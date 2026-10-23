Ο ΠΑΟΚ νίκησε την ΑΕΚ με 3-1 σετ και έκανε το δύο στα δύο στη Volley League γυναικών

Ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από το Κλειστό Γυμναστήριο του Ολυμπιακού Χωριού, επικρατώντας της ΑΕΚ με 3-1 σετ σε αγώνα της Volley League γυναικών. Με αυτή τη νίκη, η ομάδα της Θεσσαλονίκης ζευγάρωσε τις νίκες της στο πρωτάθλημα, κάνοντας το «δύο στα δύο» σε ισάριθμους αγώνες. Η αναμέτρηση χαρακτηρίστηκε από την αποτελεσματικότητα του ΠΑΟΚ στην υποδοχή και την επίθεση, ενώ η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε σε κρίσιμα σημεία.

Η επικράτηση του ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Χωριό

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να επιβληθεί της ΑΕΚ με σκορ 3-1 σετ, σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη στο Κλειστό Γυμναστήριο του Ολυμπιακού Χωριού. Αυτή η νίκη σηματοδοτεί τη δεύτερη συνεχόμενη επιτυχία για τον ΠΑΟΚ στη φετινή Volley League γυναικών, διατηρώντας το αήττητο σερί του. Οι παίκτριες του ΠΑΟΚ έδειξαν σταθερότητα και αποτελεσματικότητα καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, εξασφαλίζοντας ένα σημαντικό αποτέλεσμα εκτός έδρας.

Οι επιδόσεις και οι πρωταγωνίστριες του αγώνα

Ένα από τα καθοριστικά στοιχεία της αναμέτρησης ήταν η απόδοση του ΠΑΟΚ στην υποδοχή, με την ομάδα να ολοκληρώνει τον αγώνα με 81% στην υποδοχή και 52% άριστες. Η Γουεδέριγκτον αναδείχθηκε πρώτη σκόρερ για τον ΠΑΟΚ, σημειώνοντας συνολικά 26 πόντους. Εξαιρετική παρουσία είχε και η Δημητριάδης, η οποία συνεισέφερε 11 πόντους, εκ των οποίων οι 5 προήλθαν από μπλοκ, δείχνοντας την αποτελεσματικότητά της στο φιλέ.

Από την πλευρά της ΑΕΚ, η ομάδα αντιμετώπισε δυσκολίες στην επίθεση, καθώς παρέμεινε στο 35% αποτελεσματικότητας, έναντι του 44% του ΠΑΟΚ. Πρώτη σκόρερ για την ομάδα του Κώστα Ταμπουρατζή ήταν η Ινβεόβου, η οποία σημείωσε 18 πόντους, προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα της κοντά στο σκορ.

Η εξέλιξη των σετ: Από την ισορροπία στην επικράτηση του ΠΑΟΚ

Το πρώτο σετ ξεκίνησε με την ΑΕΚ να έχει ένα καλό προβάδισμα (7-4), ωστόσο ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ισορροπήσει την κατάσταση, με τις δύο ομάδες να φτάνουν ισόπαλες στο 17-17. Σε αυτό το κρίσιμο σημείο, οι Θεσσαλονικείς πραγματοποίησαν ένα σερί 0-4, προηγούμενοι με 17-21. Έφτασαν στο σετ μπολ με 21-24, μετά από ένα λάθος σερβίς της Ινβεόβου, και τελικά κατέκτησαν το σετ με 23-25, χάρη σε μια επίθεση της Γουεδέριγκτον.

Με την ψυχολογία στα ύψη από την κατάκτηση του πρώτου σετ, ο ΠΑΟΚ δεν δυσκολεύτηκε να επικρατήσει και στο δεύτερο σετ με 18-25. Αυτό το αποτέλεσμα έφερε τον ΠΑΟΚ σε θέση ισχύος, «αγκαλιάζοντας» τη νίκη και δημιουργώντας ένα σημαντικό προβάδισμα 2-0 σετ.

Η αντίδραση της ΑΕΚ και η τελική επικράτηση του ΠΑΟΚ

Η ΑΕΚ αντέδρασε δυναμικά στο τρίτο σετ, δείχνοντας σημάδια ανάκαμψης. Κατάφερε να προηγηθεί με 24-20, μετά από ένα μπλοκ της Καββαδία. Ο ΠΑΟΚ μείωσε τη διαφορά σε 24-23 με την Άντερσον, όμως η Ινβεόβου με ένα μπλοκ άουτ διαμόρφωσε το 25-23, δίνοντας στην ΑΕΚ την ευκαιρία να μειώσει σε 2-1 σετ και να παραμείνει ζωντανή στην αναμέτρηση.

Ωστόσο, στο τέταρτο σετ, ο ΠΑΟΚ βρήκε εκ νέου τις λύσεις που χρειαζόταν για να ολοκληρώσει τον αγώνα. Προηγήθηκε με 7-10 και στη συνέχεια διεύρυνε το προβάδισμά του σε 10-15. Τελικά, έφτασε στο 21-25, πανηγυρίζοντας τη δεύτερη φετινή του νίκη σε ισάριθμους αγώνες στη Volley League γυναικών, επισφραγίζοντας την ανωτερότητά του.

Αναλυτικά στατιστικά και συνθέσεις

Οι πόντοι της ΑΕΚ προήλθαν από 44 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων. Αντίστοιχα, οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 3 άσσους, 60 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων. Η διακύμανση των σετ ήταν ως εξής: 1ο σετ: 7-8, 16-15, 17-21, 23-25. 2ο σετ: 5-8, 12-16, 13-21, 18-25. 3ο σετ: 5-8, 16-11, 23-18, 25-23. 4ο σετ: 6-8, 10-16, 18-21, 21-25.

Οι διαιτητές του αγώνα ήταν οι Φραγκάκης και Κατερλή, με Τσάλεντζ ρέφερι τον Κουτσούλα, παρατηρητή τον Ονόπα και γραμματεία την Καπουράνη.

Για την ΑΕΚ, υπό την καθοδήγηση του Κώστα Ταμπουρατζή, αγωνίστηκαν οι: Λέιβα με 2 πόντους (2/13 επ., 62% υπ., 23% άριστες), Εμμανουηλίδου με 12 πόντους (7/16 επ. 5 μπλοκ), Φαν ντε Βίβερ με 1 πόντο (1 μπλοκ), Ινβεόβου με 18 πόντους (17/43 επ., 1 μπλοκ), Μέλι με 10 πόντους (8/27 επ., 2 μπλοκ, 82% υπ., 36% άριστες), Καββαδία με 8 πόντους (5/12 επ., 3 μπλοκ). Ως λίμπερο αγωνίστηκαν η Σακκά (67% υπ., 37% άριστες) και η Μανιατογιάννη. Επίσης έπαιξαν οι Ζαφειρίου, Φακοπουλίδου, Τσοχατζή και Κουπόγκο με 6 πόντους (5/10 επ., 1 μπλοκ, 44% υπ., 22% άριστες).

Με πληροφορίες από: Gazzetta