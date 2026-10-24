Η 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL κάνει τζάμπολ το Σάββατο

Η 4η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL ξεκινά το Σάββατο, σηματοδοτώντας την είσοδο της διοργάνωσης στην τέταρτη «στροφή» της. Συνολικά πέντε αναμετρήσεις έχουν προγραμματιστεί για την πρώτη ημέρα της αγωνιστικής, προσφέροντας πλούσιο θέαμα στους φίλους του μπάσκετ. Οι ομάδες ετοιμάζονται για σημαντικές αναμετρήσεις σε διάφορα γήπεδα, με το ενδιαφέρον να είναι έντονο.

Το ντέρμπι που ξεχωρίζει σε Θεσσαλονίκη

Το παιχνίδι που έχει αναδειχθεί ως το πιο ενδιαφέρον της 4ης αγωνιστικής είναι αυτό ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Η αναμέτρηση αυτή αναμένεται να συγκεντρώσει τα βλέμματα των φιλάθλων, καθώς φέρνει αντιμέτωπες δύο ιστορικές ομάδες του ελληνικού μπάσκετ. Το τζάμπολ έχει οριστεί για τις 17:30 το απόγευμα του Σαββάτου.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο PAOK Sports Arena, την έδρα του ΠΑΟΚ, όπου οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν τη νίκη. Η τηλεοπτική μετάδοση της αναμέτρησης θα γίνει από τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να παρακολουθήσουν ζωντανά την εξέλιξη του ντέρμπι.

Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την ομάδα της Καρδίτσας σε μία ακόμη σημαντική αναμέτρηση της ημέρας. Το παιχνίδι αυτό έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί το απόγευμα του Σαββάτου, λίγο αργότερα από το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, και αναμένεται να προσφέρει επίσης έντονες στιγμές. Η ώρα έναρξης έχει οριστεί για τις 19:00.

Η έδρα του Παναθηναϊκού, το T-Center, θα φιλοξενήσει αυτή την αναμέτρηση. Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν ζωντανά τον αγώνα θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν μέσω του Sport FM TV 3, το οποίο θα μεταδώσει την αναμέτρηση από την έναρξή της.

Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις του Σαββάτου

Το πρόγραμμα του Σαββάτου περιλαμβάνει και άλλες τρεις αναμετρήσεις που συμπληρώνουν την αγωνιστική δράση. Στις 15:00 το μεσημέρι, η Μύκονος θα φιλοξενήσει τον Άρη. Αυτός ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Sport FM TV 1, δίνοντας το έναυσμα για την έναρξη των αγώνων της ημέρας.

Λίγο αργότερα, στις 17:00, η Δόξα Λευκάδας θα τεθεί αντιμέτωπη με τον Ηρακλή. Η αναμέτρηση αυτή θα μεταδοθεί από το Sport FM TV 4, προσφέροντας στους τηλεθεατές μια ακόμη επιλογή για παρακολούθηση μπάσκετ. Και οι δύο ομάδες θα επιδιώξουν να αποσπάσουν ένα θετικό αποτέλεσμα.

Τέλος, στις 17:30, την ίδια ώρα με το ντέρμπι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, το Περιστέρι θα υποδεχθεί το Μαρούσι. Αυτή η αναμέτρηση θα είναι διαθέσιμη για παρακολούθηση μέσω του Sport FM TV 2. Το πλήρες πρόγραμμα εξασφαλίζει ότι οι φίλοι του αθλήματος θα έχουν πολλές επιλογές για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Αναλυτικό πρόγραμμα και τηλεοπτικές μεταδόσεις της ημέρας

Για την καλύτερη ενημέρωση των φιλάθλων, παρατίθεται αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων που θα διεξαχθούν το Σάββατο, μαζί με τις αντίστοιχες τηλεοπτικές μεταδόσεις τους. Η 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL υπόσχεται έντονες συγκινήσεις και σημαντικά αποτελέσματα για την εξέλιξη του πρωταθλήματος.

Το πλήρες πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει την αναμέτρηση της Μυκόνου με τον Άρη στις 15:00, η οποία θα μεταδοθεί από το Sport FM TV 1. Στις 17:00, η Δόξα Λευκάδας θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή, με τη μετάδοση να γίνεται από το Sport FM TV 4.

Στις 17:30, δύο παιχνίδια θα διεξαχθούν ταυτόχρονα: το Περιστέρι θα υποδεχθεί το Μαρούσι με τηλεοπτική κάλυψη από το Sport FM TV 2, ενώ την ίδια ώρα, το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ θα μεταδοθεί από τον ΣΚΑΪ. Τέλος, στις 19:00, ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί την Καρδίτσα, με τη μετάδοση να γίνεται από το Sport FM TV 3.

Με πληροφορίες από: Athletiko