Ο Γιώργος Μπαρτζώκας για την ήττα του Ολυμπιακού: «Δεν είχαμε βάθος στον πάγκο»

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε με τελικό σκορ 64-61, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της EuroLeague. Η αναμέτρηση διεξήχθη στα Άνω Λιόσια, με τους «ερυθρόλευκους» να μην καταφέρνουν να διατηρήσουν το νικηφόρο σερί τους απέναντι στην τουρκική ομάδα. Μετά το πέρας αυτού του αγώνα, η ομάδα του Πειραιά υποχώρησε στο ρεκόρ 5-2 στην κατάταξη της διοργάνωσης, κάτι που σχολιάστηκε από τον προπονητή της, Γιώργο Μπαρτζώκα.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά την ήττα

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, μίλησε για την ήττα της ομάδας του αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού, προσφέροντας την ανάλυσή του για το αποτέλεσμα. Στο flash interview που παραχώρησε, ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε σε συγκεκριμένα σημεία που, κατά την άποψή του, επηρέασαν την απόδοση των παικτών του και οδήγησαν στο αρνητικό αποτέλεσμα των 64-61. Οι δηλώσεις του επικεντρώθηκαν στην αξιολόγηση των παραγόντων που καθόρισαν την έκβαση της αναμέτρησης με τη Φενέρμπαχτσε, η οποία διεξήχθη στα Άνω Λιόσια.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στις συνθήκες του αγώνα, τονίζοντας ότι υπήρξαν διάφοροι παράγοντες που δυσκόλεψαν την ομάδα του να φτάσει στη νίκη. Η ανάλυσή του περιλάμβανε τόσο την κατάσταση του ρόστερ όσο και την εξέλιξη του παιχνιδιού, εστιάζοντας στις κρίσιμες στιγμές που διαμόρφωσαν το τελικό σκορ.

Το ζήτημα του βάθους στον πάγκο και οι σημαντικές απουσίες

Ένα από τα κύρια σημεία που ανέδειξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν η έλλειψη βάθους στον πάγκο του Ολυμπιακού. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Έλληνας προπονητής, «το ροτέισον και ο πάγκος μας δεν είχαν βάθος», γεγονός που περιόρισε τις επιλογές του κατά τη διάρκεια του αγώνα και την ικανότητα της ομάδας να διατηρήσει υψηλό ρυθμό. Αυτή η κατάσταση επιδεινώθηκε σημαντικά από τις μεγάλες απουσίες που αντιμετώπιζε η ομάδα στην περιφέρεια, γεγονός που επηρέασε άμεσα την αγωνιστική της εικόνα.

Συγκεκριμένα, οι Μοντέρο, Φουρνιέ και Ντόρσεϊ δεν ήταν διαθέσιμοι για την αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής της EuroLeague, δημιουργώντας ένα κενό που δυσκόλεψε την ομάδα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του παιχνιδιού. Ο προπονητής του Ολυμπιακού τόνισε ότι οι απουσίες αυτές περιόρισαν τις δυνατότητες για εναλλακτικές λύσεις και φρέσκα πόδια στον αγωνιστικό χώρο, κάτι που αποδείχθηκε καθοριστικό σε ένα τόσο κλειστό παιχνίδι.

Προβλήματα με φάουλ και η απώλεια της επιθετικής ταχύτητας

Πέραν της έλλειψης βάθους, ο προπονητής του Ολυμπιακού αναφέρθηκε και στα προβλήματα με τα φάουλ που αντιμετώπισαν οι παίκτες του. Τα πολλά φάουλ ανάγκασαν την ομάδα να προσαρμοστεί και να κάνει «κάποια τρικ», όπως δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, προκειμένου να διαχειριστεί την κατάσταση. Αυτή η αναγκαστική προσαρμογή είχε ως συνέπεια την απώλεια της ταχύτητας στην επίθεση, ένα βασικό χαρακτηριστικό του παιχνιδιού του Ολυμπιακού.

Η ομάδα «σταμάτησε να τρέχει» και να «κυκλοφορεί την μπάλα», στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της αγωνιστικής της φιλοσοφίας και της αποτελεσματικότητάς της. Η αδυναμία να διατηρηθεί ο ρυθμός και η αποτελεσματική κυκλοφορία της μπάλας επηρέασαν αρνητικά την παραγωγικότητα του Ολυμπιακού, οδηγώντας σε δυσκολίες στην επίτευξη πόντων και στη δημιουργία ευκαιριών απέναντι στην άμυνα της Φενέρμπαχτσε.

Οι κρίσιμες αποφάσεις που καθόρισαν το τελικό αποτέλεσμα

Ο Έλληνας προπονητής τόνισε ότι το παιχνίδι κρίθηκε τελικά από «μια δυο αποφάσεις». Αυτές οι αποφάσεις, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως κακές, πάρθηκαν από τους παίκτες του Ολυμπιακού κυρίως στο φινάλε του ματς, σε στιγμές που η αναμέτρηση ήταν ιδιαίτερα οριακή. Οι κρίσιμες αυτές στιγμές, λίγο πριν τη λήξη της αναμέτρησης, αποδείχθηκαν καθοριστικές για την τελική επικράτηση της Φενέρμπαχτσε με σκορ 64-61.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επανέλαβε ότι το αποτέλεσμα διαμορφώθηκε από αυτές τις στιγμές, υπογραμμίζοντας τη σημασία της λήψης σωστών αποφάσεων σε ένα τόσο οριακό παιχνίδι της EuroLeague. Η διαχείριση των τελευταίων λεπτών και οι επιλογές που έγιναν σε αυτά τα σημεία ήταν, σύμφωνα με τον προπονητή, οι παράγοντες που έγειραν την πλάστιγγα υπέρ της αντίπαλης ομάδας, αφήνοντας τον Ολυμπιακό με την ήττα στα Άνω Λιόσια και ένα ρεκόρ 5-2.

Με πληροφορίες από: Newsit, Athletiko