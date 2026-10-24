Μαρκ Μάρκεθ: Νικητής στο σπριντ της Αυστραλίας και ξανά στην κορυφή του MotoGP

Ο Μαρκ Μάρκεθ ήταν ο μεγάλος κερδισμένος του σπριντ στο Γκραν Πρι Αυστραλίας, καθώς κατάφερε να κατακτήσει τη νίκη και να επιστρέψει στην κορυφή της βαθμολογίας του MotoGP. Ο αναβάτης της Ducati έδωσε μια επική μάχη με τον Χόρχε Μαρτίν, η οποία ολοκληρώθηκε με την πτώση του Ισπανού της Aprilia στον όγδοο γύρο του αγώνα, στο Φίλιπ Άιλαντ.

Η μάχη της κορυφής και η πτώση του Μαρτίν

Η μονομαχία μεταξύ του Μαρκ Μάρκεθ και του Χόρχε Μαρτίν κορυφώθηκε στον όγδοο γύρο του σπριντ. Οι δύο διεκδικητές του τίτλου αντάλλαξαν θέσεις τουλάχιστον τρεις φορές μέσα στις πρώτες πέντε στροφές της πίστας. Αυτές οι συνεχείς επιθέσεις και αντεπιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα να πλησιάσει ξανά ο Άλεξ Μάρκεθ, μετατρέποντας τη διεκδίκηση της νίκης σε υπόθεση τριών αναβατών.

Ωστόσο, η εντυπωσιακή αυτή μονομαχία έλαβε απότομο τέλος στη γρήγορη στροφή 8, γνωστή ως Hayshed. Ο Χόρχε Μαρτίν, που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στη δεύτερη θέση, έχασε τον έλεγχο της Aprilia του και κατέληξε με μεγάλη ταχύτητα στην αμμοπαγίδα. Μετά την πτώση του, ο Μαρτίν μεταφέρθηκε με φορείο στο ιατρικό κέντρο για εξετάσεις, χωρίς να υπάρχει αρχική ενημέρωση για την κατάστασή του.

Η εξέλιξη του αγώνα και οι συνθήκες της πίστας

Σε αντίθεση με τις βρεγμένες κατατακτήριες δοκιμές που είχαν προηγηθεί, το σπριντ διεξήχθη σε στεγνή πίστα, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για τους αναβάτες. Ο Μαρκ Μάρκεθ εκμεταλλεύτηκε πλήρως την pole position που είχε εξασφαλίσει και έστριψε πρώτος. Ο Χόρχε Μαρτίν, ξεκινώντας από την τέταρτη θέση, κατάφερε να ανέβει γρήγορα στη δεύτερη και να τοποθετηθεί αμέσως πίσω από τον πρωτοπόρο.

Ο Άλεξ Μάρκεθ αρχικά έχασε έδαφος, αλλά στον δεύτερο γύρο πέρασε διαδοχικά τους Ζοάν Ζαρκό και Χόρχε Μαρτίν. Ο αναβάτης της Aprilia απάντησε άμεσα και στον τρίτο γύρο επιτέθηκε στον πρωτοπόρο, περνώντας τον στη στροφή 10. Από εκείνο το σημείο ξεκίνησε η εντυπωσιακή μονομαχία, με τον Μαρτίν να ανοίγει τη γραμμή του στη στροφή 4 στον πέμπτο γύρο, επιτρέποντας στον Μαρκ Μάρκεθ να επιστρέψει μπροστά. Στην αρχή του επόμενου γύρου, ο αναβάτης της Aprilia πήρε ξανά την πρωτοπορία, αλλά ένα ακόμη λάθος στη στροφή 4 επέτρεψε στον αντίπαλό του να απαντήσει.

Το βάθρο και η κυριαρχία της Ducati

Μετά την πτώση του βασικού του αντιπάλου, ο Μαρκ Μάρκεθ διαχειρίστηκε την πρωτοπορία με ψυχραιμία και έφτασε στην ένατη νίκη του σε σπριντ τη φετινή σεζόν. Ο Άλεξ Μάρκεθ τον ακολούθησε μέχρι τον τερματισμό, χωρίς να επιχειρήσει ουσιαστική επίθεση, περνώντας τη γραμμή μόλις 0,323 δευτερόλεπτα αργότερα, εξασφαλίζοντας τη δεύτερη θέση για την Gresini.

Ο Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο ολοκλήρωσε μια εντυπωσιακή ανάκαμψη, ανεβαίνοντας στο τρίτο σκαλί του βάθρου, μόλις 0,590 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή. Ο Ντι Τζιαναντόνιο είχε ξεκινήσει τον αγώνα από την όγδοη θέση της εκκίνησης με την VR46. Με αυτό το αποτέλεσμα, η Ducati εξασφάλισε τις τρεις πρώτες θέσεις στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της.

Η βαθμολογική θέση και οι επιδόσεις των αναβατών

Με τη νίκη του στο Φίλιπ Άιλαντ, ο Μαρκ Μάρκεθ έφτασε τους 365 βαθμούς στη γενική κατάταξη του MotoGP. Αυτό του έδωσε ένα προβάδισμα δέκα βαθμών έναντι του Χόρχε Μαρτίν, ο οποίος, παρά την πτώση του, παραμένει ο πλησιέστερος διεκδικητής του τίτλου.

Ο Μάρκο Μπετζέκι τερμάτισε τέταρτος στον αγώνα, κερδίζοντας επίσης σημαντικό έδαφος στη διάρκεια του σπριντ. Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Μπετζέκι βρίσκεται 50 βαθμούς πίσω από τον Μαρκ Μάρκεθ στη βαθμολογία, διατηρώντας τις ελπίδες του για μια καλή θέση στο πρωτάθλημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta