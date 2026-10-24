Ο Μάρκους Πέντερσεν «μαέστρος» των ασίστ για το «Μυρμήγκι» Γκονζάλες στον Ολυμπιακό

Ο Μάρκους Πέντερσεν, ο διεθνής Νορβηγός αμυντικός του Ολυμπιακού, έχει αναπτύξει μια αξιοσημείωτη συνεργασία με τον συμπαίκτη του, Αρμάντο Γκονζάλες. Το εντυπωσιακό στατιστικό δείχνει ότι και οι δύο ασίστ που έχει προσφέρει ο Πέντερσεν με την ερυθρόλευκη φανέλα έχουν μετατραπεί σε γκολ από τον Μεξικανό επιθετικό. Η πιο πρόσφατη από αυτές τις συνεργασίες ήρθε στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Σπάρτα Πράγας, όπου ο Νορβηγός μπακ μπήκε ως αλλαγή και συνέβαλε καθοριστικά στη νίκη.

Η καθοριστική παρέμβαση του Πέντερσεν

Στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Σπάρτα Πράγας, που έληξε με σκορ 1-0 υπέρ των Πειραιωτών, ο Μάρκους Πέντερσεν κλήθηκε να αγωνιστεί ως αλλαγή. Η είσοδός του στον αγωνιστικό χώρο έγινε εξαιτίας του τραυματισμού του Σάλιακα, ο οποίος ζήτησε να αντικατασταθεί. Ο 26χρονος διεθνής Νορβηγός δεξιός μπακ αποδείχθηκε «από μηχανής θεός», όρος που περιγράφει μια απρόσμενη και ξαφνική παρέμβαση που δίνει λύση σε μια φαινομενικά αδιέξοδη κατάσταση.

Με την επιμονή του και μια ακριβή σέντρα, ο Πέντερσεν κατάφερε να δημιουργήσει την ευκαιρία για το νικητήριο γκολ. Η μπαλιά του βρήκε το κεφάλι του Γκονζάλες, οδηγώντας στο μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης. Αυτή η παρέμβαση ήταν καθοριστική για την έκβαση του αγώνα, επιβεβαιώνοντας την ικανότητα του Νορβηγού να προσφέρει λύσεις σε κρίσιμες στιγμές.

Το μοναδικό στατιστικό με τον Γκονζάλες

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο στην παρουσία του Πέντερσεν στον Ολυμπιακό είναι η απόλυτη σύνδεσή του με τον Αρμάντο Γκονζάλες. Από τις δύο ασίστ που έχει καταγράψει ο Νορβηγός με την ερυθρόλευκη φανέλα, και οι δύο έχουν δοθεί στον Μεξικανό επιθετικό. Αξίζει να σημειωθεί ότι και στις δύο περιπτώσεις, επρόκειτο για σέντρες που κατέληξαν σε κεφαλιές του «Μυρμηγκιού», όπως είναι το παρατσούκλι του Γκονζάλες.

Η πρώτη από αυτές τις συνεργασίες έλαβε χώρα στον αγώνα Κυπέλλου του Ολυμπιακού με τον Βόλο ELABET, όπου οι Πειραιώτες επικράτησαν με σκορ 3-2. Εκεί, ο Πέντερσεν έβγαλε μια σέντρα από εκτός περιοχής, την οποία ο Γκονζάλες μετέτρεψε σε γκολ με μια εντυπωσιακή κεφαλιά-ψαράκι. Η δεύτερη καθοριστική πάσα δόθηκε στον πρόσφατο αγώνα με τη Σπάρτα Πράγας, με τον Νορβηγό να σεντράρει από πολύ πιο κοντινή απόσταση προς το τέρμα, βρίσκοντας και πάλι το κεφάλι του Μεξικανού επιθετικού.

Τα επιθετικά χαρακτηριστικά του Νορβηγού μπακ

Μέσα από αυτές τις δύο ασίστ, ο Μάρκους Πέντερσεν αναδεικνύει ορισμένα πολύ καλά δημιουργικά και επιθετικά χαρακτηριστικά που διαθέτει. Παρά το γεγονός ότι αγωνίζεται ως αμυντικός, η ικανότητά του να ανεβαίνει στην επίθεση και να βγάζει ακριβείς σέντρες αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την ομάδα του. Η επιμονή του και η αποτελεσματικότητά του στις σέντρες έχουν ήδη αποφέρει καρπούς για τον Ολυμπιακό.

Συνολικά, ο Πέντερσεν έχει καταγράψει 8 συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού, δείχνοντας σταθερά την παρουσία του στην ομάδα. Στον αγώνα με τη Σπάρτα, μάλιστα, κινήθηκε ως εξτρέμ για να δημιουργήσει την ευκαιρία που οδήγησε στο γκολ του 1-0, υπογραμμίζοντας την ευελιξία του στον αγωνιστικό χώρο.

Η συνεισφορά του «Μυρμηγκιού» Γκονζάλες

Από την πλευρά του, ο 23χρονος Αρμάντο Γκονζάλες συνεχίζει να αποτελεί μια σημαντική επιθετική δύναμη για τον Ολυμπιακό. Έχει φτάσει στα 5 γκολ σε 10 αγώνες με την ομάδα, επιδεικνύοντας την ικανότητά του να βρίσκει δίχτυα. Εκτός από τα γκολ, ο Μεξικανός επιθετικός έχει καταγράψει και ασίστ σε αυτό το διάστημα, συμβάλλοντας ενεργά στο επιθετικό παιχνίδι των Πειραιωτών.

Σχετικά με το γκολ του 1-0 στον αγώνα με τη Σπάρτα Πράγας, υπήρξε μια αρχική σύγχυση. Το τέρμα αρχικά χρεώθηκε ως αυτογκόλ, ωστόσο η UEFA στη συνέχεια έδωσε πίσω το γκολ στον Γκονζάλες, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια και την εκτέλεσή του. Αυτή η απόφαση επιβεβαίωσε την αξία της κεφαλιάς του Μεξικανού, η οποία προήλθε από την ακριβή σέντρα του Μάρκους Πέντερσεν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta