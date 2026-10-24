Νικηφόρα πρεμιέρα για τον Πανιώνιο στη Novibet Volley League

Ο Πανιώνιος ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη Novibet Volley League 2025-26 με μια σημαντική νίκη, επικρατώντας της Κηφισιάς με 3-2 σετ στο Ζηρίνειο. Η αναμέτρηση, που διήρκεσε 141 λεπτά, προσέφερε πλούσιο θέαμα και συγκινήσεις, δικαιώνοντας όσους προβλέπουν ένα από τα πιο σκληρά και αμφίρροπα πρωταθλήματα όλων των εποχών.

Οι Νεοσμυρνιώτες κατάφεραν να ανατρέψουν το σκορ, αφού βρέθηκαν πίσω με 2-1 σετ, δείχνοντας μεγαλύτερες αντοχές στα κρίσιμα σημεία του αγώνα. Η επικράτηση αυτή αποτελεί την πρώτη νίκη του Πανιωνίου στο νέο πρωτάθλημα.

Ο θρίαμβος του Πανιωνίου στο Ζηρίνειο

Ο Πανιώνιος, με προπονητή τον Νέβεν Μαϊστόροβιτς, παρουσιάστηκε πιο αποτελεσματικός στα άκρα και έδειξε ανώτερη μπλοκ άμυνα, καθώς και αποτελεσματικές κόντρα επιθέσεις. Η ομάδα κατάφερε να μετατρέψει το εις βάρος της 2-1 σετ σε νίκη, χάρη στην επιμονή και την ψυχραιμία της.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Σπύρος Μπαρμπούνης, ο οποίος μπήκε αλλαγή στο 10-8 του τρίτου σετ, όταν η ομάδα του βρισκόταν πίσω στο σκορ. Ο Μπαρμπούνης, με δύο δύσκολες επιθέσεις στο φινάλε, τελείωσε τον αγώνα και χάρισε τη νίκη στον Πανιώνιο.

Οι κορυφαίοι σε πόντους και η συμβολή τους

Στην επίθεση, ο Ιρανός Αλί Χαγπαράστ ξεχώρισε με 19 πόντους, κλέβοντας την παράσταση με την απόδοσή του. Ένας πόντο περισσότερο, δηλαδή 20, είχε ο εξαιρετικός Ατανασίεγιεβιτς, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην προσπάθεια του Πανιωνίου. Από την πλευρά της Κηφισιάς, πρώτος σκόρερ ήταν ο Μπάνοφ με 29 πόντους, ο οποίος προσπάθησε να κρατήσει την ομάδα του εντός διεκδίκησης της νίκης.

Άλλοι παίκτες που συνέβαλαν ήταν ο Καραμπαλί και ο Ρανγκέλ από την Κηφισιά, καθώς και ο Μπράιαν, ο Λινάρδος και ο Κωστόπουλος από τον Πανιώνιο, οι οποίοι είχαν σημαντικές στιγμές κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η εξέλιξη των σετ: Εναλλαγές και ανατροπές

Το πρώτο σετ ξεκίνησε με την Κηφισιά να προηγείται με 8-6 χάρη σε εντυπωσιακό μπλοκ του Καραμπαλί και πλασέ του Κολομβιανού κεντρικού. Οι γηπεδούχοι αύξησαν το προβάδισμά τους σε 11-8 με τον Ρανγκέλ. Ο Πανιώνιος αντέδρασε άμεσα και ισοφάρισε σε 11-11 με τον Χαγπαράστ στο σερβίς. Το μπλοκ του Μπράιαν έφερε το σκορ στο 15-16. Μετά από εκατέρωθεν λάθη, το σκορ έγινε 19-20. Ο άσος του Ατανασίεβιτς διαμόρφωσε το 19-21, ενώ η Κηφισιά ισοφάρισε 23-23 με άσο του Μολίνα. Τελικά, ο Πανιώνιος κατέκτησε το σετ με 23-25 χάρη στον Χαγπαράστ.

Στο δεύτερο σετ, η Κηφισιά ήταν αυτή που κυριάρχησε, κάνοντας ένα εντυπωσιακό σερί 5-0 και μετατρέποντας το 6-6 σε 11-6, με τον Μολίνα στο σερβίς και τους Μπάνοφ και Καραμπαλί να τελειώνουν τις μπάλες. Η υπεροχή της Κηφισιάς συνεχίστηκε, φτάνοντας στο 18-11 με μπλοκ του Στάνκοφ και κόντρα επίθεση του Μπάνοφ. Παρά την αντεπίθεση του Πανιωνίου που μείωσε σε 21-18, η Κηφισιά πήρε το σετ με 25-21.

Το τρίτο σετ ξεκίνησε με δυνατές μάχες, με τον Πανιώνιο να βρίσκεται πίσω στο σκορ με 2-1 σετ όταν ο Σπύρος Μπαρμπούνης εισήλθε στον αγώνα στο 10-8. Η Κηφισιά, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-1 σετ, ανέβασε τα ποσοστά της σε υποδοχή και σερβίς στα επόμενα σετ, ωστόσο στο τέταρτο σετ υπέστη καθίζηση και στο πέμπτο δεν άντεξε στην πίεση των Νεοσμυρνιωτών.

Το συγκλονιστικό τάι μπρέικ και το φινάλε

Στο τάι μπρέικ, η Κηφισιά είχε ένα μικρό προβάδισμα από το 9-8 μέχρι το 12-11. Ωστόσο, ο αποτελεσματικός Ιρανός Χαγπαράστ και ένα κρίσιμο μπλοκ του Λινάρδου στον Μπάνοφ έφεραν τον Πανιώνιο μπροστά με 12-13. Ο Κωστόπουλος ισοφάρισε, αλλά ο Σπύρος Μπαρμπούνης, με δύο δύσκολες επιθέσεις, τελείωσε τον αγώνα, εξασφαλίζοντας τη νίκη για την ομάδα του.

Ένας αγώνας με ιστορικό στοιχείο

Η αναμέτρηση αυτή είχε και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: ήταν ο πρώτος αγώνας της Novibet Volley League που διεξήχθη χωρίς την παρουσία επόπτων. Το γεγονός αυτό προσθέτει ένα ιστορικό στοιχείο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta