NBA: Ο Τέιτουμ υπέγραψε το ντέρμπι, νίκες για Λέικερς, Μάβερικς και Τίμπεργουλβς

Ο Τζέισον Τέιτουμ αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή της αναμέτρησης των Σέλτικς απέναντι στους Νικς, οδηγώντας την ομάδα του σε μία δύσκολη νίκη. Παράλληλα, οι Λέικερς πήραν το ντέρμπι του Λος Άντζελες, σημειώνοντας τη δεύτερη διαδοχική τους επικράτηση. Σημαντικές νίκες πανηγύρισαν επίσης οι Μάβερικς, οι Τίμπεργουλβς, οι Χοκς και οι Ράπτορς, σε μια βραδιά γεμάτη δράση στο NBA.

Η κυριαρχία του Τέιτουμ στη Βοστώνη

Οι Σέλτικς κατάφεραν να επικρατήσουν των Νικς με σκορ 107-103, σε ένα ντέρμπι που διεξήχθη στη Βοστώνη. Ο Τζέισον Τέιτουμ αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή της αναμέτρησης, σημειώνοντας 36 πόντους και κάνοντας τη διαφορά για την ομάδα του. Η κορυφαία του εμφάνιση ήταν καθοριστική για την έκβαση του αγώνα.

Πέρα από το σκοράρισμα, ο Τέιτουμ πρόσθεσε στην στατιστική του 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ, επιβεβαιώνοντας τον πολυδιάστατο ρόλο του στο παιχνίδι των Σέλτικς. Η συνολική του παρουσία οδήγησε τη Βοστώνη σε μία δύσκολη επικράτηση, παρά την προσπάθεια που κατέβαλαν οι Τάουνς, Μπράνσον και Ανουνόμπι από την πλευρά των αντιπάλων.

Οι Λέικερς επικράτησαν στο ντέρμπι του Λος Άντζελες

Στο Λος Άντζελες, οι Λέικερς έφτασαν στη δεύτερη διαδοχική τους νίκη, λυγίζοντας τους Κλίπερς με 125-117 σε ένα συναρπαστικό ντέρμπι της πόλης. Η επικράτηση αυτή ενίσχυσε την πορεία τους στο πρωτάθλημα, δείχνοντας σταθερότητα στην απόδοσή τους.

Για τους Λέικερς, ο Όστιν Ριβς είχε μια εξαιρετική βραδιά, μετρώντας 28 πόντους και 9 ασίστ, ενώ ο Λούκα Ντόντσιτς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους, 6 ριμπάουντ και 7 ασίστ. Από την πλευρά των Κλίπερς, ο Ντάριους Γκάρλαντ ξεχώρισε με 26 πόντους και 6 ασίστ, προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα του κοντά στο σκορ.

Σημαντικές εκτός έδρας νίκες για Μάβερικς και Τίμπεργουλβς

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, η Μινεσότα Τίμπεργουλβς κυριάρχησε στο Ορλάντο, επικρατώντας των Μάτζικ με 115-93. Η νίκη αυτή ήρθε εκτός έδρας, επιβεβαιώνοντας την καλή φόρμα της ομάδας.

Αντίστοιχα, το Ντάλας Μάβερικς πέρασε από την Ιντιάνα, νικώντας τους Πέισερς με 121-105. Στην αναμέτρηση αυτή, ο Καϊρί Ίρβινγκ σημείωσε 24 πόντους, ενώ ο Πι Τζέι Ουάσινγκτον πρόσθεσε 20 πόντους, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκτός έδρας επικράτηση των Μάβερικς.

Οι Χοκς συνέτριψαν τη Σάρλοτ, νίκη για τους Ράπτορς στην Ουάσινγκτον

Οι Ατλάντα Χοκς πραγματοποίησαν μια εντυπωσιακή εμφάνιση, συντρίβοντας τη Σάρλοτ Χόρνετς με το ευρύ σκορ 128-81. Η ομάδα της Ατλάντα έδειξε μεγάλη επιθετική δύναμη και αμυντική συνέπεια, φτάνοντας σε μια άνετη εκτός έδρας νίκη.

Τέλος, οι Τορόντο Ράπτορς νίκησαν στην Ουάσινγκτον τους Ουίζαρντς με 112-102. Για τους Ράπτορς, ο Σκότι Μπαρνς αναδείχθηκε σε κορυφαίο σκόρερ με 28 πόντους, ενώ ο Αρ Τζέι Μπάρετ ακολούθησε με 23 πόντους, εξασφαλίζοντας την επικράτηση της καναδικής ομάδας εκτός έδρας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta