγγελίες, τον Απρίλιο του 2026, αντέδρασε άμεσα. Οι καταγγελίες έφυγαν ακαριαία από το γραφείο του υφυπουργού και στάλθηκαν στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (ΕΕΑ) και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ). Και οι δύο αυτές αρχές, σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, έκαναν τη δουλειά τους.

Ο υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο Αθλητισμού δεν έχει εισαγγελικό ρόλο, αλλά λειτουργεί βάσει στοιχείων. Μόλις τα στοιχεία αυτά περιήλθαν στην κατοχή του Υπουργείου, υπήρξε άμεση αντίδραση. Συγκεκριμένα, η ΕΠΑΘΛΑ έστειλε αμέσως τις καταγγελίες στον εισαγγελέα, γεγονός που, όπως δήλωσε ο κ. Βρούτσης, αποτελεί απόδειξη των αντανακλαστικών της Πολιτείας και οδήγησε στις σημερινές εξελίξεις.

Ο ρόλος της ΕΕΑ και η υπόθεση του κυρίου Λιόλιου

Ο κ. Βρούτσης αναφέρθηκε εκτενώς στον ρόλο της ΕΕΑ, τονίζοντας ότι η Επιτροπή, παρά το γεγονός ότι έχει δεχθεί μηνύσεις από τον κύριο Λιόλιο και έχει υπάρξει στόχος «τοξικών δημοσιευμάτων», αντέδρασε αποφασιστικά. Η ΕΕΑ εξέδωσε πόρισμα, επέβαλε πρόστιμο στην ομάδα του Προμηθέα και καταδίκασε τον κύριο Λιόλιο. Αυτές οι ενέργειες, διευκρίνισε ο υφυπουργός, είναι εκτός δικογραφίας και αφορούν ζητήματα που έχουν ήδη βγει στη δημοσιότητα.

Μεταξύ των γνωστών στοιχείων που αναφέρθηκαν, είναι ότι ο κύριος Λιόλιος θεωρείται ο πραγματικός ιδιοκτήτης του Προμηθέα. Η πρώτη καταγγελία σχετικά με την υπόθεση αυτή, όπως αποκάλυψε ο κ. Βρούτσης, είχε φτάσει από το Μαρούσι το 2026. Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι αυτά τα γεγονότα είναι γνωστά και δεν αποτελούν παρέμβαση από την πλευρά του.

Τα νέα μέτρα και η επόμενη ημέρα για το μπάσκετ

Ενόψει των αποφάσεων που αναμένονται τη Δευτέρα, ο Γιάννης Βρούτσης γνωστοποίησε ότι έχουν ήδη ληφθεί επιπλέον μέτρα για να κλείσουν οι πληγές και να προχωρήσει ο ελληνικός αθλητισμός στην επόμενη ημέρα. Συγκεκριμένα, απεστάλη οικονομικός έλεγχος στα οικονομικά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) μέσω του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτή η κίνηση αποσκοπεί στη διασφάλιση της διαφάνειας και της ορθής λειτουργίας.

Επιπλέον, ο υφυπουργός ζήτησε από την Επιτροπή Αρχής Διαφάνειας να διενεργήσει και αυτή έλεγχο επί της υπόθεσης. Ως τρίτο μέτρο, ανακοινώθηκε το πάγωμα της χρηματοδότησης προς την ΕΟΚ. Αυτά τα βήματα, σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, αποδεικνύουν την αποφασιστικότητα της Πολιτείας να αντιμετωπίσει το σκάνδαλο και να διασφαλίσει την ακεραιότητα του αθλήματος.

Με πληροφορίες από: Newsit