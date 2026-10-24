Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, έστειλε ένα σαφές μήνυμα για την επόμενη μέρα του σκανδάλου των στημένων αγώνων στο μπάσκετ. Τόνισε την ανάγκη να κλείσουν οι πληγές και να εξυγιανθεί ο χώρος του αθλητισμού, που έχει κλονιστεί από τις αποκαλύψεις. Ο κ. Βρούτσης ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε επίσημη τοποθέτηση από την Τρίτη και μετά, αφού ολοκληρωθούν οι απολογίες των κατηγορουμένων στην πολύκροτη υπόθεση.

Οι δηλώσεις του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού

Μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί του Σαββάτου, ο Γιάννης Βρούτσης αναφέρθηκε στις εξελίξεις που αφορούν το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο μπάσκετ. Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού υπογράμμισε τη σημασία της εξυγίανσης του χώρου, δηλώνοντας χαρακτηριστικά την πρόθεσή του να συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης.

Ο κ. Βρούτσης επισήμανε ότι η επίσημη τοποθέτησή του θα γίνει αφού ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες των απολογιών των εμπλεκομένων. Αυτή η δήλωση υποδηλώνει την πρόθεση του υπουργείου να περιμένει την πλήρη εικόνα των γεγονότων πριν προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες ή δηλώσεις.

Η εμπιστοσύνη στον αθλητισμό και η πρώτη καταγγελία

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού τόνισε ότι το σύνολο των αποκαλύψεων έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη του κοινού στον χώρο του αθλητισμού. Για αυτόν τον λόγο, όπως είπε, θα τοποθετηθεί επίσημα από την Τρίτη και μετά, δίνοντας το στίγμα των προθέσεών του για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο κ. Βρούτσης διευκρίνισε τον ρόλο του, αναφέροντας πως «δεν μπορώ να επιβάλω, μπορώ να υποδείξω». Αυτή η φράση υποδηλώνει τα όρια των αρμοδιοτήτων του, αλλά και την πρόθεσή του να καθοδηγήσει τις εξελίξεις προς την ορθή κατεύθυνση. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι η πρώτη καταγγελία για την υπόθεση των στημένων αγώνων είχε έρθει το 2026 από την ΚΑΕ Μαρούσι, αναδεικνύοντας την ιστορικότητα του προβλήματος.

Εξελίξεις στην υπόθεση των στημένων αγώνων

Στο μεταξύ, στο πλαίσιο των εξελίξεων της υπόθεσης των στημένων αγώνων στο μπάσκετ, απολογήθηκε ο Παπαπέτρου. Κατά την απολογία του, ο Παπαπέτρου δήλωσε ότι οι 820.000 ευρώ, για τις οποίες ερωτήθηκε, ήταν νόμιμες. Η απολογία του αποτελεί ένα ακόμα βήμα στη διερεύνηση της πολύπλοκης αυτής υπόθεσης που απασχολεί τον ελληνικό αθλητισμό.

Αλλαγές στον χώρο του αθλητικού ρεπορτάζ

Εν μέσω των εξελίξεων που αφορούν το ελληνικό μπάσκετ και το σκάνδαλο των στημένων αγώνων, σημειώθηκαν αλλαγές και στον χώρο του αθλητικού ρεπορτάζ. Ο Σπύρος Καβαλιεράτος αποχώρησε από το SPORT24. Η αποχώρηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονων αναταράξεων και ανακατατάξεων στον αθλητικό χώρο, με τις εξελίξεις να είναι συνεχείς και να επηρεάζουν διάφορους τομείς.

Αγωνιστικά νέα από την Euroleague

Πέρα από τις εξελίξεις στα διοικητικά και δικαστικά θέματα του μπάσκετ, υπήρξαν και αγωνιστικά νέα από την Euroleague. Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα στο φινάλε του αγώνα του με τη Φενέρμπαχτσε, με τελικό σκορ 61-64. Ο αγώνας διεξήχθη στη Sunel Arena, και για τους «ερυθρόλευκους» μοιραίος αναδείχθηκε ο Βεζένκοβ.

Η ήττα αυτή προσθέτει ένα ακόμα αποτέλεσμα στην πορεία του Ολυμπιακού στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, σε μια περίοδο που το ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για διαφορετικούς λόγους.

Με πληροφορίες από: Topontiki